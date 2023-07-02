你是忘記了，還是害怕想「不」起來？台大心理系張玉玲探尋失智症早期病徵
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長年研究失智症，作為專業先驅者的張玉玲認為，當患者診斷出失智症，通常已達到不可逆的地步，這也是阿茲海默症最讓人恐慌的地方，因此她試圖讓阿茲海默症從傳統疾病醫療的補救態勢，轉向社區化的事前預防。
作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：吳景濱｜編輯：張傑凱｜攝影：陳怡瑄）
「失智症」（dementia），是一種由腦部神經疾病、身體系統性疾病、藥物或成癮物質使用所引起的持續性認知功能下降的疾病。
患者出現包括：記憶與學習功能、注意力、語言功能、知覺空間動作整合功能、推理計算組織規劃等執行功能或社交認知功能障礙。
其中阿茲海默症又是失智症當中最常見的一種腦部退化型疾病。
目前，失智症在台灣高齡化社會中，儼然是當下備受矚目的重要議題。然而，對國立台灣大學心理系教授張玉玲來說，她早在二十幾年前，便已涉足這個領域。
阿茲海默症先驅研究者
身為專業先驅研究者的張玉玲，持續致力深掘阿茲海默症的種種特性，試圖讓阿茲海默症從傳統疾病醫療的補救態勢，轉向社區化的事前預防。
為何會走進心理學專業領域？「有點像小說般的故事開頭。」張玉玲莞爾笑道：「是從小時候住隔壁的大哥哥開始……。」
童年時期的張玉玲隔壁鄰居有位青年正巧就讀心理系，常與小時候的自己，分享在大學專業課程的心得與智識，讓當時的張玉玲深刻感受到：學習心理學，是可以幫助自身與他人的。
張玉玲想透過心理學理解「人」；也想透過心理學幫助「人」。此後也如願考上台大心理系，意外地從生理心理學的專題發現：只要大腦狀態或生理激素的改變，就可以對個體的行為產生極大的變化。
對當時的她，極為震驚，張玉玲說：「那時候真的很震撼，從來沒想過，透過注射一些藥物或對大腦進行一些侵擾，就可以讓動物的行為那麼快地產生改變。」這個可貴經驗，讓她大開眼界。
但因為需要長期對實驗鼠進行許多侵入性的行為，張玉玲回憶過去，苦笑道：「但是，那樣的實驗過程讓我逐漸有一些疙瘩，所以大約一年過後，我就離開了團隊。」
「很幸運地，之後我遇到花茂棽教授，她帶著我到醫院見習和實習，參與臨床實務工作，同時接觸到許多高齡者族群。漸漸地將學習及研究重心轉往到了高齡者心理醫學。」
不可逆的疾病：失智症
「從記得一個人，到忘記一個人」是每個人隨著年紀增長，正常老化所必定經歷的過程，而阿茲海默症是一種大腦神經性病態老化的現象，也是失智症類型之中最常見的一種。患者往往在被診斷確認為阿茲海默症時，已達到不可逆的地步了，這也正是阿茲海默症最令一般人恐慌的地方。
張玉玲感嘆：「過去在醫院的實務經驗發現，患者往往在醫療系統的最後一線才被診斷出來，想再提供醫療處遇時，常為時已晚。因此，如果有一些方法，能夠往前去觀看與預測阿茲海默症的病程軸發展，是不是就可以提早知道病症，進一步預防和減緩？」
過去已經有研究發現，輕度認知障礙（Mild Cognitive Impairment , MCI）的患者，是阿茲海默症的高風險目標族群。
當注意力、執行功能、學習和記憶、語言、知覺動作或社交認知等一項或多項認知範疇出現輕微退化，雖然不至到臨床失智診斷的程度，對生活也還沒太明顯影響，頂多就是處理日常事務效率變差或是比較慢，但已有可能是輕度認知障礙。
張玉玲發現，在社區約有七成患有輕度認知障礙的患者，尤其是年長者，並不覺得自己記憶力有下降，也不覺得自己有腦部異常退化問題。
但是這些人經過神經心理衡鑑（neuropsychological assessment）或是腦造影（MRI）等方式測試後，會發現心智功能──特別像是記憶力──出現明顯退化的、符合輕度認知障礙的診斷，患者才逐漸會注意到自身的認知功能上有問題，也就是俗稱的病識感不足。
「當已經罹患阿茲海默症時，才想著要成功篩驗出這些患者，已經起步太晚了。」張玉玲慎重的說：「阿茲海默症是一個不可逆的大腦與心智退化過程，我希望可以更往前的去發現，早期開展治療或延緩病徵。」
張玉玲的目標，希望能讓阿茲海默症變成一個可預防的，甚至是一個可控制的疾病。
是忘記？還是忘記我忘記了？──主觀記憶抱怨
診斷失智症的方法，常使用腦造影（MRI）技術來輔助觀察腦部是否出現明顯萎縮，但它的缺點在於耗時、花費高，篩檢單位量又少，無法普及社區大眾。所以張玉玲希望能找到更方便、更節約金錢和時間的方法，來篩驗出潛在的高風險失智症患者，甚至能夠比發現輕度認知障礙還早。
「研究社群近年來轉往探討具有主觀記憶抱怨的人，這群人可能是日後成為失智症者重要的預測因子。」
主觀記憶抱怨（subjective memory complaint , SMC）也稱為主觀記憶力喪失，指的是個人主觀上認定自身有記憶力缺失的問題。包括日常記憶、近期記憶、長期記憶等方面，「覺得」自己產生了退化或缺損問題。
有許多研究發現，主觀記憶抱怨可預測認知障礙以及失智症；但亦有研究指出，主觀認為記憶缺失，無法準確的預測是否會有認知障礙及失智症的產生。
「這兩種不同的研究結果乍看很矛盾，但同時也表示了我們需要進一步釐清什麼條件下，一個人的主觀記憶抱怨才是有效的抱怨，是臨床上值得關注的。」
張玉玲進一步解釋：「一個人在回想、講述自己記憶力衰退時，很難判別自身是不是真的有記憶力缺失的病症。例如早上出門忘了帶鑰匙，就是病徵嗎？考試填答案填錯格，就是退化嗎？這都非常個人主觀，很多因素都可能影響。」
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。