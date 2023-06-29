《職場複利學》：用「成長型思維」武裝自己，你的人生會有質的提升
我們想讓你知道的是
關於公司層面，其實我們也應該有所思考。雖然公司的管理決策是公司股東應該考慮的事情，但是身為員工，如果我們能有意識地訓練自己從股東和管理層角度思考問題，那麼我們對未來趨勢的會越來越有把握，變革敏感度也會越來越強。
文：瑞米
成長型思維：如何應對行業的高速變化
既然變化無處不在，那麼，我們就必須正確地面對它。
身處行業旋渦，我們或許做不到「任爾東西南北風，我自巋然不動」，但可以培養自己擁抱變化、多角度審視變化、提前預測變化、在變化中生存的能力。成長型思維正是培養這種能力的關鍵。
各個行業高速變化，充滿風險
熟悉醫藥行業的人都知道，最近幾年有一個總被提及的詞叫「帶量採購」。它是指對於那些已經過了專利期、仿製品較多的產品，國家會壓低價格帶量採購，以「薄利多銷」的策略管理競爭，並最大限度地削減製藥公司的產品利潤，減輕國家健保支付方面的負擔。
價格能有多低呢？網路上有個笑話，說某治療糖尿病的產品被帶量採購之後，價格已經低至幾分錢一顆，要是喝礦泉水吃藥，因喝藥喝的這口礦泉水可能都比這片藥貴。
也許對消費者來說這是好事，但是我想站在製藥公司的角度看這件事，產品價格被削減得遠低於研發成本價，意味著公司無法用該產品擴大盈利，產品利潤微薄甚至會造成生產虧損，製藥公司無法再負擔該產品的業務推廣成本，同時也無法再負擔業務團隊和學術支援團隊。
所以，當一個產品將要進入這種狀態的時期，也就是一家公司蠢蠢欲動開始裁員的時期。帶量採購正式公布的時候，也就是大量裁員發生的時候。
這種巨大的行業變革就發生在過去的幾年中，有多家公司的產品推廣團隊因為帶量採購而直接縮編為零。
如果你是該行業業務團隊和學術支持團隊中的一員，你該何去何從？
在這種行業變化趨勢第一次發生前，人們無法提前預知它，所以當它發生時，身為行業內的職業經理人，能否具有變革敏銳度和前瞻性，做好準備，以保證在變革出現時自己不受影響或者少受影響，就成為關鍵。
有的人在發現自己正在做的產品沒有前途時，會選擇跳槽到另外一家公司換個產品繼續做類似的工作；有的人則留下來觀察在這種變化發生時組織的變化，從中尋找機會，甚至藉機升職。帶量採購的產品要不要推廣、怎麼推廣其實都是未知的，也存在多種可能，如果你有想法，公司很可能會給你機會實現它。
但是，不管選擇是走還是留，都需要具有前瞻性，等到公司開始縮編時你再抱怨「這世界變化太快，我還沒準備好」已毫無意義。變化發生時，你的思考不應該是下文這種下意識、情緒化的。
- 為什麼行業會這樣？我當初是不是選錯了！
- 為什麼這種事會發生在我的身上？
- 這不公平，我太不幸了，好委屈！
- 我太差勁了！為什麼不裁掉別人而裁掉我！
這些問題和自我攻擊除了讓你更加沮喪、缺乏行動力、被動挨打，沒有任何意義。你應該進行積極思考。
- 已經發生的這件事對公司和個人會產生哪些影響？哪些是顯性的影響？哪些是隱性的影響？
- 在未來六個月，行業內還可能發生類似的事情嗎？
- 現在我有沒有可能做點不一樣的事，在這種變化中找到一些機會？
- 之後我該怎樣規劃自己的職業發展，以此避免自己處於這樣的漩渦？
如果你無法快速想到解決方案，可以問自己如下問題。
- 我可以向哪些資深人士諮詢並獲得一些指導？
- 我可以從哪些行業發展資訊中獲得一些啟示？
- 我是否需要趁這個機會給自己一個職業發展的gap year，好好探尋自己在職業發展方面的思維方式和行為模式，以求在未來的競爭中更有優勢？
這些開放性的問題，可以讓你更深入地審視自己，同時找到新的可能。
這是個人層面的思考，關於公司層面，其實我們也應該有所思考。雖然公司的管理決策是公司股東應該考慮的事情，但是身為員工，如果我們能有意識地訓練自己從股東和管理層角度思考問題，那麼我們對未來趨勢的會越來越有把握，變革敏感度也會越來越強。
比如，在公司層面，為了避免產品在未來進入「帶量採購」的狀態，是否可以提前做些策略佈局和組織準備？順著這個思路思考，你就可以找到可能的「策略性解決方案」。例如，公司應該在研發方面投入更多的資金，開發新產品，讓更多的新產品線在專利期內為公司賺取利潤，填補專利期外老產品的利潤下降。又如，公司要研究與國家帶量採購政策相對應的治療領域，在這些治療領域內布下
更多的產品線，不斷更新換代，讓老產品快速退出一線市場，或者進入更下沉、更廣闊的市場，讓新產品更快地上市，在一線市場迅速投入使用。這些都是在變化來臨之前我們可以做準備的方向。
我們需要培養變革敏銳度，它對個人職業發展來說非常關鍵。
成長型思維
成長型思維是心理學家卡蘿・德威克（Carol Dweck）提出的，成長型思維的核心在於：始終自我檢驗、自我發展、自我激勵和擁有責任感。
擁有成長型思維的人，可以在任何時候接受自己的不完美，並願意找出原因，持續完善自身的思維和行動模式，不斷適應變化，甚至引導變革。
用成長型思維武裝自己，你的人生會有質的提升。
多年來，我從除了博士學位之外毫無其他競爭力的新人，從丟三落四、自卑敏感、溝通能力差、情商低、思考憨直、顧頭不顧尾、差點連實習都沒通過的職場菜鳥，到歷經14年的醫學、業務、培訓、市場、數位化行銷等多個職位的磨煉逆襲成公司的保留型人才，並成功地將精力管理這個業餘愛好發展為諮詢培訓副業。下面這些認知和心態都是我刻意練習過的，其中有好幾條都與面對職場逆境時的心態、面對變化時的敏銳度有關。
1. 正確面對他人的回饋。
我讀博士時比較內向，平時並不愛社交，其實社交恐懼患者，大部分都沒有穩定的內在評價體系，而是默認自己處於被別人評價的位置。這類人擔心自己的一言一行都會得到別人怎樣的評價，其實，別人的評價只是對我們當時的言行的回饋，大可不必將這種回饋當作「終身貼在身上的標籤」，要有「任爾東西南北風，我自巋然不動」的氣魄。
2. 永遠思考有什麼創新的方式能解決當下的問題。
我認為，老方法解決新問題的習慣最終會被漸漸淘汰，讓人快速適應世界變化的自我訓練方法之一，就是在變化到來時迅速尋找新的解決思路。平時還可以這樣訓練自己：哪怕對於某件事，你已經找到了解決方案，你也可以深入思考以下問題，比如，還有沒有更好的解決方案？更有效、省錢、省時間、省力氣的解決方案？還可以從哪些角度探尋出路？這樣的訓練做得多了，你自然就有了思維多樣性，面對變化也可以寵辱不驚了。
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！