《職場複利學》：人際敏銳度共有六個面向，這種能力可以讓你脫穎而出
我們想讓你知道的是
擁有良好人際敏銳度的表現是心胸開闊，自如勝任不同角色，接納並適應多樣性，理解他人且易與人相處，能應對衝突，政治敏感度高，善溝通、能服人。
文：瑞米
人際敏銳度：人際關係與合作模式是成功和幸福的關鍵
這一節我重點向大家介紹學習敏銳度中的一個重要維度——人際敏銳度，同時以人際敏銳度為出發點，向大家分享我的經驗總結。
人際敏銳度指具有良好的自我認知，從經驗中學習，建設性地、調整性地對待他人，並且在不斷變化的壓力下保持冷靜、具有適應性的能力大小。擁有較高人際敏銳度的人能以開放的態度對待他人，喜歡和不同的人交往並享受互動，理解他人的獨特的優勢、興趣和不足，並會有效運用這些特點來完成組織目標。
網路上經常出現一些用兩張極其相似的圖片來測試人們的異同的有趣實驗，人們從不同角度可以看到不同的顏色、表情等。我覺得這些實驗都很神奇，也幫助我想明白了一些事情：即使我們生活在同樣的環境裡，面對同一件事物，我們的感知也能產生很大的差異。人們的主觀意識極易受時間、地點、光線、情緒等眾多因素的影響，更不用說生長於不同生活環境的人之間的差異了。
主觀意識不同，就會產生不同的認知和行為，帶來不同的結果。也正因為有各種因素的干擾和環境的差異，所以我們無法要求別人站在我們的角度思考問題。
如果你的同理能力很強，能夠理解他人的處境和立場，能夠透過表達讓他人也理解你的處境和立場，你就會擁有更強的人際敏銳度和感知力。
這種能力可以讓你脫穎而出，成為他人願意信任、願意主動相處、願意幫助的人；你也更容易說服他人，讓他人理解你，與你站在同一條戰線上。同理能力、表達能力和人際敏銳度是高度相關的。
通常人們認為人際敏銳度共有六個面向。
思想開放：對自己未必贊同的想法保持開放態度，能夠認識到向他人學習的價值，並在理由充分的同時對自己的觀點進行調整。
人際智慧：準確預測他人在不同情境下可能出現的反應。
臨機應變：感受人際動態並根據不同情境的需求及時做出調整；及時調整自己的行為和方法，力求完美匹配情境。
敏銳溝通：既強調資訊表達的內容，又強調表達的過程。這意味著不論是一對一的交流，還是一對多的交流，都要調節向受眾傳達的節奏、風格和訊息。
衝突管理：衝突管理者將衝突視為機會而非難題。他們不會迴避衝突，而會小心處理衝突不讓矛盾升級。衝突會在合作、雙贏和以解決方法為導向等積極思路下得以解決。
助人成功：幫助他人成功，包括透過提供適量的挑戰和自主權來幫助他人發展，能夠成為教練和導師，能夠站在一邊讓他人享受榮譽。
擁有良好人際敏銳度的表現是心胸開闊，自如勝任不同角色，接納並適應多樣性，理解他人且易與人相處，能應對衝突，政治敏感度高，善溝通、能服人。在提升人際敏感度方面，如果你能改變認知，坦誠接受自己和他人，挑戰自己，廣交朋友，同時開闊心胸，多理解他人，洞察他人的需求，那麼無論是在工作中還是生活中，你都會有更多的可能性。
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書籍介紹
本文摘錄自《職場複利學：500強企業主管的職場必備七大敏銳度，沒有前輩教也能快速成長》，時報文化出版
作者：瑞米
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！