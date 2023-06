蔡阿嘎對日本連鎖餐廳的攻訐已不重要，重點是我們隔著螢幕參與了這一小齣娛樂

食物,是我們生活中的必需品。無論你僅是把它當作是補給熱量的營養品,或是視之為可以大快朵頤的佳餚珍饈,食物都是根深蒂固地交錯在我們的社會結構與文化之中。在數位傳播興盛的當代,食物自然也深刻地受到媒介力量的滲透與折曲。

你Po你吃什麼,你就是什麼

因此,法國美食家Brillat-Savarin說:「你吃什麼你就是什麼」(You are what you eat),但在數位的時代,這句話可以換成「你Po什麼你就是什麼」(You are what you post)。食物與數位文化有著越來越緊密的關連。美食上桌,手機先食,已經是我們的日常。這裡頭還深刻地隱藏著知識與權力關係。我們可以稱之為「數位食物文化」(digital food culture)(Feldman and Goodman, 2021)。

數位食物文化,致力透過數位傳播的手段,來定義食物的意義。「好食物」(good food)的意識形態,被注入到數位化的烹飪與飲食系統當中,無論是食物的製作、食材的交流、品項的評論等,方方面面都是一場美味的數位政治經濟學。

Photo Credit: 本文作者攝影、提供

佈滿餐桌的媒體流量

蔡阿嘎的「日本5家超難吃的連鎖地雷店」,或是Joeman的「超商聯名食品」熱議,還是Toyz時常引戰的「美食公道伯」。我們都可以看到,數位文化提供給食物截然不同的成分,食物成為論述性的,甚至是媒介性的。媒介平台的介面形式、演算法、留言、流量、流速,「鄉(民)」氣四溢,佈滿餐桌。

食物不只是真實的,時常更是影像的,媒介的邏輯用注意力取代了美味的程度。食物的內容在YouTube頻道中占有非常重要的地位,類型共有「開箱試吃型」、「大胃王型」、「食物介紹型」、「製作食譜型」、「食玩玩食型」。社會學家Deborah Lupton(2020a)認為,YouTube上的食物內容充滿「狂歡節」(carnivalesque)的特質,他們強調誇張的個人情感與肉身的直接體驗,過度的、張揚的、越軌的飲食表演,讓觀眾可以毫無罪惡感地沉陶醉於感官愉悅的食物景觀當中。

YouTube的美食狂歡節

在Mikhail Bakhtin對狂歡節的理論化中,狂歡節的歷史已經證明了,在節日期間,人們會追求放鬆肉體的束縛,盡力產生情感的興奮歡愉,放縱肉體欲望的限制,規範和邊界在狂歡節時都會被超越,既定的權威也會在此時被嘲笑。

從YouTube狂歡節(Lupton, 2020b)文化評論觀點來看,大量攝取食物的過度進食,什麼都想要的食慾失控,任意批評的去權威化,都是YouTube平台UGC (User Generated Content)自產節目在飲食內容上的特徵。所以,其實YouTube鼓勵著我們參與違反飲食的規範。那就不難想像,蔡阿嘎對日本連鎖餐廳品牌的攻訐,因為好不好吃,其實真的已經不重要了,重要的是,我們隔著螢幕一同參與了這狂歡節的一小齣娛樂。

媒介中的吃的妄想與執念

人們使用YouTube平台來觀看和分享各種類型的節目,其中包括食物相關的內容。我們通過觀看這些影像,獲得美食資訊、探索不同文化的飲食習慣等。但同時也在塑造人們對食物和飲食的觀念、習慣、規範與慾望。YouTube、食物、媒體和人之間形成了一個媒介生態關係,如果我們仔細推敲,定心思量,就可以發現自己在影像中被生成的,人類對吃的妄想與執念。

