2023/06/10,
人文

蔡阿嘎對日本連鎖餐廳的攻訐已不重要，重點是我們隔著螢幕參與了這一小齣娛樂

蔡阿嘎對日本連鎖餐廳的攻訐已不重要，重點是我們隔著螢幕參與了這一小齣娛樂
圖為知名Youtuber夫妻檔蔡阿嘎與二伯。｜Photo Credit: 蔡阿嘎 

我們想讓你知道的是

蔡阿嘎的「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，或是Joeman的「超商聯名食品」熱議，還是Toyz時常引戰的「美食公道伯」，我們都可以看到數位文化提供給食物截然不同的成分，食物成為論述性的，甚至是媒介性的，而媒介平台的介面形式、演算法、留言、流量、流速，也「鄉（民）」氣四溢，佈滿餐桌。

食物，是我們生活中的必需品。無論你僅是把它當作是補給熱量的營養品，或是視之為可以大快朵頤的佳餚珍饈，食物都是根深蒂固地交錯在我們的社會結構與文化之中。在數位傳播興盛的當代，食物自然也深刻地受到媒介力量的滲透與折曲。

你Po你吃什麼，你就是什麼

因此，法國美食家Brillat-Savarin說：「你吃什麼你就是什麼」（You are what you eat），但在數位的時代，這句話可以換成「你Po什麼你就是什麼」（You are what you post）。食物與數位文化有著越來越緊密的關連。美食上桌，手機先食，已經是我們的日常。這裡頭還深刻地隱藏著知識與權力關係。我們可以稱之為「數位食物文化」（digital food culture）（Feldman and Goodman, 2021）。

數位食物文化，致力透過數位傳播的手段，來定義食物的意義。「好食物」（good food）的意識形態，被注入到數位化的烹飪與飲食系統當中，無論是食物的製作、食材的交流、品項的評論等，方方面面都是一場美味的數位政治經濟學。

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Photo Credit: 本文作者攝影、提供

佈滿餐桌的媒體流量

蔡阿嘎的「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，或是Joeman的「超商聯名食品」熱議，還是Toyz時常引戰的「美食公道伯」。我們都可以看到，數位文化提供給食物截然不同的成分，食物成為論述性的，甚至是媒介性的。媒介平台的介面形式、演算法、留言、流量、流速，「鄉（民）」氣四溢，佈滿餐桌。

食物不只是真實的，時常更是影像的，媒介的邏輯用注意力取代了美味的程度。食物的內容在YouTube頻道中占有非常重要的地位，類型共有「開箱試吃型」、「大胃王型」、「食物介紹型」、「製作食譜型」、「食玩玩食型」。社會學家Deborah Lupton（2020a）認為，YouTube上的食物內容充滿「狂歡節」（carnivalesque）的特質，他們強調誇張的個人情感與肉身的直接體驗，過度的、張揚的、越軌的飲食表演，讓觀眾可以毫無罪惡感地沉陶醉於感官愉悅的食物景觀當中。

YouTube的美食狂歡節

在Mikhail Bakhtin對狂歡節的理論化中，狂歡節的歷史已經證明了，在節日期間，人們會追求放鬆肉體的束縛，盡力產生情感的興奮歡愉，放縱肉體欲望的限制，規範和邊界在狂歡節時都會被超越，既定的權威也會在此時被嘲笑。

從YouTube狂歡節（Lupton, 2020b）文化評論觀點來看，大量攝取食物的過度進食，什麼都想要的食慾失控，任意批評的去權威化，都是YouTube平台UGC （User Generated Content）自產節目在飲食內容上的特徵。所以，其實YouTube鼓勵著我們參與違反飲食的規範。那就不難想像，蔡阿嘎對日本連鎖餐廳品牌的攻訐，因為好不好吃，其實真的已經不重要了，重要的是，我們隔著螢幕一同參與了這狂歡節的一小齣娛樂。

媒介中的吃的妄想與執念

人們使用YouTube平台來觀看和分享各種類型的節目，其中包括食物相關的內容。我們通過觀看這些影像，獲得美食資訊、探索不同文化的飲食習慣等。但同時也在塑造人們對食物和飲食的觀念、習慣、規範與慾望。YouTube、食物、媒體和人之間形成了一個媒介生態關係，如果我們仔細推敲，定心思量，就可以發現自己在影像中被生成的，人類對吃的妄想與執念。

參考文獻

  1. Feldman, Z., & Goodman, M. K. (2021). Digital food culture, power and everyday life. European Journal of Cultural Studies, 24(6), 1227-1242.
  2. Lupton, D. (2020a). Understanding digital food cultures. In Digital food cultures (pp. 1-16). Routledge.
  3. Lupton, D. (2020b). Carnivalesque food videos: excess, gender and affect on YouTube. In Digital Food Cultures (pp. 35-49). Routledge.

延伸閱讀

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九


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