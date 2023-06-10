【實測】臉書搜尋「巴比妥」沒有結果，真是因為「上海支部」想影響台灣選舉嗎？
我們想讓你知道的是
新北幼兒園餵藥案爆發後，有人發現在Facebook搜尋「巴比妥」無法顯示貼文結果，得切換語言或使用「芭比妥」、「巴比」等詞才能搜到，質疑是「亞太部門的上海支部在封鎖台灣帳號」，甚至有立委轉發相關資訊。讓我們來實測看看，究竟臉書阻擋關鍵字的道理是什麼？
隨著新北私立幼兒園餵毒事件持續引發討論，近日有人表示在Facebook上若搜尋此次幼兒園餵食的三級毒品「巴比妥」，不會顯示任何結果，懷疑是「亞太部門的上海支部在封鎖台灣帳號搜尋『巴比妥』」，也有人質疑是中國勢力刻意以此掩蓋新北案件，影響台灣選舉，就連民進黨立委王定宇都應和轉發。
相關傳言甚囂塵上後，許多網友實測發現搜尋「巴比妥」真的不會出現搜尋結果，也有人指出若是「註冊一個英文帳號就搜得到」，但究竟真是這樣嗎？讓我們來實測看看。
為什麼用中文的Facebook搜尋不到「巴比妥」？
6月9日晚間，根據筆者許多友人的回報，使用中文版的Facebook介面搜尋「巴比妥」，點到「貼文」標籤時確實是一片空白。
然而，由於筆者習慣使用英文版的Facebook介面，在第一時間發現用「巴比妥」可以得到完整的搜尋結果，至今仍是一樣的狀況。
但這真就代表巴比妥這個關鍵字，在新北幼兒園事件後刻意被「祖」了嗎？
事實上，過去Meta旗下的各項產品，一直都會與色情、暴力、犯罪相關的特定關鍵字，進行搜尋結果的封鎖，過去也曾因為做過頭而遭受許多批評。換句話說，會有這樣的搜尋結果並不是因為新北幼兒園的事件而特別改動規則，而是巴比妥（以及海洛因、搖頭丸、MDMA）（蠻有趣的是安非他命和K他命卻可以）原本就是在中文介面裡，Facebook禁止呈現貼文結果的字詞。
例如根據實測，在中文介面下搜尋「搖頭丸」也會發生類似的閹割版搜尋結果狀況。
而在英文版下搜尋「MDMA」，系統也會先跳出警語確認是否要看搜尋結果，並且在很少很少的結果列表裡，加入一個大大的「如果你發現有人在販毒，請進行舉報。」
搜尋不到，是和申請時的語言或IP有關嗎？
如果我們能同意搜尋不到巴比妥的貼文，並非Meta「因侯設事」的結果，那我們又能如何繞過Facebook設下的限制呢？
部分指控者表示，要看到完整的資訊，需要「註冊一個英文帳號」，但根據實測，只要切換系統語系，就算使用同一個帳號也可以得到搜尋結果，更何況Facebook在申請時也沒有強硬的分語言；同樣，另有些網友表示開了VPN再切語系就能看到搜尋結果，應該也是由於切換語言的關係，而非Facebook特別針對IP去鎖。
根據筆者實測，切換到香港的語系搜尋巴比妥，也是同樣的閹割版結果。
如果用戶不想切換語系但是想要「越獄」，就和人們嘗試繞過Instagram或其他網站禁用詞找資料的方法一樣，稍微改變用詞或諧音，就能找到完整的搜尋結果。
例如許多網友表示改用「芭比妥」或「巴比」，即使用中文語系也可以看到完整的貼文與各類報導：
而這樣的結果，也間接證明Meta並非在刻意阻擋新北幼兒園餵毒事件的新聞，一來如果真要掩蓋，應該從「新北幼兒園」、「餵毒」這樣的關鍵字下手，二來社群河道上明顯可以看到許多相關的貼文與媒體報導，可見並沒有主動阻擋。
另外補充一點，雖然過往Meta確實傳出使用上海團隊進行貼文審查的狀況，不過根據官方資訊，Facebook的亞洲總部已於2018年10月正式轉至新加坡，從Meta的官方網站來看，目前新加坡辦公室仍持續開缺中，反觀上海辦公室沒有任何徵人資訊。
事實上，原本提出「上海封鎖台灣」質疑的發文者，後來也表示臉書真有針對特定毒品設立禁詞。
綜上所述，我們得到的結論應該是Facebook（和Meta）在系統設計上挑選禁用關鍵字的標準令人難以理解，用戶又能靠換句話說輕鬆繞過限制，更別說在這些形式上的字詞限制中，放任明顯虛假的詐騙廣告流竄。
這些問題都是讓人對Meta不滿，導致其旗下產品用戶不斷流失的原因，但這並不表示Meta在這次的事件裡，有刻意為了侯友宜或國民黨的選情，壓制新北幼兒園餵毒案的曝光，更不代表Meta會依照用戶的IP調整禁用詞。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。