長榮與泰航客機於羽田機場跑道擦撞：無人傷亡、泰航機翼破損，長榮將盡速安排旅客回台
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根據NHK、ANNnews拍攝到的影像，可以看到長榮航空航機與泰國航空航機都停在跑道上，泰國航空航機的機翼疑似破損，且附近跑道上可以看到疑似碎片的物體。長榮航空說，當時長榮班機是在靜止狀態，旅客均安，事發原因待相關單位調查，長榮航空也會盡快安排旅客簽轉回台灣。
（中央社）日本放送協會（NHK）報導，日本國土交通省表示，日本時間今天上午11時左右，長榮航空航機與泰國航空航機疑似在東京羽田機場發生碰撞，目前已關閉4條跑道中的其中1條。
根據NHK、ANNnews拍攝到的影像，可以看到長榮航空航機與泰國航空航機都停在跑道上。泰國航空航機的機翼疑似破損，且附近跑道上可以看到疑似碎片的物體。
東京機場辦公室除派員前往現場確認狀況，也採取關閉兩架航機所在跑道的因應措施。TBS電視台報導，羽田機場目前已關閉A跑道。
全日空（ANA）及日本航空（JAL）表示，他們在羽田機場起降的部分國內線及國際線航班已發生延誤，目前正在確認狀況。
有關後續造成的影響，這兩間航空公司呼籲搭機旅客先透過官網等途徑確認最新訊息。
羽田機場碰撞，日媒：疑泰航超越長榮時發生
日本東京羽田機場今天發生長榮航空航機與泰國航空航機碰撞意外，已知兩機分別搭載207人及264人，暫未傳出有人受傷。日媒報導，碰撞疑似泰航航機在超越長榮航機時發生。
日本放送協會（NHK）報導，已知長榮航空機上乘客及機組員共207人、泰航機上乘客及機組員共264人，暫未接獲有人員受傷的通報。
朝日電視台報導，日本政府國土交通省航空局等單位表示，今天上午不到11時，航空局接獲應該是正準備飛往台北的長榮航空機長以無線電聯繫說「感覺到振動」。
航空局研判可能是長榮航機後方的泰航航機在超越時發生機翼部分碰撞，目前可以看到泰航航機右側機翼有碰撞痕跡。
搭乘長榮航空的61歲男性乘客說，飛機靜止期間發出碰撞聲，機艙內播送中文及英語廣播，「因為有說到strike，所以我想可能是發生碰撞」；機內很平靜，客艙空服員已提供為乘客發送飲料等服務。
雖然這起意外無人受傷，但羽田機場A跑道已從今天上午11時15分左右起暫停航機起降。
長榮班機靜止狀態下遭擦撞，將盡速安排旅客簽轉
（中央社）東京羽田機場今天發生泰航與長榮航空航機擦撞事件。長榮航空說，當時長榮班機是在靜止狀態，旅客均安，事發原因待相關單位調查，長榮航空也會盡快安排旅客簽轉回台灣。
長榮航空發布訊息指出，發生擦撞事件的長榮A330-300班機，今天執行BR189羽田-松山飛航任務，航班原預計於日本當地時間上午10時50分從羽田機場起飛，航機依塔台指示於L14滑行道停止等待時，航機後方左側水平尾翼遭1架泰國航空航班機翼尖小翼碰觸。
長榮航空說，詳細事發原因尚待相關單位進一步調查。這架班機共計有2名飛行員、11名空服員，及193名旅客與1名嬰兒，機上人員均安。
長榮航空說，目前旅客仍在機上，等獲機場許可下機後，就會盡快安排旅客簽轉回台灣，遭撞的飛機必須做詳細檢查。
因這起擦撞事件發生在日本，由日本運輸安全委員會JTSB主導調查。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。