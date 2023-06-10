推開亞裔球員夢想窄門，盤點近年在NBA拚出一席之地的東方基因

文：運動視界編輯

當「林來瘋」成為現象級熱潮時，Johnny Juzang還年僅10歲，在林來瘋那兩個多月的驚奇，林書豪向包含Juzang在內的亞裔球員展示，即便亞洲血統也能在籃球最高殿堂取得成功和一席之地。

而11年後，Juzang接下了火炬，成為新生代亞裔球員的代表性人物之一。

和林書豪一樣同為落選新秀，Juzang在猶他以外的地區還不知名，本季僅出賽232分鐘，但他在越南已經累積了一大批鐵粉。Juzang自己也表示，在林書豪帶起風潮前，他根本沒有太多亞洲粉絲。

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目前NBA中的亞裔球員仍相當稀少，但數量也緩步提升，包含Juzang的爵士隊友Jordan Clarkson、雷霆隊的鋒線Jaylin Williams、火箭隊的Jalen Green、暴龍隊的Ron Harper Jr.，以及日本出生的球員八村壘和渡邊雄太等都有亞裔血統。

日本的田臥勇太、中國的姚明和韓國的河昇鎮在1990和2000年代為亞洲球員打開NBA的窄門，而新生代球員正試圖將這道門擴大。

Juzang的母親在越戰時與父母一起來到美國，遇到了Juzang的父親Maxie，他們在洛杉磯定居，小時候Juzang還看著Clarkson在湖人隊比賽。

Juzang在成長過程中明顯受到了越南文化的影響，「我的外婆常常會料理道地的越南菜，她煮的超好吃。」Juzang自豪的說道。而籃球則是Juzang家族的共同語言，他的哥哥Christian在越南職籃已經是相當有名氣的球員。

不過Juzang一直到近期才發現自己在越南有一大批支持者，「看到越南球員很關注我，也非常鼓勵我，對我的發展與有榮焉，這很酷。」Juzang告訴The Sporting News，「不論是越南，還是其他亞洲人，遇到這些粉絲的支持總是相當感動。」

Juzang看到自己帶給亞洲小朋友影響是有感染力的，「看到我的歷程給了許多人啟發，或是對年輕球員有很正向的影響，這對我來說是很棒的成就。」

同為越南裔的Williams

Williams的故事和Juzang非常相似，母親都是從越南移民來美國，但不同的是他在阿肯色州沒有接觸過太多越南文化。

雖然會聽到媽媽講越南話，也喜歡吃越南食物，但和發源地的接觸僅止於此，「我成長的地方幾乎沒有太多越南的影子。」Williams說道。

但現在Williams也收穫了大批的越南支持者，「我從越南社區得到超多支持。」Williams說道，「我在舊金山打球時，那邊有一個很大的亞洲社區，每一次我到附近都會被認出來。而在選秀之後，我得到很多越南和亞洲人的私訊祝福，也有很多亞洲名人，這真的很酷。」

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Williams覺得很震撼，知道自己有很多亞洲支持者，「我不知道有這麼多人知道我是誰，還認可我的球技和成就。」

在2022年的NBA選秀之前，Williams和Juzang並不認識對方，但他們在芝加哥選秀因為都是越南裔而搭起聯繫和認可，「有這麼多人在背後死忠支持，還是淵源於相同的地區，這真的很感人。」Juzang說道。

「我們經常一起出現在越南媒體和報導中。」Juzang說道，「那是我和Jaylin第一次見面時談論的話題，我們異口同聲的對這種支持感到不可思議。」

菲律賓：Clarkson與Green

火箭的二年級生Jalen Green則是具有菲律賓血統，也得到大量菲律賓球迷的支持，也能三次到菲律賓探親，「他們為我畫了一個壁畫。」Green說道，「每次我到菲律賓，去到哪一個地方都有超多球迷，而且對我暸若指掌。」

已經歸化菲律賓，並披上國家隊戰袍的Jordan Clarkson是菲律賓球迷的最愛，Clarkson也多次展現對菲律賓的熱愛，包含在全明星週談到，「他們是我的動力和責任，也是我的正向壓力，我必須為他們表現得更好。」

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這一點對Juzang、Williams和Green來說也有相同的動力，「這是一種非常正面的壓力，我想成為更多亞裔小球員的榜樣。」Juzang說道，「我收到很多私訊，很多人說因為我，讓他們第一次意識到自己也有機會實現夢想。」

「有這麼一批人仰望我，這是我的最主要動力。」

本文經運動視界編輯授權刊登，原文刊登於此

原標題：推開亞裔的夢想窄門 來自東方的NBA基因

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九