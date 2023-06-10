民進黨前黨工受性騷擾性平調查出爐：許嘉恬有疏漏、林飛帆未違規定，林飛帆發文還原處理過程

（中央社）民進黨9日晚間表示，前副秘書長許嘉恬過去身兼婦女部主任，知悉疑似性騷事件發生後，未依規啟動必要程序，確有相關行政疏漏；另經查，時任副秘書長林飛帆的相關處置，與中央黨部既有規定並無相違背之處。

民進黨晚間發布新聞稿表示，針對前婦女部工作人員遭受性騷擾，卻未得到黨內系統有效支持，調查小組經與申訴人、相對人、證人及關係人訪談結果做出5點結論。

對此，民進黨秘書長許立明指示，應徹底檢討內部機制，由性平部及秘書處主責，下週將舉辦第2次會議。另針對黨內工作人員，已安排6月13日一場、15日2場，總計3場性平教育；黨主席賴清德將親自出席15日下午2時30分針對黨務主管的教育課程。

民進黨表示，調查小組正積極訪談其他案件的相關人員，將加速處理相關案件的調查，調查及改善機制於16日對外報告。中央黨部也已行文新北市黨部及台中市黨部，就涉及違反黨紀的相關人員移請調查。

性平調查報告5點結論，1. 前副秘書長許嘉恬2022年擔任婦女部主任期間，亦同時為「性騷擾申訴處理委員會」執行秘書，然而在處理本案過程，未確實依規定，在知悉工作人員遭遇性騷擾情形時，採取立即有效糾正及補救措施，甚且於與被害人會談期間，使用不甚恰當之語句，讓被害人產生感受被否定與受害經驗被質疑的情緒。

另外，許嘉恬雖表示，她希望被害人提出申訴，但與被害人溝通過程當中，被害人與證人所接收到的訊息與感受均為相反，嗣後被害人雖決定不提出申訴，但此結果極有可能與被害人初始的意願相左，最終導致被害人認定許嘉恬不希望提申訴、造成精神上二次傷害，調查小組認為情節屬實。

2. 經查，許嘉恬身兼申訴委員會執行秘書，於知悉疑似性騷擾事件發生後，恐因相關經驗不足，未依規啟動必要程序，確有相關行政疏漏。

3. 整起事件凸顯，中央黨部雖已有針對性「騷擾申訴及懲戒處理辦法」，但徒法不足以自行，主管們對於細緻處理性騷擾事件需具備相關知能；民進黨未有相關專業訓練，造成工作人員身心受損，實責無旁貸，應深切自省，並立即擴大檢討機制的不足。

4. 為避免相關憾事再發生，中央黨部應定期提供完善的性平教育，協助主管妥善處理性騷擾及性侵害等事件，確實保護受害者的隱私及心理狀態，讓受害人獲得最友善的申訴與支持系統；如受害人有法律及心理諮詢相關需求，黨部應全力協助。

5. 有關前副秘書長林飛帆是否有涉及知悉事件，卻處理不當的疑慮，依「中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法」規定，為保護當事人隱私，性騷擾案件是申訴處理委員會的職權，由執行秘書（婦女部主任）辦理。

許嘉恬曾向林飛帆提及部門有發生性騷擾事件，但未透露細節，僅表示當事人沒有意願走申訴流程；林飛帆則向許嘉恬表達，若當事人有意願走性平申訴，黨部應提供必要的法律協助，也應儘速終止與廠商的合作。林飛帆的相關處置，與中央黨部既有規定並無相違背之處。

擷取自Facebook 許嘉恬已經請辭民進黨副秘書長一職

林飛帆公布事件處理過程，表示無包庇或吃案

針對民進黨的性平調查報告結論，林飛帆競選辦公室隨即發文表示，民進黨今日針對前婦女部同仁遭受廠商性騷擾一事公布調查結果，確認林飛帆的作法符合相關法規，並無包庇或吃案之情事。

聲明中表示，過去一週林飛帆已暫停相關選舉活動，配合黨部進行調查，協助釐清責任。

針對當時事件處理過程，聲明指出時任婦女部主任許嘉恬曾口頭向林非凡報告此事，林飛帆則向許主任表示以下看法：「1. 若當事人同意，應協助進入性平程序；2. 如有需要，應提供法律協助；3. 立即停止與該廠商的合作。」對此許主任回報，當事人已停止合作，且不會採用拍攝的宣傳影片，並不打算進入性平申訴機制，林飛帆表示尊重其決定。

聲明提到，林飛帆認為「性騷擾申訴處理委員會」應為一個平行的獨立委員會，避免權力關係影響調查公正性和被害人隱私與權利保護，此外根據民進黨黨現行的〈性騷擾申訴及懲戒辦法〉，受理人員或單位應作成紀錄，經申訴人確認內容無誤後，由申訴人簽名送交申訴委員會執行秘書。各部門接獲相關申訴案件時，應遵守保密原則並立即轉交申訴案予申訴委員會執行秘書（婦女部主任），執行秘書（婦女部主任）及因業務上知悉申訴案件之工作人員，除有調查必要或基於公共利益考量者外，對調查過程與相關資料均應保密。

林飛帆認為，自己即非案件受理人亦非申訴委員會委員，因此得知當事人不進入申訴機制後，只能向許主任表示尊重當事人的決定。

聲明中林飛帆也承諾，未來不論是制度改革或是推動文化與結構的轉變，都會盡全力去做，並再次向事件當事人表達誠摯歉意。

國民黨議員批：調查報告敷衍了事

針對民進黨性騷首案調查結果，國民黨台北市議員柳采葳批評民進黨的調查報告，只有兩個字「爛」跟「腐」形容。

《聯合新聞網》報導，柳采葳認為，該份報告看不出反省的態度，也沒有進一步調查事件細節疏漏，甚至是否有其他受害者。柳采葳批評，許嘉恬在處理性騷擾案時有疏失，但民進黨沒有進一步調查，調查報告只是敷衍了事，而林飛帆在案件中知情無作為，卻被認為「符合規定」，使人大開眼界。

此外柳采葳也質疑，調查報告也沒有針對時任祕書長洪耀福做說明，「顯然，民進黨到現在依然不把性騷擾案當作一回事」，並認為賴清德主席想用「性平教育」來幫民進黨性騷案畫句點，但這樣是否能解決整體性平問題仍有待商榷。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範