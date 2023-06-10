推開亞裔球員夢想窄門，盤點近年在NBA拚出一席之地的東方基因
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在2012年林來瘋過後，便陷入亞裔球員空窗期，聯盟中難以看見東方面孔的球員主宰球場，或甚至擁有較完整的上場時間。但近幾年開始有新生代的小將找到生存之道，越南裔的Johnny Juzang、Jaylin Williams，以及菲律賓裔的Jalen Green、Jordan Clarkson都開始在球隊大放異彩。
文：運動視界編輯
當「林來瘋」成為現象級熱潮時，Johnny Juzang還年僅10歲，在林來瘋那兩個多月的驚奇，林書豪向包含Juzang在內的亞裔球員展示，即便亞洲血統也能在籃球最高殿堂取得成功和一席之地。
而11年後，Juzang接下了火炬，成為新生代亞裔球員的代表性人物之一。
和林書豪一樣同為落選新秀，Juzang在猶他以外的地區還不知名，本季僅出賽232分鐘，但他在越南已經累積了一大批鐵粉。Juzang自己也表示，在林書豪帶起風潮前，他根本沒有太多亞洲粉絲。
目前NBA中的亞裔球員仍相當稀少，但數量也緩步提升，包含Juzang的爵士隊友Jordan Clarkson、雷霆隊的鋒線Jaylin Williams、火箭隊的Jalen Green、暴龍隊的Ron Harper Jr.，以及日本出生的球員八村壘和渡邊雄太等都有亞裔血統。
日本的田臥勇太、中國的姚明和韓國的河昇鎮在1990和2000年代為亞洲球員打開NBA的窄門，而新生代球員正試圖將這道門擴大。
Juzang的母親在越戰時與父母一起來到美國，遇到了Juzang的父親Maxie，他們在洛杉磯定居，小時候Juzang還看著Clarkson在湖人隊比賽。
Juzang在成長過程中明顯受到了越南文化的影響，「我的外婆常常會料理道地的越南菜，她煮的超好吃。」Juzang自豪的說道。而籃球則是Juzang家族的共同語言，他的哥哥Christian在越南職籃已經是相當有名氣的球員。
不過Juzang一直到近期才發現自己在越南有一大批支持者，「看到越南球員很關注我，也非常鼓勵我，對我的發展與有榮焉，這很酷。」Juzang告訴The Sporting News，「不論是越南，還是其他亞洲人，遇到這些粉絲的支持總是相當感動。」
Juzang看到自己帶給亞洲小朋友影響是有感染力的，「看到我的歷程給了許多人啟發，或是對年輕球員有很正向的影響，這對我來說是很棒的成就。」
同為越南裔的Williams
Williams的故事和Juzang非常相似，母親都是從越南移民來美國，但不同的是他在阿肯色州沒有接觸過太多越南文化。
雖然會聽到媽媽講越南話，也喜歡吃越南食物，但和發源地的接觸僅止於此，「我成長的地方幾乎沒有太多越南的影子。」Williams說道。
但現在Williams也收穫了大批的越南支持者，「我從越南社區得到超多支持。」Williams說道，「我在舊金山打球時，那邊有一個很大的亞洲社區，每一次我到附近都會被認出來。而在選秀之後，我得到很多越南和亞洲人的私訊祝福，也有很多亞洲名人，這真的很酷。」
Williams覺得很震撼，知道自己有很多亞洲支持者，「我不知道有這麼多人知道我是誰，還認可我的球技和成就。」
在2022年的NBA選秀之前，Williams和Juzang並不認識對方，但他們在芝加哥選秀因為都是越南裔而搭起聯繫和認可，「有這麼多人在背後死忠支持，還是淵源於相同的地區，這真的很感人。」Juzang說道。
「我們經常一起出現在越南媒體和報導中。」Juzang說道，「那是我和Jaylin第一次見面時談論的話題，我們異口同聲的對這種支持感到不可思議。」
菲律賓：Clarkson與Green
火箭的二年級生Jalen Green則是具有菲律賓血統，也得到大量菲律賓球迷的支持，也能三次到菲律賓探親，「他們為我畫了一個壁畫。」Green說道，「每次我到菲律賓，去到哪一個地方都有超多球迷，而且對我暸若指掌。」
已經歸化菲律賓，並披上國家隊戰袍的Jordan Clarkson是菲律賓球迷的最愛，Clarkson也多次展現對菲律賓的熱愛，包含在全明星週談到，「他們是我的動力和責任，也是我的正向壓力，我必須為他們表現得更好。」
這一點對Juzang、Williams和Green來說也有相同的動力，「這是一種非常正面的壓力，我想成為更多亞裔小球員的榜樣。」Juzang說道，「我收到很多私訊，很多人說因為我，讓他們第一次意識到自己也有機會實現夢想。」
「有這麼一批人仰望我，這是我的最主要動力。」
本文經運動視界編輯授權刊登，原文刊登於此
原標題：推開亞裔的夢想窄門 來自東方的NBA基因
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：丁肇九
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。