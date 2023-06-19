南北分裂之《魏書・釋老志》：站在鮮卑視角，北魏前佛教如何在中國發展？
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南北朝，特別是從外國來的這些鮮卑人，有著跟中土地區不一樣的神話。當你的神不是我的神，所產生的是「研究價值」，姑且稱為神秘學吧。我們就來看看，《魏書》最「神秘」的篇章：釋老志。
文：阿前
魏晉南北朝絕對不能錯過的環節，就是宗教的成形。不論是哪個文明，自古以來皆有神話，神話跟統治權，本是密不可分。而隨著第一階段的神王體系崩潰，宗教信仰才會隨之誕生。說得更準確一些，當人們確實體會到現實（王）與超現實（神）的區別後，文明將會出現兩個以上的統治者。
大漢天威，是一個建築在「真命天子論」上的王朝。而東漢三國兩百年，逐漸在演繹著人人可能是天子的現象。西晉一統，卻成了神話的終點，此後百年，每一個自稱神之子的人，都無法掌握天命。
來到南北朝，特別是從外國來的這些鮮卑人，有著跟中土地區不一樣的神話。當你的神不是我的神，所產生的是「研究價值」，姑且稱為神秘學吧。我們就來看看，《魏書》最「神秘」的篇章：釋老志。
中國的神秘學，要追溯至伏羲。當北魏展開「太武滅佛」時，這件事就被提上了政治舞台。伏羲留下了「神言秘策，蘊圖緯之文」。能夠勘破其中的奧秘，就能了解天地，規範世道，統率萬民。
但秦始皇沒有勘破，一樣消滅六國，統一天下。他可不希望未來有人能憑著伏羲秘法顛覆王朝，遂決定燒毀相關典籍，史稱「焚書」。……我可不是在寫《天子傳奇》的開場白，這就是《釋老志》的翻譯。
根據司馬遷的記載，後人所謂的「焚書坑儒」，當時確實是針對方士與方術在進行肅清。那隨著漢朝推翻暴秦，大家就紛紛把保留下來的斷篇殘章聚集起來。也是司馬遷，就分門別類，整理了六家之學：「陰陽、儒、墨、名、法、道德」。啊，其實是他爸爸做的《六家要旨》啦，外國人就寫個簡介不要太吹毛求疵。
六家學問日漸茁壯，在兩漢至今大放光彩。然而，我們今天所熟知的「釋氏之學」，卻不在這六家當中。（我們都是鮮卑學者）根據我們的考證，漢武帝時期，霍去病征討匈奴，匈奴昆邪王殺休屠王，率領族人降於漢朝。
- 這邊插一個八卦，同時代的作品《後漢書》，其實有意指「昆邪王」就是衛青的暗示。
來降的匈奴，帶來了一尊近三公尺「長」的大金人。漢武帝認為這是蠻族之神，就陳列在他的甘泉宮。那根據匈奴的說法，這個大神不能拜牲禮祭品，也沒有特殊的儀典，就是燒香禮敬即可。後來，從通西域的博望侯張騫那裡才知道，這個大金人乃是天竺國「浮屠教」的神明。
其實漢代說身高，也都說「身長八尺」，所以看到寫「金人率長丈餘」也沒特別覺得怎樣。等到發現這是浮屠教的金人，就不得不發揮一下想像力了。是的，公元二世紀開始，佛教就已經出現所謂的犍陀羅佛陀雕像。這是吸收了希臘的雕刻技術所產生，所以當時的佛像長得非常阿部寬。
雖然主要保留至今的以石像為主，但犍陀羅佛像也是有金屬銅像的。在歷史通論中，中國人知道銅很好用，但其實產銅不多……貴金屬才拿來作錢？做銅像自然是一件奢華至極的事情，也難怪漢武帝會認為金人為神。喔，鮮卑人胡話很多的，這種都僅供參考。
再來是漢哀帝年間，就是王莽準備要上位之前。有中國博士弟子跟大月氏使節團接觸，請大月氏人口述浮屠教經典作為記錄。這比《四十二章經》還早，不過口說無憑嘛。《四十二章經》，則是東漢第二任，明帝時來到中土。
故事大家就熟悉得多，漢明帝夜夢金人，遂問群臣，有人就說這是天竺的「佛」，然後就去取經了。不只取回《四十二章經》，更得釋迦立像，並沙門東來，遂立白馬寺。
序言到這邊，接著開始說的就比較是北魏自己的理解。包括把浮屠正「字」為佛陀，反正是外來語。浮屠的「華言譯之則謂凈覺」。提到「華言」一定要引一下原文。佛教的宗旨：「大抵言生生之類，皆因行業而起。有過去、當今、未來，歷三世，識神常不滅。凡為善惡，必有報應。」所以最重要就是「修心」。
魏人認為佛教的修行跟儒家的修身是很類似的。比如佛法僧三歸，跟中土的君子三畏（畏天命，畏大人，畏聖人之言）差不多。五戒（去殺、盜、淫、妄言、飲酒），與仁義禮智信的要求也是一樣的。
遵守戒律你就會轉生到好地方，一直觸犯就去鬼畜道。當時也就已經開始要剃鬚髮，離家門，拜師守戒群居修行這些規矩。這些修佛的人，稱為沙門，也是外來語有各種不同，正「字」為僧。沙門是修行者，比丘是負責行乞……化緣啦阿彌陀佛。那剛開始修行的，就叫沙彌。
婦女也歡迎入教，一律都叫比丘尼。歧視滿滿。沙彌修十誡就可以沙門了，比丘尼要修五百誡，根據妳的修行情況增加哇哩咧。
關於釋迦牟尼的生辰，在這裡也是有記載的：
當周莊王九年。《春秋魯莊公》七年夏四月。
距離作這個記錄的（北）魏武定八年，已經過了1237年。中國曆法也是很厲害的，用得太習慣反而常常遺忘。對了，一開始的翻譯不是「釋迦牟尼」，而是釋迦文，姓釋迦，名文。鮮卑人對於這種音譯姓很習慣的，不要說兩個字，鮮卑自己連三個字的都有。
佛教設定不要介紹太多，我們先回到時間流裡，《魏書》記錄的佛教蹤跡。漢明帝取經之後，他的弟弟楚王劉英就覺得很好很棒開始信奉佛教。東漢末年，漢桓帝時，博士襄楷也以佛道來勸誡桓帝。這個，其實《後漢書》是說，襄楷主要是拿佛教跟道家的學問，來跟漢桓帝推薦《太平清領道》。懶人包就是，襄楷基本上是南華老仙的原型啦。
後來，魏明帝曹叡在修建宮室時，想要打掉西邊的浮屠。一個外國沙門就來表演了神通，曹叡才打消念頭，反而為浮屠增建周邊。曹叡是大建築家，整治假山假園林一把罩，後來他弄的園林還變成西晉滅亡後，洛陽城的主要駐軍點，帥吧？
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
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所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選