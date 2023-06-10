在德國住酒店，還是旅館？
我們想讓你知道的是
要是不想入住旅舍，卻又想認識德國人，可住在各城市的小型旅館。這些旅館多有三四層，由家族經營，有時可見老闆夫婦親自打理和辦理入住手續。這些小旅館見到住客一律先講德文，有些甚至不太會英文，見到亞洲人亦如德國人般德文招呼。
在德旅行，入住哪種酒店或旅館，都有不同的體驗。
先說窮遊首選、可以認識許多朋友的青年旅舍，是很多大學畢業旅行歐遊者之回憶。在訂房網站上，每個城市價錢最廉宜者，必是那些多人共住的旅舍房間。記得我去過柏林兩次，都住在中央車站旁的Meininger連鎖旅舍，四人一房。在那裡認識過一位哥倫比亞男生，亦有位在美國任教音樂的中年講師。房間雖然小，空氣亦不流通，但與他們在晚上深入對話，都使我很難忘。
要是不想入住旅舍，卻又想認識德國人，可住在各城市的小型旅館。
這些旅館多有三四層，由家族經營，有時可見老闆夫婦親自打理和辦理入住手續。這些小旅館見到住客一律先講德文，有些甚至不太會英文，見到亞洲人亦如德國人般德文招呼。裡面住客亦以德國人為主，平時在走廊或酒店餐廳見面，都會向你用德文打招呼。
住在這些旅館，住客多是家庭或中老年人，年輕人較少，有些在德國社區居住的感覺。每早到酒店餐廳吃早餐，不妨與鄰桌搭話，問問他們從德國何處前來旅遊，又有甚麼景點介紹，是上佳學習德國風土人情的機會。
現今德國不少公寓式旅館，就是apartment，從入住到退房都不用與人接觸。訂房後在手機收到大廈和房間的密碼，或是拿鑰匙的指示，退房時把鑰匙放回原位即可。要是想接觸當地人，這些旅館未必是最佳選擇，但好處是房間多較大，像個四人住宅單位，亦可在內煮食。
記得兩年前到不來梅旅遊，有天在小旅館大堂閱報，前一天清潔房間的中年女工與我搭話。原來她看過我的入住登記，知道我住在她來自的南部城市。她侃侃而談，談起北上工作的經歷，又問我是否喜歡巴符州。要是住在大型連鎖酒店，云云數百客人，員工也多不會記得各人來自何州何市。那次我獨自出遊，有幸遇著來自同市的德國人，談得不亦樂乎，是緣也是幸。
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。