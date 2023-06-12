香港「反送中」運動四週年：禁書、禁語、自我審查與香港人被「再教育」
我們想讓你知道的是
香港浸會大學政治及國際關係學系教授陳家洛對《BBC中文》指出，過去三年官方透過不斷打壓和拘捕，製造漣漪效應。「什麼都是國家安全，這種無限上綱、無遠弗屆扣帽子的氣氛，令市民自己作出調整，什麼都避諱。」
2019年香港政府宣佈修訂《逃犯條例》引發席捲全港的「反送中」示威浪潮，官方將其定性為「顏色革命」並鐵腕鎮壓。2020年北京繞過香港立法會頒布《香港國安法》，標誌著香港「二次回歸」。《BBC中文》採訪教育、傳媒、公務員等多個界別的前線人員，他們都稱感受到翻天覆地的變化，並指官方正從文化上改造香港。
「現在教書不能講中國、大陸，要講國家。我一開始很不習慣，但現在已經自動改口了。」在九龍一所中學任教的歐老師（化名）對《BBC中文》說。「教育局會隨機來視學，抓到你講錯，你會被視為不專業。」
2019年「反送中」運動期間大量教師被「篤灰」（舉報），「白色恐怖」持續至今，她說現在上課仍非常小心，尤其她任教被視為「高危險科目」的「公民與社會發展科」（簡稱公社科）。
該學科前身是「通識教育科」，課程具有開放性，旨在培養學生關心社會時事及多角度思考，但「反送中」運動後來被親北京建制派指是青年參與抗爭的「元兇」，2020年政府一聲令下宣佈改革課程，變為以國情教育主導，同時根據《香港國安法》要求在中小學推行「國安教育」。
歐老師目前要兼顧校內的相關統籌工作，她說教育局去（2022）年到校巡查前，她事先召集中文科、歷史科老師一起檢視校內圖書館藏書，把看似敏感的書籍下架。
「我們連呂大樂教授講香港文化、一點都不政治化的書都收走了，以為萬無一失，但他們（教育局）還是找到所謂的禁書，是一些關於中國歷史的英文書。他們當然沒交代下架原因，但大家猜是因為裡面提到『六四』。」
今年5月，香港公共圖書館以「清理違法或國安」書籍為名下架超過200本敏感書，大部分是民主派人士的著作，此舉引起社會嘩然。但事實上，這種政治審查早已深入中小學校園。
「我們學校的英國文學科，多年來都用喬治・歐威爾的《動物農莊》作為讀本，英文科同事會問，現在還可以教嗎？」另一位在傳統名校任教的公社科主任徐老師（化名）說。
她在2019年後也被安排負責校內的國安教育工作，她說同事面對模糊不清的標凖感到不安。「局方從來沒有公布禁書清單，也沒有明文規定什麼不能講，只會出一些課程目標和指引，要你自己猜什麼不能講。」
她說根據校內人手編排，其他學科的老師須兼教初中公民科，當局已揚言會大幅修改有關課程，但本學年課本仍維持原有版本，當中涉及香港政制和民主價值。「我們已經採用最保守的做法，這部分讓老師照本宣科就算了，但同事們還是非常緊張，不斷問我，這些東西是可以教的嗎？」
《國安法》與內化的紅線
據香港警務處資料，由2019年6月9日至2022年12月31日，警方在示威活動中拘捕了1萬0279人，當中4010人為學生。而自2020年6月30日《國安法》生效後，至今超過250人涉犯該法被捕，年齡介乎15至90歲。
已移居英國的香港社會政策及公共行政學者鍾劍華向《BBC中文》分析指，香港已進入威權時代，威權管治是建立於權勢，而非有形的條文和法例。
「其實沒有標凖，很視乎當時的管治班子，《國安法》就是最好的例子。中國就是長期用這種方式，法律任由官方詮釋，有時候放鬆，有時候收緊，當大部分人無法得知客觀標凖時，唯有靠自己猜，他也希望你猜，你就自然不敢觸碰敏感的東西，這是典型的威權政治特色。」
香港教師如履薄冰，學生也學會自我設限。徐老師說今年教中一課程的香港歷史，她在堂上講到1966、67年的「九龍騷亂」和「六七暴動」，港英政府出動軍警武力鎮壓。「有學生問，老師你覺得警察做得對嗎？也有學生乘勢追問，你覺得2019年香港警察做得對嗎？我本來覺得這是個好機會帶起理性討論，但我還未回應，就有其他學生大聲說，噓，這些不要講啦！」
「撇除敏感的警權不談，另一節我教香港多元文化和種族，引述《基本法》說所有人不論膚色都有平等權利，包括宗教自由、言論自由等。此時有學生起哄說，香港有言論自由的嗎？其他學生就迫不及待制止。」
徐老師坦言，學生受社會大環境影響，由下而上的自我審查非常嚴重。「2019年我們還可以在課堂上討論示威的好處和壞處，很理性地思辨，三年過後，就算我想展開討論學生也不太想參與，學術氣氛非常差。政府的『再教育』很成功，大家都不會暢所欲言表達自己。」
香港浸會大學政治及國際關係學系教授陳家洛對《BBC中文》指出，過去三年官方透過不斷打壓和拘捕，製造漣漪效應。「什麼都是國家安全，這種無限上綱、無遠弗屆扣帽子的氣氛，令市民自己作出調整，什麼都避諱。」
他表示，歷史上納粹德國和蘇聯時期的人民也曾經歷這種生活模式，捷克斯洛伐克在1968年「布拉格之春」失敗後，開明政府倒台，時任副總理胡薩克在國內推動「正常化」（normalization）計劃，發動政治清洗並高壓管治，關押異見分子和用秘密警察監視民眾，人們因為恐懼而自我噤聲，社會逐步恢復「正常」。
已故捷克前總統哈維爾（Václav Havel）當時曾描述那是「後極權社會」（post-totalitarianism），每個人心中都有一條紅線，根植和內化了政治權威，變相成為監控系統的一部分。陳家洛說：「現今香港也一樣，根本不用官方出手，民眾內心那條線已經比官方畫的虛線更低。」
被削弱的第四權
Tags：
「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選