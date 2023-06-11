養毛小孩不養小孩，但寵物無法繼承遺產怎麼辦？兩招教你安心託孤

文：簡浩芮（國際認證理財規劃師CFP測驗合格）

在現今少子化的影響下，越來越多人選擇單身或是不生小孩，形成頂客族人數逐漸攀升。加上毛孩可愛的模樣實在療育，花費又不如小孩多。種種因素讓毛小孩的登記數量，在近年大幅超越國內新生兒的出生人口數。

根據農委會寵物登記統計，2022年底犬貓合計登記數量已經達到222萬，遠遠大於新生兒人口13萬左右。

這數字顯示，人們隨著對寵物的價值觀與生活型態的轉變，選擇蹲在貓砂盆前當鏟屎官的意願，正逐漸超過站在產房喜極而泣的抱著新生兒。但同時，卻也意味著未來如果人們早走一步時，許多毛孩們的後半生將會成為一大問題。

寵物能繼承遺產嗎？

阿芳獨居，家裡只有一隻長時間陪她的法鬥狗，名叫妞妞。近來阿芳身體微恙，她很擔心哪天自己離開，頑皮的妞妞無人照顧，因此，她在想不知能否把遺產都留給妞妞呢？

阿芳的想法，在台灣是不可行的。

依據台灣現行法律，寵物無法直接繼承遺產。因為《民法》第6條規定，只有「自然人」，也就是指「活生生的人」才能夠繼承遺產，因為「人」才能享有權利及負擔義務，寵物並不具備這樣的身分。

但實務上還有兩種方式，能夠確保家中的毛孩得到妥善的照顧。

透過信託照顧寵物

國外許多名人都使用「信託」安頓心愛的毛孩，例如法國精品Chanel傳奇時尚設計大師Karl Lagerfeld，就透過信託方式照顧他的愛貓Choupette，讓牠享有五星級的飲食待遇，甚至有自己的司機女僕和保鑣。

在台灣，我們可以透過簽訂信託契約，由受託機構管理遺產，同時約定好適當的寵物機構或是有能力照顧的人來看顧毛孩。若看護人按約妥善對待毛孩，即能向受託機構請領相關費用。此外，還可設立監察人，確保信託目的的實現。

立遺囑照顧寵物

主人生前可以通過預立遺囑，指定「遺囑執行人」並授權其運用遺產來照顧寵物。例如，阿芳可以在遺囑中指定家人當遺囑執行人，而家人可再委託寵物照護機構或是適當的人來照顧妞妞，並從遺產中支付相關費用。

透過這兩種方法，就能確保毛孩在主人離世後得到良好的照顧，同時也可進一步明確寵物照護的細節和條件，減少不必要的糾紛和爭議。

寵愛毛孩即早規劃

當我們決定照顧一隻毛孩時，不僅是份責任，更是份愛的承諾。無論我們處在生命的哪個階段，都應該好好地照顧牠們，並且即早規畫，為牠們的未來做好準備。因為身邊的毛孩不只是寵物，而是陪伴我們走過人生路的家人。

若要了解信託設什麼，以及信託對我們的影響，歡迎點此立即預約30分鐘免費線上諮詢

本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航