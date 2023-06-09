防疫險、升息重擊國內金控集團，新光金董事會改革派大勝，洪士琪接下吳家棒子

近期國內外金控公司，受到疫情、升息以及俄烏戰爭影響，導致集團獲利下降，各大金控公司紛紛向股東致歉，並於今年已開始擺脫虧損。不過，新光金控仍處於虧損，而今（9）日新光吳家交棒新光金控董事洪士琪，他強調「承先啟後、任重道遠」。

疫情、升息，國內金控公司壓力大

受到疫情、升息等影響，國內許多金控公司都繳出黯淡的財報，讓許多投資人大失所望。

6月9日，新光金董事長許澎於股東會上，因為新光金今年無法發放股利而向股東道歉。許澎進一步解釋，去年未實現損失大，本來按照法規提公積，但是考量到未來需求，公司才決議不動用資本公積，因此公司今年沒有辦法配發股利。

至於針對集團下的新光人壽，許澎指出，雖然新壽投資海外債券市場可以獲得固定收益，但是過去新壽吸收過多高利率保單，反映「匯兌損失」和「避險成本高漲」的問題，尤其當台美利差擴大，傳統的避險成本又變更高，才使得新壽近來較為辛苦。

除了新光金控以外，國泰金控於今日舉行股東會。其董事長蔡宏圖也向股東們道歉，並解釋去年在俄烏戰爭、快速升息下，對銀行、保險衝擊大，去年來雖然辛苦創造380億元的盈餘。但是對於這樣的成績不滿意。

還有，富邦金控董事長蔡明興也於股東會上針對未來景氣發表看法。他指出，去年疫情對主要經濟體的影響已逐漸淡化，不過俄烏戰爭、通膨及中國經濟成長放緩等因素影響，導致經濟成長動能趨緩，這導致資本市場震盪、防疫險賠款亦衝擊金融業獲利。

新光金控變天，洪士琪接下吳家棒子

不過，值得注意的是，直至今日，台灣眾多金控集團大多已經擺脫虧損，但是卻只有新光仍是少數虧損的公司。對此，保險局局長施瓊華表示，新光金有3大問題：匯損、利率、投資狀況不好。金融市場的波動導致避險成本高，但因為投資不好，獲利無法彌補該付的避險成本。

受到財報不佳拖累，新光金控掀起改革聲浪，並於6月9日公布改選，董事改選結果揭曉，改革派取得3分之2、即10席董事席次，新的董事會將由大股東洪士琪主導，這意味著，新光吳家痛失十多年經營權。

洪士琪先回應接下任務的心情，「承先啟後、任重道遠」。他還表示，新光金現任董事長許澎3年前臨危受命，接下重要職務，歷經疫情等紛擾「相當辛苦」，並相信新光金的團隊沒有問題。

此外，玉山金股東會上，並順利改選董事交棒黃男州。現任玉山金董事長黃永表示，未來在黃男州帶領之下，玉山金一定會愈來愈好，也提前跟股東們明示將交棒給新任董事長黃男州

根據金管會統計，截至2023年第1季，整體金控國內外投資帳上的未實現損失，已經由上季底的6356億元，大幅收斂到2698億元，顯示金控產業已擺脫投資虧損谷底，可望最快第2季可望翻紅。

最後，金管會也公布金控集團國內外曝險情況，目前海外曝險額25.21兆元、國內曝險額41.51兆元，合計國內外曝險額66.72兆元，季增1.62%。加拿大和阿拉伯等市場已翻紅，而美國、韓國和日本這三大市場，有機會於第2季投資評價「由虧轉盈」。

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核稿編輯：翁世航