【關鍵眼中盯】讓加害者「社會性死亡」，政黨該做的不是「止血」而是排出髒血
我們想讓你知道的是
我們當然不可能像布萊德彼特在《惡棍特工》裡對待納粹軍官一樣，拿匕首在每個加害者額頭上刻下印記，但相較許多政黨或候選人因為選舉考量，用盡各種手段力求「止血」，若真有心要剷除權勢騷擾問題，負責任的領導者應該是要不斷提醒社會這些加害者的存在，盡可能讓他們現行。
一週多過去，從一個民進黨前黨工發文開始，這場「#MeToo」風潮已經從跨政黨變成跨產業，前後被捲入的人已達數十位，密集時幾乎每隔幾小時，就會在社群上看到新發文。
這也並不意外，其實筆者大部分女性朋友和一部分男性朋友，都曾遇過性騷擾，對象從友人、陌生人、同事、客戶、主管皆有。
我相信這也是一種常態，他們許多都堅強的活著，能趁這個機會把深埋心中的陰影說出，一定是件好事，將那些只能熟人間口耳相傳的事件公布給大眾，也算是幫助可能的受害者免於遇險。
這次事件不少加害者和受害者都是我真實世界認識的人，每每看到熟悉的名字，心情都會從憤怒轉變為悲傷，一方面無法想像受害者在發聲前後要經歷多少壓力，以及不懂許多看似友善親切或道貌岸然的人，為何會做出如此不堪的事，背後究竟是怎麼樣的驅使力。
這十天的種種哭訴與仗義，再回頭看上個月中一系列發自校園的性平爭議言論，就能了解為何那麼多人認為這是個大事——因為舉目所及都是實際與潛在的受害者，他們被陰影追逐，每個漠不關己的發言，都是另一次傷害。
但比悲傷更難過的事，是雖然至今已經有許多人背負壓力站出來，用自己的血淚故事換取社會重視和改變，但在司法體制內，一切的犧牲仍可能徒勞無功。
性騷擾案件舉證困難，不起訴判決甚至可能成為加害人的「盾牌」
包括王丹的案子在內，許多受指控的疑似加害人都表示「交由司法」，外界甚至把這種回應當成負責任的表現。然而性騷擾多發生在沒有外人的場所，缺乏證人與證據，甚至許多慣犯會巧妙的避免留下紀錄，少了這些關鍵人證物證，性騷擾就很難成案。
就拿最近比較明確且週知的判例——范雲告陳雪生案——即使是在全程錄攝直播的議場，陳雪生上訴時還是能主張並無肢體接觸，甚至還舉出台北市性平會調查「肚子與背沒有接觸」的說法，最後還是依靠證人證詞，以及陳雪生實際對外說過的話才真正定罪結案。
再看到這次爆出的大多案件，可能發生在車內、包廂、房間等私人空間，或是無外人的餐廳或會議室，真走入司法程序舉證又更加困難，最後一定會有許多你知我知加害者也知的案例，因為證據不足而獲不起訴處分。
更甚者，那些加害人甚至還會拿著這樣的「法院認證」當成東山再起的資本，如同給受害者的第三次傷害。
想到就很氣。
那能怎麼辦呢？最近許多人提到的「社會性死亡」或許是一條路。
除了司法判決，我們也要奪去加害者在社會上的權勢
類似西方所謂「取消文化（Cancel culture）」的原意，透過輿論與社會共識摧毀加害者的社會資本，讓他們無法再使用自己的社會關係、地位，換取其他經濟文化資源，同時避免他再用這樣的權力和頭銜繼續加害其他人。
然而，資本是可以重建的，今天在這裡被取消的人，仍能在別處累積社會資本，實務來看確實也有許多當下因被報導而週知的加害者，潛沉一段時間後出現在其他崗位上，以不同形式回到原本的權力位階。
我們當然不可能像布萊德彼特在《惡棍特工》裡對待納粹軍官一樣，拿匕首在每個加害者額頭上刻下印記，也別忘記若直接尋求社會判決而忽略司法，又可能造成各種台灣版的「安伯赫德事件」。
更重要的是，台灣人真的記性不好，而且容易原諒人，隨著時間過去，許多今天大家見了就盛怒的名字，可能也要被淡忘。
我也希望有完美解方，但我沒有，目前這個社會好像真的沒有，但我覺得目前唯一能做的，或許就是不要讓這個風潮停下。
許多政黨或候選人因為選舉考量，面對性騷疑雲從道歉、嚴查、舉辦性平課程，甚至調整選舉布局，用盡各種手段力求「止血」，部分支持者也跟著做出「我們已經很好了，應該到此為止」的呼籲。
但在我看來，這些行為都只是使人淡忘已遭爆的加害者，並製造讓還未爆的加害者喘息的機會。若真的有心要剷除組織內的權勢騷擾問題，我們應該繼續鼓勵受害者站出來，並給予他們最大的支持與保護，並不斷提醒社會這些加害者的存在。
唯有這樣，才能讓真正的加害者無論司法判決如何，都無法再拿回自己的權勢；讓還未爆出的加害者寢食難安，永遠擔心自己會是下一個成為報導頭條的人。
該提心吊膽的應該是受害者，而不是加害者，負責任的領導者該做的不該是「止血」，而是盡力排出組織內的髒血。
（本文感謝Mark Wen提供建構性的知識與寫作建議）
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核稿編輯：翁世航
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
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