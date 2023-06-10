蔡阿嘎對日本連鎖餐廳的攻訐已不重要，重點是我們隔著螢幕參與了這一小齣娛樂

我們想讓你知道的是
蔡阿嘎的「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，或是Joeman的「超商聯名食品」熱議，還是Toyz時常引戰的「美食公道伯」，我們都可以看到數位文化提供給食物截然不同的成分，食物成為論述性的，甚至是媒介性的，而媒介平台的介面形式、演算法、留言、流量、流速，也「鄉（民）」氣四溢，佈滿餐桌。
食物，是我們生活中的必需品。無論你僅是把它當作是補給熱量的營養品，或是視之為可以大快朵頤的佳餚珍饈，食物都是根深蒂固地交錯在我們的社會結構與文化之中。在數位傳播興盛的當代，食物自然也深刻地受到媒介力量的滲透與折曲。
你Po你吃什麼，你就是什麼
因此，法國美食家Brillat-Savarin說：「你吃什麼你就是什麼」（You are what you eat），但在數位的時代，這句話可以換成「你Po什麼你就是什麼」（You are what you post）。食物與數位文化有著越來越緊密的關連。美食上桌，手機先食，已經是我們的日常。這裡頭還深刻地隱藏著知識與權力關係。我們可以稱之為「數位食物文化」（digital food culture）（Feldman and Goodman, 2021）。
數位食物文化，致力透過數位傳播的手段，來定義食物的意義。「好食物」（good food）的意識形態，被注入到數位化的烹飪與飲食系統當中，無論是食物的製作、食材的交流、品項的評論等，方方面面都是一場美味的數位政治經濟學。
佈滿餐桌的媒體流量
蔡阿嘎的「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，或是Joeman的「超商聯名食品」熱議，還是Toyz時常引戰的「美食公道伯」。我們都可以看到，數位文化提供給食物截然不同的成分，食物成為論述性的，甚至是媒介性的。媒介平台的介面形式、演算法、留言、流量、流速，「鄉（民）」氣四溢，佈滿餐桌。
食物不只是真實的，時常更是影像的，媒介的邏輯用注意力取代了美味的程度。食物的內容在YouTube頻道中占有非常重要的地位，類型共有「開箱試吃型」、「大胃王型」、「食物介紹型」、「製作食譜型」、「食玩玩食型」。社會學家Deborah Lupton（2020a）認為，YouTube上的食物內容充滿「狂歡節」（carnivalesque）的特質，他們強調誇張的個人情感與肉身的直接體驗，過度的、張揚的、越軌的飲食表演，讓觀眾可以毫無罪惡感地沉陶醉於感官愉悅的食物景觀當中。
YouTube的美食狂歡節
在Mikhail Bakhtin對狂歡節的理論化中，狂歡節的歷史已經證明了，在節日期間，人們會追求放鬆肉體的束縛，盡力產生情感的興奮歡愉，放縱肉體欲望的限制，規範和邊界在狂歡節時都會被超越，既定的權威也會在此時被嘲笑。
從YouTube狂歡節（Lupton, 2020b）文化評論觀點來看，大量攝取食物的過度進食，什麼都想要的食慾失控，任意批評的去權威化，都是YouTube平台UGC （User Generated Content）自產節目在飲食內容上的特徵。所以，其實YouTube鼓勵著我們參與違反飲食的規範。那就不難想像，蔡阿嘎對日本連鎖餐廳品牌的攻訐，因為好不好吃，其實真的已經不重要了，重要的是，我們隔著螢幕一同參與了這狂歡節的一小齣娛樂。
媒介中的吃的妄想與執念
人們使用YouTube平台來觀看和分享各種類型的節目，其中包括食物相關的內容。我們通過觀看這些影像，獲得美食資訊、探索不同文化的飲食習慣等。但同時也在塑造人們對食物和飲食的觀念、習慣、規範與慾望。YouTube、食物、媒體和人之間形成了一個媒介生態關係，如果我們仔細推敲，定心思量，就可以發現自己在影像中被生成的，人類對吃的妄想與執念。
參考文獻
- Feldman, Z., & Goodman, M. K. (2021). Digital food culture, power and everyday life. European Journal of Cultural Studies, 24(6), 1227-1242.
- Lupton, D. (2020a). Understanding digital food cultures. In Digital food cultures (pp. 1-16). Routledge.
- Lupton, D. (2020b). Carnivalesque food videos: excess, gender and affect on YouTube. In Digital Food Cultures (pp. 35-49). Routledge.
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。