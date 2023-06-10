【東南亞週報】越澳建交50週年｜國務資政尚達曼表態參選總統｜柬國與阿聯簽署雙邊貿易協議
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艾班尼斯為近四年首位出訪越南的澳洲領導人，也是其就任後首次出訪越南。在他出訪期間，除會晤越南總理范明政，兩國也簽署了多項協議，包含洗錢防治合作、定期舉行貿易方面的部長級對話，以及加速越南脫碳的協議，該脫碳協議價值近7千萬美元。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第226期，為讀者挑選2023年6月3日至6月9日期間，有關越南、泰國、緬甸、馬來西亞、新加坡、印尼與柬埔寨的六則東協區域大事。
越南｜越澳建交50週年 升級為全面戰略夥伴關係
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）6月4日出訪越南，會晤總理范明政等要職，越澳兩國的外交關係升級為「全面戰略夥伴關係」。
艾班尼斯為近四年首位出訪越南的澳洲領導人，也是其就任後首次出訪越南。在他出訪期間，除會晤越南總理范明政，兩國也簽署了多項協議，包含洗錢防治合作、定期舉行貿易方面的部長級對話，以及加速越南脫碳的協議，該脫碳協議價值近7千萬美元。此外，雙邊也慶祝開通墨爾本與河內、布里斯班與胡志明市兩條新航線。除此之外，原被越南政府判死刑的兩名澳籍人士，也在艾班尼斯出訪期間獲得赦免。
在雙邊慶祝建交50週年之際，越澳關係升級為「全面戰略夥伴關係」，越南目前已與俄羅斯、中國、印度、南韓建立全面戰略夥伴關係，澳洲為第五國。范明政指出，樂於見到兩國關係進入新的篇章，提升到更高層次。艾班尼斯也重申，兩國確保東海及南海和平與穩定以及航行和飛行自由的重要性。
根據2022年數據，澳洲為越南的第七大貿易夥伴，主要出口燃煤供越南發電使用，澳洲對越南的直接投資額逾20億美元；而越南是澳洲的第十大夥伴。在地緣政治方面，胡志明市社會科學大學和人文學院的講師黃心光（Huynh Tam Sang）認為，有關中國在海域的主權聲索行為，澳洲傾向與中國重新建立經濟關係，澳洲不願就此公開譴責中國，因此會較支持越南的處理途徑。此外，在建立與東協關係上，河內會是坎培拉的重要橋梁。
泰國&緬甸｜非法博弈產業、詐騙猖獗 泰緬邊境兩城鎮電力供應被切斷
根據《聯合早報》報導，泰國省級電力局應緬甸政府的要求，切斷對緬甸克倫邦（Karen）KK園區（Shwe Kokko）和班萊萊谷（Ban Le Le Ko）兩地的電力供應。報導指出，許多中國商人在這兩地大規模非法投資超過15億美元興建賭場和娛樂城等設施，更有不少詐騙集團進駐。
曼谷郵報6月6日引述消息人士報導，緬甸政府已停止向這兩個城鎮供電，並要求泰國採取同樣的措施。目前不清楚此舉是否與泰國、中國和緬甸簽署有關聯合打擊毒品、跨境犯罪等問題的合作備忘錄（MOU）有關。
泰國內政部長阿努彭（Anupong Paochinda）表示，在泰國和緬甸的電力供應合約到期後，泰國省級電力局會根據緬甸政府的要求，於午夜停止向這兩地供電。若合約延長，供電將會恢復，但目前尚不清楚具體時間。
對於斷電一事，一些安全部門人士和跨境貿易商人認為，當地的緬甸人不會受到太大影響，因為他們已習慣沒有電力的生活，也已自備發電機。不過，這兩城鎮的中國投資者將受到影響，尤其是那些經營娛樂場所者。他們認為，泰國和外國工人，以及中國投資者可能會尋找新地點經商。
馬來西亞＆新加坡｜星國脫口秀演員以大馬為題材惹爭議
新加坡脫口秀演員喬斯林（Jocelyn Chia）近期在紐約曼哈頓喜劇俱樂部（Comedy Cellar）表演時，不僅爆粗大罵馬來西亞，嘲諷大馬經濟發展落後星國，更以2014年MH370馬航空難為玩笑題材。此演出上傳至社交媒體後，不僅是引起網民極度不滿，部分大馬官員及政治人物更是公開譴責該演員的言論及行為。
喬斯林在其短影音平台「抖音」（Tiktok）發布該影片，其中提到了星國與大馬分開後，如何發展成一個比大馬更發達、先進的國家。當時一名觀眾被問及來自何國，在回應來自大馬後，喬斯林爆粗口（Fxxx you）回應。然而，部分大馬或星國知名脫口秀或喜劇演員仍可接受此程度的玩笑，惟在喬斯林接著用MH370空難嘲諷大馬的部分提出譴責。
儘管如此，喬斯林在其社交媒體不僅沒有表達悔意，更為其表演辯護，並指責網民沒有「抓到笑點」，對其脫口秀過於認真看待。他認為悲劇事件在經過漫長的時間後，被用來當笑話題材應無問題，而且MH370空難也已是多年前的事件。不過，抖音平台並未認同其看法，在6月8日正式將其影片下架，其代表向媒體表示，該影片已違反平台的規定，影片中含有侮辱性和仇恨言論。
此事件更引起星國政府的關注，星國駐馬大使館更發出聲明譴責喬斯林的行為，並指出喬斯林已不是星國公民，而他的言論亦非星國立場。喬斯林目前仍未為其言論公開致歉，他的多個社交媒體也處於關閉狀態。
新加坡｜星國總統選舉將至 國務資政尚達曼表態參選
繼新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）任期即將在今年9月13日屆滿，並表示不會尋求連任後，星國國務資政兼社會政策統籌部長尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）6月8日宣布將辭去所有政府職務，角逐總統一職，成為新加坡首位公開表態有意參選總統者。
尚達曼在臉書表示，他已寫信告知總理李顯龍，表示自己有意辭去所有政府職務，以參加接下來的總統選舉。他於信中表示，自己將在7月7日卸下國務資政兼社會政策統籌部長、金融管理局主席、新加坡政府投資公司副主席，以及其他政府職務。他也將退出執政黨人民行動黨，並卸下國會議員身分。李顯龍感謝尚達曼為星國「做出傑出貢獻」，從其回信中可見已接受尚達曼的辭呈。
現年66歲的尚達曼在公領域服務已超過40年，自2001年踏入政壇以來，已連續5屆當選國會議員，這之間也曾掌管多個部門，包括教育部、財政部、人力部，也曾任副總理等重要職務。他表示：「若我有幸當選總統，我將以新加坡人的團結為使命，包容所有種族、宗教、社會背景和政治立場，迎接日益多元的民意。」
目前還不清楚星國下屆總統選舉日期，不過，根據《亞洲新聞台》報導指出，下屆總統選舉最早可在9月13日現任總統任期屆滿前3個月（即6月13日）舉行。台灣《中央社》則是報導，新加坡總統選舉可能是在8月9日星國國慶日及李顯龍國慶群眾大會演說後舉行。
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