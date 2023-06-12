香港「反送中」運動四週年：禁書、禁語、自我審查與香港人被「再教育」

2019年香港政府宣佈修訂《逃犯條例》引發席捲全港的「反送中」示威浪潮，官方將其定性為「顏色革命」並鐵腕鎮壓。2020年北京繞過香港立法會頒布《香港國安法》，標誌著香港「二次回歸」。《BBC中文》採訪教育、傳媒、公務員等多個界別的前線人員，他們都稱感受到翻天覆地的變化，並指官方正從文化上改造香港。

「現在教書不能講中國、大陸，要講國家。我一開始很不習慣，但現在已經自動改口了。」在九龍一所中學任教的歐老師（化名）對《BBC中文》說。「教育局會隨機來視學，抓到你講錯，你會被視為不專業。」

2019年「反送中」運動期間大量教師被「篤灰」（舉報），「白色恐怖」持續至今，她說現在上課仍非常小心，尤其她任教被視為「高危險科目」的「公民與社會發展科」（簡稱公社科）。

該學科前身是「通識教育科」，課程具有開放性，旨在培養學生關心社會時事及多角度思考，但「反送中」運動後來被親北京建制派指是青年參與抗爭的「元兇」，2020年政府一聲令下宣佈改革課程，變為以國情教育主導，同時根據《香港國安法》要求在中小學推行「國安教育」。

歐老師目前要兼顧校內的相關統籌工作，她說教育局去（2022）年到校巡查前，她事先召集中文科、歷史科老師一起檢視校內圖書館藏書，把看似敏感的書籍下架。

「我們連呂大樂教授講香港文化、一點都不政治化的書都收走了，以為萬無一失，但他們（教育局）還是找到所謂的禁書，是一些關於中國歷史的英文書。他們當然沒交代下架原因，但大家猜是因為裡面提到『六四』。」

今年5月，香港公共圖書館以「清理違法或國安」書籍為名下架超過200本敏感書，大部分是民主派人士的著作，此舉引起社會嘩然。但事實上，這種政治審查早已深入中小學校園。

「我們學校的英國文學科，多年來都用喬治・歐威爾的《動物農莊》作為讀本，英文科同事會問，現在還可以教嗎？」另一位在傳統名校任教的公社科主任徐老師（化名）說。

她在2019年後也被安排負責校內的國安教育工作，她說同事面對模糊不清的標凖感到不安。「局方從來沒有公布禁書清單，也沒有明文規定什麼不能講，只會出一些課程目標和指引，要你自己猜什麼不能講。」

她說根據校內人手編排，其他學科的老師須兼教初中公民科，當局已揚言會大幅修改有關課程，但本學年課本仍維持原有版本，當中涉及香港政制和民主價值。「我們已經採用最保守的做法，這部分讓老師照本宣科就算了，但同事們還是非常緊張，不斷問我，這些東西是可以教的嗎？」

《國安法》與內化的紅線

據香港警務處資料，由2019年6月9日至2022年12月31日，警方在示威活動中拘捕了1萬0279人，當中4010人為學生。而自2020年6月30日《國安法》生效後，至今超過250人涉犯該法被捕，年齡介乎15至90歲。

已移居英國的香港社會政策及公共行政學者鍾劍華向《BBC中文》分析指，香港已進入威權時代，威權管治是建立於權勢，而非有形的條文和法例。

「其實沒有標凖，很視乎當時的管治班子，《國安法》就是最好的例子。中國就是長期用這種方式，法律任由官方詮釋，有時候放鬆，有時候收緊，當大部分人無法得知客觀標凖時，唯有靠自己猜，他也希望你猜，你就自然不敢觸碰敏感的東西，這是典型的威權政治特色。」

香港教師如履薄冰，學生也學會自我設限。徐老師說今年教中一課程的香港歷史，她在堂上講到1966、67年的「九龍騷亂」和「六七暴動」，港英政府出動軍警武力鎮壓。「有學生問，老師你覺得警察做得對嗎？也有學生乘勢追問，你覺得2019年香港警察做得對嗎？我本來覺得這是個好機會帶起理性討論，但我還未回應，就有其他學生大聲說，噓，這些不要講啦！」

「撇除敏感的警權不談，另一節我教香港多元文化和種族，引述《基本法》說所有人不論膚色都有平等權利，包括宗教自由、言論自由等。此時有學生起哄說，香港有言論自由的嗎？其他學生就迫不及待制止。」

徐老師坦言，學生受社會大環境影響，由下而上的自我審查非常嚴重。「2019年我們還可以在課堂上討論示威的好處和壞處，很理性地思辨，三年過後，就算我想展開討論學生也不太想參與，學術氣氛非常差。政府的『再教育』很成功，大家都不會暢所欲言表達自己。」

香港浸會大學政治及國際關係學系教授陳家洛對《BBC中文》指出，過去三年官方透過不斷打壓和拘捕，製造漣漪效應。「什麼都是國家安全，這種無限上綱、無遠弗屆扣帽子的氣氛，令市民自己作出調整，什麼都避諱。」

他表示，歷史上納粹德國和蘇聯時期的人民也曾經歷這種生活模式，捷克斯洛伐克在1968年「布拉格之春」失敗後，開明政府倒台，時任副總理胡薩克在國內推動「正常化」（normalization）計劃，發動政治清洗並高壓管治，關押異見分子和用秘密警察監視民眾，人們因為恐懼而自我噤聲，社會逐步恢復「正常」。

已故捷克前總統哈維爾（Václav Havel）當時曾描述那是「後極權社會」（post-totalitarianism），每個人心中都有一條紅線，根植和內化了政治權威，變相成為監控系統的一部分。陳家洛說：「現今香港也一樣，根本不用官方出手，民眾內心那條線已經比官方畫的虛線更低。」

被削弱的第四權