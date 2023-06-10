TNL+ 2023/06/10,
歐洲

在德國住酒店，還是旅館？

在德國住酒店，還是旅館？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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要是不想入住旅舍，卻又想認識德國人，可住在各城市的小型旅館。這些旅館多有三四層，由家族經營，有時可見老闆夫婦親自打理和辦理入住手續。這些小旅館見到住客一律先講德文，有些甚至不太會英文，見到亞洲人亦如德國人般德文招呼。

在德旅行，入住哪種酒店或旅館，都有不同的體驗。

先說窮遊首選、可以認識許多朋友的青年旅舍，是很多大學畢業旅行歐遊者之回憶。在訂房網站上，每個城市價錢最廉宜者，必是那些多人共住的旅舍房間。記得我去過柏林兩次，都住在中央車站旁的Meininger連鎖旅舍，四人一房。在那裡認識過一位哥倫比亞男生，亦有位在美國任教音樂的中年講師。房間雖然小，空氣亦不流通，但與他們在晚上深入對話，都使我很難忘。

要是不想入住旅舍，卻又想認識德國人，可住在各城市的小型旅館。

這些旅館多有三四層，由家族經營，有時可見老闆夫婦親自打理和辦理入住手續。這些小旅館見到住客一律先講德文，有些甚至不太會英文，見到亞洲人亦如德國人般德文招呼。裡面住客亦以德國人為主，平時在走廊或酒店餐廳見面，都會向你用德文打招呼。

住在這些旅館，住客多是家庭或中老年人，年輕人較少，有些在德國社區居住的感覺。每早到酒店餐廳吃早餐，不妨與鄰桌搭話，問問他們從德國何處前來旅遊，又有甚麼景點介紹，是上佳學習德國風土人情的機會。

現今德國不少公寓式旅館，就是apartment，從入住到退房都不用與人接觸。訂房後在手機收到大廈和房間的密碼，或是拿鑰匙的指示，退房時把鑰匙放回原位即可。要是想接觸當地人，這些旅館未必是最佳選擇，但好處是房間多較大，像個四人住宅單位，亦可在內煮食。

記得兩年前到不來梅旅遊，有天在小旅館大堂閱報，前一天清潔房間的中年女工與我搭話。原來她看過我的入住登記，知道我住在她來自的南部城市。她侃侃而談，談起北上工作的經歷，又問我是否喜歡巴符州。要是住在大型連鎖酒店，云云數百客人，員工也多不會記得各人來自何州何市。那次我獨自出遊，有幸遇著來自同市的德國人，談得不亦樂乎，是緣也是幸。

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