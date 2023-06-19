南北分裂之《魏書・釋老志》：站在鮮卑視角，北魏前佛教如何在中國發展？

文：阿前

魏晉南北朝絕對不能錯過的環節，就是宗教的成形。不論是哪個文明，自古以來皆有神話，神話跟統治權，本是密不可分。而隨著第一階段的神王體系崩潰，宗教信仰才會隨之誕生。說得更準確一些，當人們確實體會到現實（王）與超現實（神）的區別後，文明將會出現兩個以上的統治者。

大漢天威，是一個建築在「真命天子論」上的王朝。而東漢三國兩百年，逐漸在演繹著人人可能是天子的現象。西晉一統，卻成了神話的終點，此後百年，每一個自稱神之子的人，都無法掌握天命。

來到南北朝，特別是從外國來的這些鮮卑人，有著跟中土地區不一樣的神話。當你的神不是我的神，所產生的是「研究價值」，姑且稱為神秘學吧。我們就來看看，《魏書》最「神秘」的篇章：釋老志。

中國的神秘學，要追溯至伏羲。當北魏展開「太武滅佛」時，這件事就被提上了政治舞台。伏羲留下了「神言秘策，蘊圖緯之文」。能夠勘破其中的奧秘，就能了解天地，規範世道，統率萬民。

但秦始皇沒有勘破，一樣消滅六國，統一天下。他可不希望未來有人能憑著伏羲秘法顛覆王朝，遂決定燒毀相關典籍，史稱「焚書」。……我可不是在寫《天子傳奇》的開場白，這就是《釋老志》的翻譯。

根據司馬遷的記載，後人所謂的「焚書坑儒」，當時確實是針對方士與方術在進行肅清。那隨著漢朝推翻暴秦，大家就紛紛把保留下來的斷篇殘章聚集起來。也是司馬遷，就分門別類，整理了六家之學：「陰陽、儒、墨、名、法、道德」。啊，其實是他爸爸做的《六家要旨》啦，外國人就寫個簡介不要太吹毛求疵。

六家學問日漸茁壯，在兩漢至今大放光彩。然而，我們今天所熟知的「釋氏之學」，卻不在這六家當中。（我們都是鮮卑學者）根據我們的考證，漢武帝時期，霍去病征討匈奴，匈奴昆邪王殺休屠王，率領族人降於漢朝。

這邊插一個八卦，同時代的作品《後漢書》，其實有意指「昆邪王」就是衛青的暗示。

來降的匈奴，帶來了一尊近三公尺「長」的大金人。漢武帝認為這是蠻族之神，就陳列在他的甘泉宮。那根據匈奴的說法，這個大神不能拜牲禮祭品，也沒有特殊的儀典，就是燒香禮敬即可。後來，從通西域的博望侯張騫那裡才知道，這個大金人乃是天竺國「浮屠教」的神明。

其實漢代說身高，也都說「身長八尺」，所以看到寫「金人率長丈餘」也沒特別覺得怎樣。等到發現這是浮屠教的金人，就不得不發揮一下想像力了。是的，公元二世紀開始，佛教就已經出現所謂的犍陀羅佛陀雕像。這是吸收了希臘的雕刻技術所產生，所以當時的佛像長得非常阿部寬。

Photo Credit: Tokyo National Museum @ public domain 犍陀羅風格的佛像

雖然主要保留至今的以石像為主，但犍陀羅佛像也是有金屬銅像的。在歷史通論中，中國人知道銅很好用，但其實產銅不多……貴金屬才拿來作錢？做銅像自然是一件奢華至極的事情，也難怪漢武帝會認為金人為神。喔，鮮卑人胡話很多的，這種都僅供參考。

再來是漢哀帝年間，就是王莽準備要上位之前。有中國博士弟子跟大月氏使節團接觸，請大月氏人口述浮屠教經典作為記錄。這比《四十二章經》還早，不過口說無憑嘛。《四十二章經》，則是東漢第二任，明帝時來到中土。

故事大家就熟悉得多，漢明帝夜夢金人，遂問群臣，有人就說這是天竺的「佛」，然後就去取經了。不只取回《四十二章經》，更得釋迦立像，並沙門東來，遂立白馬寺。

序言到這邊，接著開始說的就比較是北魏自己的理解。包括把浮屠正「字」為佛陀，反正是外來語。浮屠的「華言譯之則謂凈覺」。提到「華言」一定要引一下原文。佛教的宗旨：「大抵言生生之類，皆因行業而起。有過去、當今、未來，歷三世，識神常不滅。凡為善惡，必有報應。」所以最重要就是「修心」。

魏人認為佛教的修行跟儒家的修身是很類似的。比如佛法僧三歸，跟中土的君子三畏（畏天命，畏大人，畏聖人之言）差不多。五戒（去殺、盜、淫、妄言、飲酒），與仁義禮智信的要求也是一樣的。

遵守戒律你就會轉生到好地方，一直觸犯就去鬼畜道。當時也就已經開始要剃鬚髮，離家門，拜師守戒群居修行這些規矩。這些修佛的人，稱為沙門，也是外來語有各種不同，正「字」為僧。沙門是修行者，比丘是負責行乞……化緣啦阿彌陀佛。那剛開始修行的，就叫沙彌。

婦女也歡迎入教，一律都叫比丘尼。歧視滿滿。沙彌修十誡就可以沙門了，比丘尼要修五百誡，根據妳的修行情況增加哇哩咧。

關於釋迦牟尼的生辰，在這裡也是有記載的：

當周莊王九年。《春秋魯莊公》七年夏四月。

距離作這個記錄的（北）魏武定八年，已經過了1237年。中國曆法也是很厲害的，用得太習慣反而常常遺忘。對了，一開始的翻譯不是「釋迦牟尼」，而是釋迦文，姓釋迦，名文。鮮卑人對於這種音譯姓很習慣的，不要說兩個字，鮮卑自己連三個字的都有。

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佛教設定不要介紹太多，我們先回到時間流裡，《魏書》記錄的佛教蹤跡。漢明帝取經之後，他的弟弟楚王劉英就覺得很好很棒開始信奉佛教。東漢末年，漢桓帝時，博士襄楷也以佛道來勸誡桓帝。這個，其實《後漢書》是說，襄楷主要是拿佛教跟道家的學問，來跟漢桓帝推薦《太平清領道》。懶人包就是，襄楷基本上是南華老仙的原型啦。

後來，魏明帝曹叡在修建宮室時，想要打掉西邊的浮屠。一個外國沙門就來表演了神通，曹叡才打消念頭，反而為浮屠增建周邊。曹叡是大建築家，整治假山假園林一把罩，後來他弄的園林還變成西晉滅亡後，洛陽城的主要駐軍點，帥吧？