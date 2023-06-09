外地工作生活成本最貴城市，紐約躍居第一香港第二

（中央社）根據一項最新城市生活成本調查，紐約擠下香港，成為今年全球外派生活成本最貴城市，中止香港連續4年全球最貴外派城市的地位。

根據《CNBC》報導，人力資源顧問公司ECA International最新「生活成本」調查，針對外派專業人士通常採購的一籃子日常用品和服務，對全球207個城市進行排名。

ECA International指出，由於住宿費用下滑抵銷日常用品和服務價格的漲勢，造成香港全球排名滑降。不過，香港仍穩居亞洲最貴外派城市。

ECA International亞洲區總監關禮廉（Lee Quane）指出，香港商品和服務價格漲至數年來高點，顯示香港過去一年也不免受到世界各地所見的通膨攀升影響。「儘管如此，香港在我們的日常用品和服務價格排名雖上揚，卻被住宿成本下滑抵銷。」

亞洲外派生活成本第二高的國家是新加坡，比去年排名躍升8名。新加坡也是全球外派生活第五貴的國家，首次擠進全球前5名。

根據ECA International，新加坡排名大躍進主要是因為「住宿成本」迅速攀升。

新加坡是亞洲少數今年排名進步的國家之一。根據報告，幾乎所有接受調查的亞洲城市排名下滑，主要是和其他調查的地區相比，通膨率相對低。

報告表示，外派人士將發現過去一年在亞洲城市生活和世界其他地區相比，相對便宜。

根據ECA International，首爾在亞洲最貴外派生活城市排名第3，東京在首爾之後名列第4，台北則排名第9。

關禮廉說：「中國相對較晚解除2019冠狀病毒疾病（COVID-19）相關限制，對其經濟造成影響。」「人民幣對美元匯率比去年走軟，造成（中國）一些城市生活成本下滑。」

像是上海和廣州雙雙跌落全球10名外，目前分居第13和第14。

同樣地，匯率走貶也抵銷日本城市的通膨影響，過去5年位居全球前5貴的東京，今年滑降5名，跌到第10。

報告中表示，由於美元走堅，以及租金成本大幅上揚，美國的城市排名躍進。

根據調查，紐約進步1名，擠下香港，成為全球最貴外派生活城市。三藩市（舊金山）則是一口氣進步4名，從第11名，跳到第7名。

新聞來源：全球外派生活成本最貴城市 紐約擠下香港躍居第一

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin