股價40元跌到9元、公司治理方式遭議，新光吳家痛失21年金控經營權
我們想讓你知道的是
作為國內大型金控，新光金股價長期低於面額，2022年受美國升息及股債雙殺衝擊，新壽帳上未實現損失影響金控配息，成為無法配發股利給股東的金控之一，今年首季更成為唯一虧損的金控，遭到外界高度檢視。
（中央社）坐擁高達新台幣4.85兆元資產、位列國內第5大金控的新光金，經營權一夕變天。回顧過去，由新光吳家一手創辦的新光金，近10年股價高點曾逾40元，如今僅剩8、9元，低於票面價值，股東對公司治理及經營績效不滿，成為吳家失守21年經營權主因。
新光金可說從壽險起家，旗下子公司新壽為國內俗稱「老8家」的老牌壽險公司之一，1962年政府開放壽險公司民營，隔年新光集團創辦人吳火獅與人合夥出資創辦新壽，並出任首任董事長。
新光金大股東吳東進為吳火獅長子，吳火獅1986年猝逝後，吳東進一肩扛起家族事業重擔，橫跨金融及醫療等領域。2002年吳東進進一步創辦新光金，由新壽與力世證透過股權轉換共同成立金融控股公司。
新光金至今立足台灣已超過21年，2022年底合併總資產達4.85兆元，位居金控前段班，新壽今年邁入60週年，有高達300多萬名保戶，平均全台每8人就有至少1人持有新壽保單。
不過，作為國內大型金控，新光金股價長期低於面額，2022年受美國升息及股債雙殺衝擊，新壽帳上未實現損失影響金控配息，成為無法配發股利給股東的金控之一，今年首季更成為唯一虧損的金控，遭到外界高度檢視。
除此之外，近年新光金公司治理讓外界議論不斷。2020年9月，時任新壽董事長的吳東進遭金管會認定藉新光人壽資產負債管理委員會運作凌駕董事會決策，勒令停職，為業界投下震撼彈。金管會當時直言，吳東進在職，將妨礙新壽確實辦理投資業務的檢討及改善。
2021年，有立委披露收到檢舉函，內容指控吳東進遭金管會停職後，持續對新光金及子公司業務下指導棋，形同「影子董事」。金管會啟動調查後，2022年再以違反公司治理重罰新光金及新壽，隨後並推動業界自律規範及銀行法修法，防範大股東干政。
今年為新光金3年一度的董事改選，面對以吳東進為首的公司派，創始股東之一的洪萬生家族第3代新光金董事洪士琪「揭竿起義」，以「改革派」為名義及「維持現狀即是落伍，改革是面對未來挑戰的開始」為口號，號召股東支持董事會改革。
在改選情勢漸趨不利下，吳東進打出親情牌，面對傾向改革派的弟弟、台新金董事長吳東亮，吳東進從寫家書希望雙方坐下談，到透過媒體溫情喊話，希望改選戰和平落幕，不再強求席次協商。
改革派9日在股東會上大獲全勝拿下2/3席次，展現股東對新光金重新擦亮招牌的期待，同時宣告新光吳家21年經營權正式變天。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
Tags：
【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。