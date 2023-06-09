防疫險、升息重擊國內金控集團，新光金董事會改革派大勝，洪士琪接下吳家棒子
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受到疫情、升息等大環境因素影響，新光金控掀起改革聲浪，並於6月9日公布改選。董事改選結果揭曉，改革派取得3分之2、即10席董事席次，新的董事會將由大股東洪士琪主導。
近期國內外金控公司，受到疫情、升息以及俄烏戰爭影響，導致集團獲利下降，各大金控公司紛紛向股東致歉，並於今年已開始擺脫虧損。不過，新光金控仍處於虧損，而今（9）日新光吳家交棒新光金控董事洪士琪，他強調「承先啟後、任重道遠」。
疫情、升息，國內金控公司壓力大
受到疫情、升息等影響，國內許多金控公司都繳出黯淡的財報，讓許多投資人大失所望。
6月9日，新光金董事長許澎於股東會上，因為新光金今年無法發放股利而向股東道歉。許澎進一步解釋，去年未實現損失大，本來按照法規提公積，但是考量到未來需求，公司才決議不動用資本公積，因此公司今年沒有辦法配發股利。
至於針對集團下的新光人壽，許澎指出，雖然新壽投資海外債券市場可以獲得固定收益，但是過去新壽吸收過多高利率保單，反映「匯兌損失」和「避險成本高漲」的問題，尤其當台美利差擴大，傳統的避險成本又變更高，才使得新壽近來較為辛苦。
除了新光金控以外，國泰金控於今日舉行股東會。其董事長蔡宏圖也向股東們道歉，並解釋去年在俄烏戰爭、快速升息下，對銀行、保險衝擊大，去年來雖然辛苦創造380億元的盈餘。但是對於這樣的成績不滿意。
還有，富邦金控董事長蔡明興也於股東會上針對未來景氣發表看法。他指出，去年疫情對主要經濟體的影響已逐漸淡化，不過俄烏戰爭、通膨及中國經濟成長放緩等因素影響，導致經濟成長動能趨緩，這導致資本市場震盪、防疫險賠款亦衝擊金融業獲利。
新光金控變天，洪士琪接下吳家棒子
不過，值得注意的是，直至今日，台灣眾多金控集團大多已經擺脫虧損，但是卻只有新光仍是少數虧損的公司。對此，保險局局長施瓊華表示，新光金有3大問題：匯損、利率、投資狀況不好。金融市場的波動導致避險成本高，但因為投資不好，獲利無法彌補該付的避險成本。
受到財報不佳拖累，新光金控掀起改革聲浪，並於6月9日公布改選，董事改選結果揭曉，改革派取得3分之2、即10席董事席次，新的董事會將由大股東洪士琪主導，這意味著，新光吳家痛失十多年經營權。
洪士琪先回應接下任務的心情，「承先啟後、任重道遠」。他還表示，新光金現任董事長許澎3年前臨危受命，接下重要職務，歷經疫情等紛擾「相當辛苦」，並相信新光金的團隊沒有問題。
此外，玉山金股東會上，並順利改選董事交棒黃男州。現任玉山金董事長黃永表示，未來在黃男州帶領之下，玉山金一定會愈來愈好，也提前跟股東們明示將交棒給新任董事長黃男州
根據金管會統計，截至2023年第1季，整體金控國內外投資帳上的未實現損失，已經由上季底的6356億元，大幅收斂到2698億元，顯示金控產業已擺脫投資虧損谷底，可望最快第2季可望翻紅。
最後，金管會也公布金控集團國內外曝險情況，目前海外曝險額25.21兆元、國內曝險額41.51兆元，合計國內外曝險額66.72兆元，季增1.62%。加拿大和阿拉伯等市場已翻紅，而美國、韓國和日本這三大市場，有機會於第2季投資評價「由虧轉盈」。
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核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。