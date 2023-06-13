中國5月出口意外大跌，貿易結構發生轉變，俄羅斯、東協佔比快速上升

6月7日，中國海關總署公布的數據顯示，以美元計，5月單月中國出口2835億美元，同比下降7.5%；進口2176.9億美元，同比下降4.5%。進出口總額為5011.9億美元，同比下降6.2%。

相比於此前幾個月，5月份數據有些難看。去（2022）年10月開始，中國出口量連續走低，在經歷疫情放開、春節之後，出口開始猛增，3月出口同比增長14.8%，4月出口同比增長8.5%，而5月則突然降至-7.5%。

中國一家信用評級機構「東方金誠」發布的報告認為，3月出口高增主要由於集中出運，4月由於去年疫情高峰帶來的低基數效應，5月份上述短期因素消退，再加上海外需求下滑的影響顯現，另一個旁證是4月和5月製造業PMI（採購經理指數）中的新出口訂單指數持續處於收縮區間。

換言之，3月出口放量是由於此前幾個月積壓的訂單，在春節後集中交付；4月出口同比較高，是因為去年4月上海封城，導致去年4月出口量異常低，致使今年4月的漲幅顯得非常高。

而5月數據難看，也有一定「高基數效應」的影響。去年4月，上海疫情爆發，政府實施「封控」，造成去年4月出口訂單延遲交付，從數據上看，去年4月增幅收窄為3.9%，訂單擠壓到去年5月交付，造成5月的出口大漲14%。

值得注意的是，按人民幣計價和按美元計價的降幅不盡相同，按美元計價降幅7.5%，按人民幣計價，降幅0.8%，主要是最近人民幣兌美元的大幅貶值。

結構性轉變

如果從中國出口的目的地來看，中國的主要貿易伙伴的份額正在悄然發生改變——日本、美國等常年佔據主要位置的出口目的地，份額正在下降；俄羅斯、東協的佔比在快速上升。

按人民幣計價，前5月，中國對美國的進出口同比下降5.5%，對歐盟增長3.6%，對日本下降3.5%。

與此同時，前5月中國對東南亞國協國家的進出口則增加9.9%，對俄羅斯則增長達到51.9%。

東協也就此超過歐盟，成為中國最大的貿易伙伴，歐盟、美國、日本則排在第二、三、四位。

除俄羅斯外，5月份中國對主要貿易伙伴的出口均出現大幅下降。

對東協貿易增長主要因為，去年初「區域全面經濟伙伴關係協議」（RCEP）生效後，對中國與東協貿易關係促進作用明顯。

對俄羅斯貿易增長則因為，去年2月俄烏戰爭爆發後，歐美對俄羅斯的經濟制裁逐漸加碼，俄羅斯甚至無法使用國際資金清算系統（SWIFT）結算，這使俄羅斯不得不加大對中貿易力度。

升息大環境

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國舟山港，拖船們正在將一艘原油貨輪推至指定位置。

環顧中國的主要貿易國，日子都不好過。5月，韓國出口同比增速為-15.2%，在4月深度跌幅基礎上繼續下滑0.9個百分點。5月，越南的出口同比下跌5.9%，已經連續下降四個月。

《路透社》援引分析人士稱，過去12-18個月，全球貨幣政策的急劇緊縮，以及最近西方銀行業面臨壓力，為中國乃至全球的復甦之路帶來憂慮。

5月，美國聯準會連續第十次升息，此次升息後美國聯邦基金利率提高到5.00%-5.25%的區間，為2007年以來的新高。

5月升息後，聯準會主席鮑爾表示，現在降息是不合適的。他認為，通脹會下降，只是速度不會很快，下降需要時間。

「如果這個預測大體上是正確的，那麼降息是不合適的，我們不會降息。」他進一步表示，如果需求進一步減弱，勞動力市場出現更多的軟化跡象，才可能會考慮降息。

聯準會升息的目的是遏制通貨膨脹，但連續升息後還要保持在高位，使企業和個人借貸成本變高，壓抑了全球主要市場的需求。

外貿數據還展現出，外資企業在中國的日子並不好過，前五個月，外商投資企業進出口5.1萬億元，下降7.6%；相比之下，中國的民營企業進出口8.86萬億元，增長13.1%，國有企業進出口2.76萬億元，增長4.7%。

其他數據也印證外資在中國的困境，中國統計局數據顯示，1-2月份在中國的外商及港澳台商投資企業利潤總額降幅達到35.7%。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰