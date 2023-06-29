《職場複利學》：用「成長型思維」武裝自己，你的人生會有質的提升

文：瑞米

成長型思維：如何應對行業的高速變化

既然變化無處不在，那麼，我們就必須正確地面對它。

身處行業旋渦，我們或許做不到「任爾東西南北風，我自巋然不動」，但可以培養自己擁抱變化、多角度審視變化、提前預測變化、在變化中生存的能力。成長型思維正是培養這種能力的關鍵。

各個行業高速變化，充滿風險

熟悉醫藥行業的人都知道，最近幾年有一個總被提及的詞叫「帶量採購」。它是指對於那些已經過了專利期、仿製品較多的產品，國家會壓低價格帶量採購，以「薄利多銷」的策略管理競爭，並最大限度地削減製藥公司的產品利潤，減輕國家健保支付方面的負擔。

價格能有多低呢？網路上有個笑話，說某治療糖尿病的產品被帶量採購之後，價格已經低至幾分錢一顆，要是喝礦泉水吃藥，因喝藥喝的這口礦泉水可能都比這片藥貴。

也許對消費者來說這是好事，但是我想站在製藥公司的角度看這件事，產品價格被削減得遠低於研發成本價，意味著公司無法用該產品擴大盈利，產品利潤微薄甚至會造成生產虧損，製藥公司無法再負擔該產品的業務推廣成本，同時也無法再負擔業務團隊和學術支援團隊。

所以，當一個產品將要進入這種狀態的時期，也就是一家公司蠢蠢欲動開始裁員的時期。帶量採購正式公布的時候，也就是大量裁員發生的時候。

這種巨大的行業變革就發生在過去的幾年中，有多家公司的產品推廣團隊因為帶量採購而直接縮編為零。

如果你是該行業業務團隊和學術支持團隊中的一員，你該何去何從？

在這種行業變化趨勢第一次發生前，人們無法提前預知它，所以當它發生時，身為行業內的職業經理人，能否具有變革敏銳度和前瞻性，做好準備，以保證在變革出現時自己不受影響或者少受影響，就成為關鍵。

有的人在發現自己正在做的產品沒有前途時，會選擇跳槽到另外一家公司換個產品繼續做類似的工作；有的人則留下來觀察在這種變化發生時組織的變化，從中尋找機會，甚至藉機升職。帶量採購的產品要不要推廣、怎麼推廣其實都是未知的，也存在多種可能，如果你有想法，公司很可能會給你機會實現它。

但是，不管選擇是走還是留，都需要具有前瞻性，等到公司開始縮編時你再抱怨「這世界變化太快，我還沒準備好」已毫無意義。變化發生時，你的思考不應該是下文這種下意識、情緒化的。

為什麼行業會這樣？我當初是不是選錯了！ 為什麼這種事會發生在我的身上？ 這不公平，我太不幸了，好委屈！ 我太差勁了！為什麼不裁掉別人而裁掉我！

這些問題和自我攻擊除了讓你更加沮喪、缺乏行動力、被動挨打，沒有任何意義。你應該進行積極思考。

已經發生的這件事對公司和個人會產生哪些影響？哪些是顯性的影響？哪些是隱性的影響？ 在未來六個月，行業內還可能發生類似的事情嗎？ 現在我有沒有可能做點不一樣的事，在這種變化中找到一些機會？ 之後我該怎樣規劃自己的職業發展，以此避免自己處於這樣的漩渦？

如果你無法快速想到解決方案，可以問自己如下問題。

我可以向哪些資深人士諮詢並獲得一些指導？ 我可以從哪些行業發展資訊中獲得一些啟示？ 我是否需要趁這個機會給自己一個職業發展的gap year，好好探尋自己在職業發展方面的思維方式和行為模式，以求在未來的競爭中更有優勢？

這些開放性的問題，可以讓你更深入地審視自己，同時找到新的可能。

這是個人層面的思考，關於公司層面，其實我們也應該有所思考。雖然公司的管理決策是公司股東應該考慮的事情，但是身為員工，如果我們能有意識地訓練自己從股東和管理層角度思考問題，那麼我們對未來趨勢的會越來越有把握，變革敏感度也會越來越強。

比如，在公司層面，為了避免產品在未來進入「帶量採購」的狀態，是否可以提前做些策略佈局和組織準備？順著這個思路思考，你就可以找到可能的「策略性解決方案」。例如，公司應該在研發方面投入更多的資金，開發新產品，讓更多的新產品線在專利期內為公司賺取利潤，填補專利期外老產品的利潤下降。又如，公司要研究與國家帶量採購政策相對應的治療領域，在這些治療領域內布下

更多的產品線，不斷更新換代，讓老產品快速退出一線市場，或者進入更下沉、更廣闊的市場，讓新產品更快地上市，在一線市場迅速投入使用。這些都是在變化來臨之前我們可以做準備的方向。

我們需要培養變革敏銳度，它對個人職業發展來說非常關鍵。

成長型思維

成長型思維是心理學家卡蘿・德威克（Carol Dweck）提出的，成長型思維的核心在於：始終自我檢驗、自我發展、自我激勵和擁有責任感。

擁有成長型思維的人，可以在任何時候接受自己的不完美，並願意找出原因，持續完善自身的思維和行動模式，不斷適應變化，甚至引導變革。

用成長型思維武裝自己，你的人生會有質的提升。

多年來，我從除了博士學位之外毫無其他競爭力的新人，從丟三落四、自卑敏感、溝通能力差、情商低、思考憨直、顧頭不顧尾、差點連實習都沒通過的職場菜鳥，到歷經14年的醫學、業務、培訓、市場、數位化行銷等多個職位的磨煉逆襲成公司的保留型人才，並成功地將精力管理這個業餘愛好發展為諮詢培訓副業。下面這些認知和心態都是我刻意練習過的，其中有好幾條都與面對職場逆境時的心態、面對變化時的敏銳度有關。

1. 正確面對他人的回饋。

我讀博士時比較內向，平時並不愛社交，其實社交恐懼患者，大部分都沒有穩定的內在評價體系，而是默認自己處於被別人評價的位置。這類人擔心自己的一言一行都會得到別人怎樣的評價，其實，別人的評價只是對我們當時的言行的回饋，大可不必將這種回饋當作「終身貼在身上的標籤」，要有「任爾東西南北風，我自巋然不動」的氣魄。

2. 永遠思考有什麼創新的方式能解決當下的問題。

我認為，老方法解決新問題的習慣最終會被漸漸淘汰，讓人快速適應世界變化的自我訓練方法之一，就是在變化到來時迅速尋找新的解決思路。平時還可以這樣訓練自己：哪怕對於某件事，你已經找到了解決方案，你也可以深入思考以下問題，比如，還有沒有更好的解決方案？更有效、省錢、省時間、省力氣的解決方案？還可以從哪些角度探尋出路？這樣的訓練做得多了，你自然就有了思維多樣性，面對變化也可以寵辱不驚了。