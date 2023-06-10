【實測】臉書搜尋「巴比妥」沒有結果，真是因為「上海支部」想影響台灣選舉嗎？

隨著新北私立幼兒園餵毒事件持續引發討論，近日有人表示在Facebook上若搜尋此次幼兒園餵食的三級毒品「巴比妥」，不會顯示任何結果，懷疑是「亞太部門的上海支部在封鎖台灣帳號搜尋『巴比妥』」，也有人質疑是中國勢力刻意以此掩蓋新北案件，影響台灣選舉，就連民進黨立委王定宇都應和轉發。

相關傳言甚囂塵上後，許多網友實測發現搜尋「巴比妥」真的不會出現搜尋結果，也有人指出若是「註冊一個英文帳號就搜得到」，但究竟真是這樣嗎？讓我們來實測看看。

為什麼用中文的Facebook搜尋不到「巴比妥」？

6月9日晚間，根據筆者許多友人的回報，使用中文版的Facebook介面搜尋「巴比妥」，點到「貼文」標籤時確實是一片空白。

兩支不同使用中文介面的手機，皆無法顯示貼文的搜尋結果

然而，由於筆者習慣使用英文版的Facebook介面，在第一時間發現用「巴比妥」可以得到完整的搜尋結果，至今仍是一樣的狀況。

使用英語介面搜尋的結果

但這真就代表巴比妥這個關鍵字，在新北幼兒園事件後刻意被「祖」了嗎？

事實上，過去Meta旗下的各項產品，一直都會與色情、暴力、犯罪相關的特定關鍵字，進行搜尋結果的封鎖，過去也曾因為做過頭而遭受許多批評。換句話說，會有這樣的搜尋結果並不是因為新北幼兒園的事件而特別改動規則，而是巴比妥（以及海洛因、搖頭丸、MDMA）（蠻有趣的是安非他命和K他命卻可以）原本就是在中文介面裡，Facebook禁止呈現貼文結果的字詞。

例如根據實測，在中文介面下搜尋「搖頭丸」也會發生類似的閹割版搜尋結果狀況。

而在英文版下搜尋「MDMA」，系統也會先跳出警語確認是否要看搜尋結果，並且在很少很少的結果列表裡，加入一個大大的「如果你發現有人在販毒，請進行舉報。」

英文版搜尋「MDMA」時先跳出的警語

搜尋結果上方標註警示

搜尋不到，是和申請時的語言或IP有關嗎？

如果我們能同意搜尋不到巴比妥的貼文，並非Meta「因侯設事」的結果，那我們又能如何繞過Facebook設下的限制呢？

部分指控者表示，要看到完整的資訊，需要「註冊一個英文帳號」，但根據實測，只要切換系統語系，就算使用同一個帳號也可以得到搜尋結果，更何況Facebook在申請時也沒有強硬的分語言；同樣，另有些網友表示開了VPN再切語系就能看到搜尋結果，應該也是由於切換語言的關係，而非Facebook特別針對IP去鎖。

根據筆者實測，切換到香港的語系搜尋巴比妥，也是同樣的閹割版結果。

語系使用「繁體中文（香港）」的搜尋結果

如果用戶不想切換語系但是想要「越獄」，就和人們嘗試繞過Instagram或其他網站禁用詞找資料的方法一樣，稍微改變用詞或諧音，就能找到完整的搜尋結果。

例如許多網友表示改用「芭比妥」或「巴比」，即使用中文語系也可以看到完整的貼文與各類報導：

事實上，這兩個詞也成為這兩天的熱搜字

而這樣的結果，也間接證明Meta並非在刻意阻擋新北幼兒園餵毒事件的新聞，一來如果真要掩蓋，應該從「新北幼兒園」、「餵毒」這樣的關鍵字下手，二來社群河道上明顯可以看到許多相關的貼文與媒體報導，可見並沒有主動阻擋。

另外補充一點，雖然過往Meta確實傳出使用上海團隊進行貼文審查的狀況，不過根據官方資訊，Facebook的亞洲總部已於2018年10月正式轉至新加坡，從Meta的官方網站來看，目前新加坡辦公室仍持續開缺中，反觀上海辦公室沒有任何徵人資訊。

事實上，原本提出「上海封鎖台灣」質疑的發文者，後來也表示臉書真有針對特定毒品設立禁詞。

綜上所述，我們得到的結論應該是Facebook（和Meta）在系統設計上挑選禁用關鍵字的標準令人難以理解，用戶又能靠換句話說輕鬆繞過限制，更別說在這些形式上的字詞限制中，放任明顯虛假的詐騙廣告流竄。

這些問題都是讓人對Meta不滿，導致其旗下產品用戶不斷流失的原因，但這並不表示Meta在這次的事件裡，有刻意為了侯友宜或國民黨的選情，壓制新北幼兒園餵毒案的曝光，更不代表Meta會依照用戶的IP調整禁用詞。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範