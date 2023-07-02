你是忘記了，還是害怕想「不」起來？台大心理系張玉玲探尋失智症早期病徵

作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：吳景濱｜編輯：張傑凱｜攝影：陳怡瑄）

「失智症」（dementia），是一種由腦部神經疾病、身體系統性疾病、藥物或成癮物質使用所引起的持續性認知功能下降的疾病。

患者出現包括：記憶與學習功能、注意力、語言功能、知覺空間動作整合功能、推理計算組織規劃等執行功能或社交認知功能障礙。

其中阿茲海默症又是失智症當中最常見的一種腦部退化型疾病。

目前，失智症在台灣高齡化社會中，儼然是當下備受矚目的重要議題。然而，對國立台灣大學心理系教授張玉玲來說，她早在二十幾年前，便已涉足這個領域。

阿茲海默症先驅研究者

身為專業先驅研究者的張玉玲，持續致力深掘阿茲海默症的種種特性，試圖讓阿茲海默症從傳統疾病醫療的補救態勢，轉向社區化的事前預防。

為何會走進心理學專業領域？「有點像小說般的故事開頭。」張玉玲莞爾笑道：「是從小時候住隔壁的大哥哥開始……。」

童年時期的張玉玲隔壁鄰居有位青年正巧就讀心理系，常與小時候的自己，分享在大學專業課程的心得與智識，讓當時的張玉玲深刻感受到：學習心理學，是可以幫助自身與他人的。

張玉玲想透過心理學理解「人」；也想透過心理學幫助「人」。此後也如願考上台大心理系，意外地從生理心理學的專題發現：只要大腦狀態或生理激素的改變，就可以對個體的行為產生極大的變化。

對當時的她，極為震驚，張玉玲說：「那時候真的很震撼，從來沒想過，透過注射一些藥物或對大腦進行一些侵擾，就可以讓動物的行為那麼快地產生改變。」這個可貴經驗，讓她大開眼界。

但因為需要長期對實驗鼠進行許多侵入性的行為，張玉玲回憶過去，苦笑道：「但是，那樣的實驗過程讓我逐漸有一些疙瘩，所以大約一年過後，我就離開了團隊。」

「很幸運地，之後我遇到花茂棽教授，她帶著我到醫院見習和實習，參與臨床實務工作，同時接觸到許多高齡者族群。漸漸地將學習及研究重心轉往到了高齡者心理醫學。」

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不可逆的疾病：失智症

「從記得一個人，到忘記一個人」是每個人隨著年紀增長，正常老化所必定經歷的過程，而阿茲海默症是一種大腦神經性病態老化的現象，也是失智症類型之中最常見的一種。患者往往在被診斷確認為阿茲海默症時，已達到不可逆的地步了，這也正是阿茲海默症最令一般人恐慌的地方。

張玉玲感嘆：「過去在醫院的實務經驗發現，患者往往在醫療系統的最後一線才被診斷出來，想再提供醫療處遇時，常為時已晚。因此，如果有一些方法，能夠往前去觀看與預測阿茲海默症的病程軸發展，是不是就可以提早知道病症，進一步預防和減緩？」

過去已經有研究發現，輕度認知障礙（Mild Cognitive Impairment , MCI）的患者，是阿茲海默症的高風險目標族群。

當注意力、執行功能、學習和記憶、語言、知覺動作或社交認知等一項或多項認知範疇出現輕微退化，雖然不至到臨床失智診斷的程度，對生活也還沒太明顯影響，頂多就是處理日常事務效率變差或是比較慢，但已有可能是輕度認知障礙。

張玉玲發現，在社區約有七成患有輕度認知障礙的患者，尤其是年長者，並不覺得自己記憶力有下降，也不覺得自己有腦部異常退化問題。

但是這些人經過神經心理衡鑑（neuropsychological assessment）或是腦造影（MRI）等方式測試後，會發現心智功能──特別像是記憶力──出現明顯退化的、符合輕度認知障礙的診斷，患者才逐漸會注意到自身的認知功能上有問題，也就是俗稱的病識感不足。

「當已經罹患阿茲海默症時，才想著要成功篩驗出這些患者，已經起步太晚了。」張玉玲慎重的說：「阿茲海默症是一個不可逆的大腦與心智退化過程，我希望可以更往前的去發現，早期開展治療或延緩病徵。」

張玉玲的目標，希望能讓阿茲海默症變成一個可預防的，甚至是一個可控制的疾病。

是忘記？還是忘記我忘記了？──主觀記憶抱怨

診斷失智症的方法，常使用腦造影（MRI）技術來輔助觀察腦部是否出現明顯萎縮，但它的缺點在於耗時、花費高，篩檢單位量又少，無法普及社區大眾。所以張玉玲希望能找到更方便、更節約金錢和時間的方法，來篩驗出潛在的高風險失智症患者，甚至能夠比發現輕度認知障礙還早。

「研究社群近年來轉往探討具有主觀記憶抱怨的人，這群人可能是日後成為失智症者重要的預測因子。」

主觀記憶抱怨（subjective memory complaint , SMC）也稱為主觀記憶力喪失，指的是個人主觀上認定自身有記憶力缺失的問題。包括日常記憶、近期記憶、長期記憶等方面，「覺得」自己產生了退化或缺損問題。

有許多研究發現，主觀記憶抱怨可預測認知障礙以及失智症；但亦有研究指出，主觀認為記憶缺失，無法準確的預測是否會有認知障礙及失智症的產生。

「這兩種不同的研究結果乍看很矛盾，但同時也表示了我們需要進一步釐清什麼條件下，一個人的主觀記憶抱怨才是有效的抱怨，是臨床上值得關注的。」

張玉玲進一步解釋：「一個人在回想、講述自己記憶力衰退時，很難判別自身是不是真的有記憶力缺失的病症。例如早上出門忘了帶鑰匙，就是病徵嗎？考試填答案填錯格，就是退化嗎？這都非常個人主觀，很多因素都可能影響。」