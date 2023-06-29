《深度思維》：看完中國的人口年齡結構，你只能想到嬰兒用品和養老醫療嗎？

文：葉修

第四節 大勢訓練場

多種思維與大勢思維的結合應用

人們很容易看懂一些簡單的規律，但不太容易經過精細的思維加工推出相對複雜的衍生結論。那些被人們廣泛知道的簡單規律和知識無法帶給你特殊優勢，只有少數人通曉的道理才能讓你奪得先機。

如果你想思考出一般人不知道的結論，你就需要用到複雜的思維方法了。

以中國的人口規律為例。看完中國的人口年齡結構，只能想到嬰兒用品和養老醫療這些路人皆知的事情？沒關係，下面我們試一試，把多種思維方法與人口趨勢結合起來使用，看看能不能得到什麼重要的、真正能夠指導現實生活的結論。

馬太效應與人口規律

這是兩種大勢思維的結合。如果我們把馬太效應與人口規律結合，會有什麼樣的結論呢？

根據城市發展的馬太效應，大城市和城市群會不斷發展，人口，尤其是年輕人會不斷從小城鎮與鄉村抽離出來，湧入大城市。同時，這個馬太效應不僅得到了現實資料的驗證，也是中國政府的長期規劃之一。可以說，這是個確定性的趨勢。

另一方面，中國總人口數的增速在快速降低，人口學家預計二○三○至二○三五年左右會見頂，然後開始快速下降。而在此之前，年輕人的人口數量已經在快速下降了。

由這兩者可以得到什麼結論？那就是在未來的一段時間裡，中國的小城鎮和鄉村會提前進入人口危機、提前衰落。很多小城鎮會變得荒蕪而缺乏活力，甚至出現各種「老人城」、「老人村」。

顯然，這種人口快速減少的小城鎮，房地產快速貶值的風險是不可忽視的。如果目前它的房地產還有泡沫，那麼泡沫破裂甚至崩盤的風險都很大。

這個結論就對很多人意義重大了。在不少三四五線城市，由於之前的房地產泡沫、房價高漲，很多家庭的大量財產已經轉變成房地產，手裡囤積了好幾間房，有些還是高價位的時候追進去的。也有很多人辛苦工作攢下一點積蓄，正在考慮要不要再買房地產。透過結合分析馬太效應和人口趨勢，你就知道，這可不是什麼好主意，很容易讓辛苦積攢下來的血汗錢給浪費了。

這種分析的意義在於，它的結論是非常強大、可靠的。

很多人會想，中國政府的調控能力、維穩能力非常強，絕不會讓中國的房地產崩盤；也有人在想，中國房地產一直在漲，趨勢從來沒有變過，以後頂多是漲得慢一點而已，不會有什麼風險。這些想法看起來都還是有些道理的，因此一部分人就相信了，並選擇繼續購買房產。

但是還記得馬太效應和人口趨勢的特點嗎？它們都是能夠覆蓋、推翻其他規律的強大規律。如果你有這樣的認識，在做具體的投資決策時就會清醒多了。

生態思維與人口規律

我們也可以把生態思維與人口規律相結合。

中國的老年人越來越多，顯然會造就醫療和養老產業的趨勢性機會。但是進入這些產業的條件門檻太高了，醫療有很高的技術門檻，而養老院則動不動就是幾千萬上億的初始投資，是大企業和財團的遊戲，更別提這些機會已經路人皆知。我們能否找到其他的機會呢？

最好是更容易入手、普通人能參與的。

基礎模型

我們來思考一下，老年人平時處於怎樣的生態當中。他們的吃穿似乎沒什麼特點；住房早就有了，可能還不止一棟；他們的兒女忙於自己的工作，而且還很有可能在外地大城市，所以他們平時的生活會有些寂寞和無聊。

他們做什麼來打發時間呢？總得找些娛樂吧。我們首先想到了很多大媽在社區裡跳廣場舞，不過圍繞廣場舞已經有一些成形的APP 和較大的公司了，似乎沒什麼空間。接著，老年人喜歡在棋牌室裡打麻將消遣，所以在小城市，棋牌麻將休閒娛樂是一個很好的生意。這個生意起點很小，容易上手，而且可以根據生態思維來推測，這個生意會隨著高齡化社會的到來繼續繁榮下去。

還有什麼呢？我們想到，受益於一輩子的儲蓄、養老保險與房產增值，很多老年人不缺錢，他們會去旅遊。最近幾年旅遊也有不小的增長，但是以後會不會繼續增長？有沒有可能過不了兩三年就停止增長呢？畢竟市場變幻風雲莫測。現在你知道了，不會停止增長。根據中國的人口趨勢和生態思維，越來越多需要娛樂的老年人會把旅遊市場撐得越來越大，旅遊市場會持續繁榮很長時間。所以，你可以考慮投資代理一個旅遊公司，發展旅遊業務，這並不需要太高的成本；即便完全沒有任何資源的人，找工作的時候也要明白，旅遊行業未來幾年一定會有很好的發展，而其他行業則未必。這就是生態思維與人口趨勢相結合對普通人的一個啟示。

另外，你還能根據常識判斷不同產業機會的時間節點：顯然，由高齡化促進的旅遊業繁榮，會比養老產業來得更早。六十歲的老人還有精力到處旅遊，而七十歲的老人可能才需要養老護理。所以對於手握資金、考慮資金時間成本但又想抓住高齡化趨勢的人，可以據此在不同的高齡化相關產業中權衡選擇。

淘金模型

如果使用淘金模型，你又能得到一些更有趣、更巧妙的思路。

以養老護理產業為例。養老護理產業的投資非常大，動不動幾千萬起步，普通人與大型企業競爭這個市場實在是沒什麼勝算。

不過，你還記得淘金模型那一篇的副標題嗎？「競爭再激烈也能贏的思維方式」。淘金模型的本質是共生模型，既然爭不過大企業，那麼我們想想，如何才能與他們共生？

顯然，養老護理產業包括場地建設、醫療護理設備購買、護理人員招聘培訓等多個部分。普通人無力拿出幾千萬上億的資金一次全部搞定所有環節，但是你可以從中挑一些資金投入較低的環節入手，比如護理人員招聘。