《深度思維》：看完中國的人口年齡結構，你只能想到嬰兒用品和養老醫療嗎？
我們想讓你知道的是
邏輯思維的長度不夠，就無法往前找出原因、往後導出結果；具備邏輯思維的廣度，才能面對同時湧進的龐雜訊息，提昇思考水準與效率；站上邏輯思維的高度，可以認知事物的規律，找到正確大方向，你的努力才不會白費！
文：葉修
第四節 大勢訓練場
多種思維與大勢思維的結合應用
人們很容易看懂一些簡單的規律，但不太容易經過精細的思維加工推出相對複雜的衍生結論。那些被人們廣泛知道的簡單規律和知識無法帶給你特殊優勢，只有少數人通曉的道理才能讓你奪得先機。
如果你想思考出一般人不知道的結論，你就需要用到複雜的思維方法了。
以中國的人口規律為例。看完中國的人口年齡結構，只能想到嬰兒用品和養老醫療這些路人皆知的事情？沒關係，下面我們試一試，把多種思維方法與人口趨勢結合起來使用，看看能不能得到什麼重要的、真正能夠指導現實生活的結論。
馬太效應與人口規律
這是兩種大勢思維的結合。如果我們把馬太效應與人口規律結合，會有什麼樣的結論呢？
根據城市發展的馬太效應，大城市和城市群會不斷發展，人口，尤其是年輕人會不斷從小城鎮與鄉村抽離出來，湧入大城市。同時，這個馬太效應不僅得到了現實資料的驗證，也是中國政府的長期規劃之一。可以說，這是個確定性的趨勢。
另一方面，中國總人口數的增速在快速降低，人口學家預計二○三○至二○三五年左右會見頂，然後開始快速下降。而在此之前，年輕人的人口數量已經在快速下降了。
由這兩者可以得到什麼結論？那就是在未來的一段時間裡，中國的小城鎮和鄉村會提前進入人口危機、提前衰落。很多小城鎮會變得荒蕪而缺乏活力，甚至出現各種「老人城」、「老人村」。
顯然，這種人口快速減少的小城鎮，房地產快速貶值的風險是不可忽視的。如果目前它的房地產還有泡沫，那麼泡沫破裂甚至崩盤的風險都很大。
這個結論就對很多人意義重大了。在不少三四五線城市，由於之前的房地產泡沫、房價高漲，很多家庭的大量財產已經轉變成房地產，手裡囤積了好幾間房，有些還是高價位的時候追進去的。也有很多人辛苦工作攢下一點積蓄，正在考慮要不要再買房地產。透過結合分析馬太效應和人口趨勢，你就知道，這可不是什麼好主意，很容易讓辛苦積攢下來的血汗錢給浪費了。
這種分析的意義在於，它的結論是非常強大、可靠的。
很多人會想，中國政府的調控能力、維穩能力非常強，絕不會讓中國的房地產崩盤；也有人在想，中國房地產一直在漲，趨勢從來沒有變過，以後頂多是漲得慢一點而已，不會有什麼風險。這些想法看起來都還是有些道理的，因此一部分人就相信了，並選擇繼續購買房產。
但是還記得馬太效應和人口趨勢的特點嗎？它們都是能夠覆蓋、推翻其他規律的強大規律。如果你有這樣的認識，在做具體的投資決策時就會清醒多了。
生態思維與人口規律
我們也可以把生態思維與人口規律相結合。
中國的老年人越來越多，顯然會造就醫療和養老產業的趨勢性機會。但是進入這些產業的條件門檻太高了，醫療有很高的技術門檻，而養老院則動不動就是幾千萬上億的初始投資，是大企業和財團的遊戲，更別提這些機會已經路人皆知。我們能否找到其他的機會呢？
最好是更容易入手、普通人能參與的。
基礎模型
我們來思考一下，老年人平時處於怎樣的生態當中。他們的吃穿似乎沒什麼特點；住房早就有了，可能還不止一棟；他們的兒女忙於自己的工作，而且還很有可能在外地大城市，所以他們平時的生活會有些寂寞和無聊。
他們做什麼來打發時間呢？總得找些娛樂吧。我們首先想到了很多大媽在社區裡跳廣場舞，不過圍繞廣場舞已經有一些成形的APP 和較大的公司了，似乎沒什麼空間。接著，老年人喜歡在棋牌室裡打麻將消遣，所以在小城市，棋牌麻將休閒娛樂是一個很好的生意。這個生意起點很小，容易上手，而且可以根據生態思維來推測，這個生意會隨著高齡化社會的到來繼續繁榮下去。
還有什麼呢？我們想到，受益於一輩子的儲蓄、養老保險與房產增值，很多老年人不缺錢，他們會去旅遊。最近幾年旅遊也有不小的增長，但是以後會不會繼續增長？有沒有可能過不了兩三年就停止增長呢？畢竟市場變幻風雲莫測。現在你知道了，不會停止增長。根據中國的人口趨勢和生態思維，越來越多需要娛樂的老年人會把旅遊市場撐得越來越大，旅遊市場會持續繁榮很長時間。所以，你可以考慮投資代理一個旅遊公司，發展旅遊業務，這並不需要太高的成本；即便完全沒有任何資源的人，找工作的時候也要明白，旅遊行業未來幾年一定會有很好的發展，而其他行業則未必。這就是生態思維與人口趨勢相結合對普通人的一個啟示。
另外，你還能根據常識判斷不同產業機會的時間節點：顯然，由高齡化促進的旅遊業繁榮，會比養老產業來得更早。六十歲的老人還有精力到處旅遊，而七十歲的老人可能才需要養老護理。所以對於手握資金、考慮資金時間成本但又想抓住高齡化趨勢的人，可以據此在不同的高齡化相關產業中權衡選擇。
淘金模型
如果使用淘金模型，你又能得到一些更有趣、更巧妙的思路。
以養老護理產業為例。養老護理產業的投資非常大，動不動幾千萬起步，普通人與大型企業競爭這個市場實在是沒什麼勝算。
不過，你還記得淘金模型那一篇的副標題嗎？「競爭再激烈也能贏的思維方式」。淘金模型的本質是共生模型，既然爭不過大企業，那麼我們想想，如何才能與他們共生？
顯然，養老護理產業包括場地建設、醫療護理設備購買、護理人員招聘培訓等多個部分。普通人無力拿出幾千萬上億的資金一次全部搞定所有環節，但是你可以從中挑一些資金投入較低的環節入手，比如護理人員招聘。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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