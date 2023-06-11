養毛小孩不養小孩，但寵物無法繼承遺產怎麼辦？兩招教你安心託孤
我們想讓你知道的是
依據台灣現行法律，寵物無法直接繼承遺產。因為《民法》第6條規定，只有「自然人」，也就是指「活生生的人」才能夠繼承遺產。但實務上還有兩種方式，能夠確保家中的毛孩得到妥善的照顧。
文：簡浩芮（國際認證理財規劃師CFP測驗合格）
在現今少子化的影響下，越來越多人選擇單身或是不生小孩，形成頂客族人數逐漸攀升。加上毛孩可愛的模樣實在療育，花費又不如小孩多。種種因素讓毛小孩的登記數量，在近年大幅超越國內新生兒的出生人口數。
根據農委會寵物登記統計，2022年底犬貓合計登記數量已經達到222萬，遠遠大於新生兒人口13萬左右。
這數字顯示，人們隨著對寵物的價值觀與生活型態的轉變，選擇蹲在貓砂盆前當鏟屎官的意願，正逐漸超過站在產房喜極而泣的抱著新生兒。但同時，卻也意味著未來如果人們早走一步時，許多毛孩們的後半生將會成為一大問題。
寵物能繼承遺產嗎？
阿芳獨居，家裡只有一隻長時間陪她的法鬥狗，名叫妞妞。近來阿芳身體微恙，她很擔心哪天自己離開，頑皮的妞妞無人照顧，因此，她在想不知能否把遺產都留給妞妞呢？
阿芳的想法，在台灣是不可行的。
依據台灣現行法律，寵物無法直接繼承遺產。因為《民法》第6條規定，只有「自然人」，也就是指「活生生的人」才能夠繼承遺產，因為「人」才能享有權利及負擔義務，寵物並不具備這樣的身分。
但實務上還有兩種方式，能夠確保家中的毛孩得到妥善的照顧。
- 透過信託照顧寵物
國外許多名人都使用「信託」安頓心愛的毛孩，例如法國精品Chanel傳奇時尚設計大師Karl Lagerfeld，就透過信託方式照顧他的愛貓Choupette，讓牠享有五星級的飲食待遇，甚至有自己的司機女僕和保鑣。
在台灣，我們可以透過簽訂信託契約，由受託機構管理遺產，同時約定好適當的寵物機構或是有能力照顧的人來看顧毛孩。若看護人按約妥善對待毛孩，即能向受託機構請領相關費用。此外，還可設立監察人，確保信託目的的實現。
- 立遺囑照顧寵物
主人生前可以通過預立遺囑，指定「遺囑執行人」並授權其運用遺產來照顧寵物。例如，阿芳可以在遺囑中指定家人當遺囑執行人，而家人可再委託寵物照護機構或是適當的人來照顧妞妞，並從遺產中支付相關費用。
透過這兩種方法，就能確保毛孩在主人離世後得到良好的照顧，同時也可進一步明確寵物照護的細節和條件，減少不必要的糾紛和爭議。
寵愛毛孩即早規劃
當我們決定照顧一隻毛孩時，不僅是份責任，更是份愛的承諾。無論我們處在生命的哪個階段，都應該好好地照顧牠們，並且即早規畫，為牠們的未來做好準備。因為身邊的毛孩不只是寵物，而是陪伴我們走過人生路的家人。
若要了解信託設什麼，以及信託對我們的影響，歡迎點此立即預約30分鐘免費線上諮詢
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。