民進黨立委提名「刺客策略」對選戰有幫助嗎？看過去兩屆的數據怎麼說
我們想讓你知道的是
從目前「民主大聯盟」的提名策略來看，可以看出賴清德想要從「台獨工作者」逐漸走向更為溫和的中間選民的位置來爭取更多選票，但對於部分爭議候選人的提名反而讓地方黨部幹部辭職、引起黨內支持者不滿，加上過去資料又顯示這樣做地方選舉得票不會比較多，此番策略是否對總統或是不分區選戰有幫助，不無疑問。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授。在台中一中被選進數學校隊，接著考取台大電機系後想當個科學家。在椰林繞了一圈後，覺得還是人類有趣多了，於是跟著數學一起投入研究政治，成了政治科學家）
這幾天除了持續發燒的MeToo運動之外，各黨也開始決定各地區域立委的提名名單了。其中民進黨推出了民主大聯盟，找了好幾位其他政黨或無黨的「刺客」挑戰艱困選區，而其中一些候選人也不乏爭議。民進黨這樣提名刺客的策略，對於民進黨的選戰是否有幫助？
2012及2016年都曾使用刺客策略
這樣的策略，在過去2012年以及2016年蔡英文總統選舉中都有使用，因為2012年開始總統、立委合併選舉，立委新聞量大減六成，需要跟總統聯合競選，因此蔡英文的選戰團隊有提供整套的地方立委選舉主視覺，而區域立委名單以及不分區就成為總統競選策略的一環。
2012年實力不足的蔡英文，透過不分區名單來安撫各派系、透過區域禮讓來強化當時「公平正義」的選戰宣傳。而2016年實力充足的蔡英文，已獲得各派系的大力支持，則透過禮讓以及不分區名單來拉攏社運團體以及太陽花社運。
但假如我們攤開2012與2016年的區域立委選舉結果來看（可參閱這一篇四年前在《思想坦克》的文章〈算一算，大綠小綠誰幫誰？〉），民進黨在2016年的禮讓提名策略之中，只有禮讓時代力量的三位候選人得票跟民進黨其他區域立委的得票有同樣的水準，而其他禮讓的小黨、無黨的平均表現甚至比民進黨自行提名還要更糟。甚至在民進黨與小黨提名衝突的選區，平均而言民進黨立委的表現也絲毫不受影響。
換言之，第一，禮讓小黨或無黨候選人，平均而言並不能拿到比民進黨自行參選更多票，因此平均而言看不到「提名無黨派可以順便吃下藍營或無黨派選票」的現象。
第二，2016年除了時代力量之外，其他受到禮讓的無黨或小黨的得票基本上比民進黨更差，而我四年前的文章已經提到說這樣回連帶影響到小黨以及民進黨的不分區得票。相較之下，禮讓時代力量的選區，平均而言民進黨自己派人也會贏，甚至跟小黨提名衝突也是會贏。
第三，2016年的時代力量是在太陽花社運之後的社運能量，也受到民進黨支持者的全力支持，目前眼下的小黨或無黨候選人似乎沒有這樣的態勢。
民進黨支持者有著清楚的內外界定
為何會有這樣的現象？因為民進黨的選民是一個有清楚內外界定的政黨。
我之前分析民進黨縣市議員選舉提名策略時，就有發現民進黨的縣市議員只要被黨提名了就比較容易當選，無論黨內初選民調高低為何。相較之下，假如沒有被提名、就算民調高、就算脫黨參選，最後也很容易落選。而一些研究也顯示民進黨支持者在地方議員選舉非常清楚民進黨的配票策略與方向。但對於無黨、小黨、甚至叛黨來說，也毫不留情面。
跟2016年相比，2024年的選舉同樣是總統、立委同一天選，所以大家還是綁在同一條船上。但是如今的民進黨顯然沒有2016年的態勢，而各派系是否又會回到爭取不分區前段班安全席的狀況？而賴清德身為總統候選人，是否有辦法透過區域以及不分區的提名作為協助整體選戰主軸的方式？
從目前的「民主大聯盟」的提名策略來看，跟賴清德最近一系列針對美中台政策的發言，可以看出賴清德同樣想要從「台獨工作者」逐漸走向更為溫和的中間選民的位置來爭取更多選票，因此希望跟民進黨以外的人一起現身，甚至還跟郭台銘同場出現。
但之前對於部分爭議候選人的提名，假如該候選人自己沒有地盤或樁腳、反而讓地方黨部幹部辭職、引起黨內支持者不滿、加上過去資料又顯示這樣地方選舉得票不會比較多的情況下，在選戰前期就讓負責二次傳播的核心黨員反感（協助賴清德將選戰資訊進一步傳遞給一般選民），這樣的策略是否對賴清德的選舉或是不分區選戰有幫助，則不無疑問。
爭議太大會影響不分區得票
從2018年公投選舉結果來看，民進黨內支持者有一大部分是支持性別平等的（更別提過去民進黨數位追求性別平等的前輩），有480萬支持東奧正名，也有340萬支持同性婚姻。筆者使用一份2018年的選後民調，兩大黨以及無黨派對於這兩個議題的支持比例交叉分布如下：
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同婚O
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同婚O
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同婚X
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同婚X
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民進黨支持者(258)
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34.4%
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10.2%
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43.3%
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12.1%
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國民黨支持者(343)
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8.6%
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17.4%
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20.5%
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53.4%
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其他與無黨派(533)
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30.1%
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14.7%
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26.2%
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29.0%
從上面的分布來看，可以看到民進黨黨內約有三分之一是同時支持正名以及同婚的，而無黨派之中圖樣也有三成是支持正名以及同婚的。
相較之下，只支持正名不支持同婚的受訪者雖然在民進黨內佔了相對多數（43%），但顯然仍需要支持性別平權的人給予民進黨支持。而對於無黨派來說，我們也可以看到無黨派在這兩個議題上是兩極的，有較多人同時支持兩者或同時反對兩者。因此假如民進黨在務實台獨之後，也能更爭取到支持性別平權、婚姻平權的人，這是一個較大的票倉。
這些選票假如在不分區流失，那對於民進黨不分區的席次顯然就會產生影響。
舉例來說，假如這一次民進黨不分區的得票相較於2020年減少了50萬票的話，照選票計算方式在不分區就會減少一個席次，而這兩個席次就會被另外兩個大黨拿去，一來一往就差了兩席，讓民進黨過半機率降低。更別提假如這50萬票是到了另外兩個政黨身上的話，席次變動差異就會加倍（相較於2020年相比，減少超過四席就會掉出過半門檻）。
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
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所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
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