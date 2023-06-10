長榮與泰航客機於羽田機場跑道擦撞：無人傷亡、泰航機翼破損，長榮將盡速安排旅客回台

（中央社）日本放送協會（NHK）報導，日本國土交通省表示，日本時間今天上午11時左右，長榮航空航機與泰國航空航機疑似在東京羽田機場發生碰撞，目前已關閉4條跑道中的其中1條。

根據NHK、ANNnews拍攝到的影像，可以看到長榮航空航機與泰國航空航機都停在跑道上。泰國航空航機的機翼疑似破損，且附近跑道上可以看到疑似碎片的物體。

東京機場辦公室除派員前往現場確認狀況，也採取關閉兩架航機所在跑道的因應措施。TBS電視台報導，羽田機場目前已關閉A跑道。

全日空（ANA）及日本航空（JAL）表示，他們在羽田機場起降的部分國內線及國際線航班已發生延誤，目前正在確認狀況。

有關後續造成的影響，這兩間航空公司呼籲搭機旅客先透過官網等途徑確認最新訊息。

羽田機場碰撞，日媒：疑泰航超越長榮時發生

日本東京羽田機場今天發生長榮航空航機與泰國航空航機碰撞意外，已知兩機分別搭載207人及264人，暫未傳出有人受傷。日媒報導，碰撞疑似泰航航機在超越長榮航機時發生。

日本放送協會（NHK）報導，已知長榮航空機上乘客及機組員共207人、泰航機上乘客及機組員共264人，暫未接獲有人員受傷的通報。

朝日電視台報導，日本政府國土交通省航空局等單位表示，今天上午不到11時，航空局接獲應該是正準備飛往台北的長榮航空機長以無線電聯繫說「感覺到振動」。

航空局研判可能是長榮航機後方的泰航航機在超越時發生機翼部分碰撞，目前可以看到泰航航機右側機翼有碰撞痕跡。

搭乘長榮航空的61歲男性乘客說，飛機靜止期間發出碰撞聲，機艙內播送中文及英語廣播，「因為有說到strike，所以我想可能是發生碰撞」；機內很平靜，客艙空服員已提供為乘客發送飲料等服務。

雖然這起意外無人受傷，但羽田機場A跑道已從今天上午11時15分左右起暫停航機起降。

長榮班機靜止狀態下遭擦撞，將盡速安排旅客簽轉

（中央社）東京羽田機場今天發生泰航與長榮航空航機擦撞事件。長榮航空說，當時長榮班機是在靜止狀態，旅客均安，事發原因待相關單位調查，長榮航空也會盡快安排旅客簽轉回台灣。

長榮航空發布訊息指出，發生擦撞事件的長榮A330-300班機，今天執行BR189羽田-松山飛航任務，航班原預計於日本當地時間上午10時50分從羽田機場起飛，航機依塔台指示於L14滑行道停止等待時，航機後方左側水平尾翼遭1架泰國航空航班機翼尖小翼碰觸。

長榮航空說，詳細事發原因尚待相關單位進一步調查。這架班機共計有2名飛行員、11名空服員，及193名旅客與1名嬰兒，機上人員均安。

長榮航空說，目前旅客仍在機上，等獲機場許可下機後，就會盡快安排旅客簽轉回台灣，遭撞的飛機必須做詳細檢查。

因這起擦撞事件發生在日本，由日本運輸安全委員會JTSB主導調查。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範