股價40元跌到9元、公司治理方式遭議，新光吳家痛失21年金控經營權

（中央社）坐擁高達新台幣4.85兆元資產、位列國內第5大金控的新光金，經營權一夕變天。回顧過去，由新光吳家一手創辦的新光金，近10年股價高點曾逾40元，如今僅剩8、9元，低於票面價值，股東對公司治理及經營績效不滿，成為吳家失守21年經營權主因。

新光金可說從壽險起家，旗下子公司新壽為國內俗稱「老8家」的老牌壽險公司之一，1962年政府開放壽險公司民營，隔年新光集團創辦人吳火獅與人合夥出資創辦新壽，並出任首任董事長。

新光金大股東吳東進為吳火獅長子，吳火獅1986年猝逝後，吳東進一肩扛起家族事業重擔，橫跨金融及醫療等領域。2002年吳東進進一步創辦新光金，由新壽與力世證透過股權轉換共同成立金融控股公司。

新光金至今立足台灣已超過21年，2022年底合併總資產達4.85兆元，位居金控前段班，新壽今年邁入60週年，有高達300多萬名保戶，平均全台每8人就有至少1人持有新壽保單。

不過，作為國內大型金控，新光金股價長期低於面額，2022年受美國升息及股債雙殺衝擊，新壽帳上未實現損失影響金控配息，成為無法配發股利給股東的金控之一，今年首季更成為唯一虧損的金控，遭到外界高度檢視。

除此之外，近年新光金公司治理讓外界議論不斷。2020年9月，時任新壽董事長的吳東進遭金管會認定藉新光人壽資產負債管理委員會運作凌駕董事會決策，勒令停職，為業界投下震撼彈。金管會當時直言，吳東進在職，將妨礙新壽確實辦理投資業務的檢討及改善。

2021年，有立委披露收到檢舉函，內容指控吳東進遭金管會停職後，持續對新光金及子公司業務下指導棋，形同「影子董事」。金管會啟動調查後，2022年再以違反公司治理重罰新光金及新壽，隨後並推動業界自律規範及銀行法修法，防範大股東干政。

今年為新光金3年一度的董事改選，面對以吳東進為首的公司派，創始股東之一的洪萬生家族第3代新光金董事洪士琪「揭竿起義」，以「改革派」為名義及「維持現狀即是落伍，改革是面對未來挑戰的開始」為口號，號召股東支持董事會改革。

在改選情勢漸趨不利下，吳東進打出親情牌，面對傾向改革派的弟弟、台新金董事長吳東亮，吳東進從寫家書希望雙方坐下談，到透過媒體溫情喊話，希望改選戰和平落幕，不再強求席次協商。

改革派9日在股東會上大獲全勝拿下2/3席次，展現股東對新光金重新擦亮招牌的期待，同時宣告新光吳家21年經營權正式變天。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範