川普機密文件案起訴重點一次看：密件堆廁所、洩漏國防計畫炫耀，川普還能繼續選嗎？
我們想讓你知道的是
川普被控2021年初卸任後把一些機密資料帶回他在佛羅里達州的住所「海湖俱樂部」，檢方在起訴書中詳細說明密件類別、存放地點及川普的處理方式。而路透社也分析了川普遭起訴後，可能的答辯角度......
美國司法部今天公布起訴前總統川普不當持有機密文件案的刑事起訴書，指控川普把密件置於佛州寓所的浴廁內、拿來向賓客炫耀等，而密件內不乏美國重要的核武計畫。
「紐約時報」根據起訴書內容指川普遭起訴38項犯行，包括31件不當持有國防機密、含串謀妨害司法在內5件隱匿機密、2件對聯邦調查局（FBI）做出不實陳述。49頁的起訴書還指控川普非法持有與美國核武計畫、美國遭軍事攻擊時的弱點等相關機密。
川普被控2021年初卸任後把一些機密資料帶回他在佛羅里達州的住所「海湖莊園」（Mar-a-Lago）。檢方在起訴書中詳細說明密件類別、存放地點及川普的處理方式。以下綜合美聯社等外媒整理相關重點。
- 拿機密當炫耀工具
起訴書顯示川普對密件漫不經心程度超過之前想像。他2021年7月在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高球場向一名作家、一名出版商及其兩名員工出示一份國防部與軍方高層擬定的「攻擊計畫」，而這些人都沒有可接觸機密資料的安全許可。
檢方說川普與這些人的會面過程有錄音。川普告訴他們計畫屬「高度機密」，還說「身為總統，我本來大可解密。現在沒辦法了，你們懂的，但這仍然是機密」。
另在卸任已超過半年的2021年8、9月間，川普向自己旗下政治行動委員會的一名員工出示一份美方在外國從事軍事行動的機密地圖，對方也不具安全許可。川普坦承不該出示地圖，並警告對方別看得太仔細。
- 密件置放於浴廁
起訴書指出，川普把數百份機密文件、報紙、剪報、筆記和卡片放在海湖莊園的紙箱裡。
從川普卸任到聯邦探員於2022年8月收回資料這段期間，有「數以萬計」人造訪海湖莊園，川普卻將文件擺在莊園內不同地點，包括舞廳、廁所和淋浴間、辦公空間、臥室和儲藏室。
起訴書提到，這些文件攸關「美國及外國的國防和武器能力、美國核武計畫、美國與盟國面對軍事攻擊的潛在弱點，以及遭外國攻擊時的可能報復計畫」。
- 「不准動我的紙箱」
大陪審團2022年5月發出傳票索取海湖莊園的機密資料，但川普不想從命。據起訴書內的律師紀錄，川普當時告訴律師：「不准任何人動我的紙箱」律師回憶，川普當時還問「如果告訴他們這裡什麼都沒有，會不會比較好」。
- 要律師「把問題處理掉」
2022年6月，川普的一名律師發現38份標註「機密」的文件後，將文件放入資料夾並用膠帶封好後去見川普。川普問對方：「有找到什麼嗎？這會出問題嗎？…還是沒事？」
這名律師告訴聯邦調查人員，他與川普討論資料夾的問題，川普比出個手勢，示意他找出任何真的會有麻煩的東西，然後說「你懂的，處理掉」。
這名律師說川普沒有明確下達指令，只做一個「處理掉的動作」。律師說他沒有「處理掉」資料夾裡的任何東西，而是立刻聯繫FBI和另一名替川普工作的律師。
- 涉隱匿密件，連律師都防
起訴書提到，川普告訴管家諾塔（Walt Nauta）「把裝有文件的箱子搬走藏起來」，以免被FBI探員、大陪審團和川普自己的一名律師找到。
川普2022年5月23日與律師團開會時，同意其中一名律師找一天到海湖莊園翻看裝有機密文件的箱子。但檢方指出，在這名律師抵達前，川普就指示諾塔從儲藏室搬走64個箱子帶回諾塔家，直到律師來找文件之前，川普才要諾塔歸還30個箱子。
川普的律師於2022年6月3日將部分文件交還政府，川普向律師團聲稱他「坦蕩蕩」。不過起訴書提到，當天稍早，諾塔才剛把「川普的多個箱子…搬上飛機，然後飛機載著川普一家飛往北部度過夏天」。
- 檢方允諾讓本案加速審理
川普將於美國當地時間13日下午到邁阿密的法院出庭。承辦本案的特別檢察官史密斯（Jack Smith）9日在記者會承諾讓本案審理速度加快。
史密斯說：「我的辦公室會尋求本案快速審理，以符大眾利益與被告權益。」
他並駁斥本案是政治起訴的說法，稱「我國有一套法律，它適用於所有人」。
密件案遭聯邦起訴，路透分析川普可能答辯角度
（中央社）美國前總統川普2021年卸任離開白宮後將機密文件非法帶至位於佛州的寓所，遭聯邦起訴刑事犯罪。路透社列舉川普面臨的指控，並分析可能的答辯說詞。
- 川普犯行為何？
今天公布的起訴書中，川普被控犯下38項犯行，包括非法持有國防機密觸犯間諜法、串謀妨害司法以及對調查人員做不實陳述等。
川普於2022年1月同意歸還15箱文件給國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration），官員後來在這些文件中發現有超過700頁文件被標註為機密。
聯邦調查局（FBI）去年8月前往位於棕櫚灘（Palm Beach）的川普海湖莊園住處搜索，另查扣約1萬3000頁文件，其中約100份有機密標示。在這大約100份密件中更有部分被標註為保密等級最高的「最高機密」（top secret）。
- 川普面臨哪些控罪？
川普面臨的指控中，最嚴重者莫過於依觸犯「間諜法」（Espionage Act）遭起訴的31項犯行；間諜法將未經授權持有國防資訊定為刑事犯罪，最高可判刑10年。
川普另被控犯下數項妨害司法罪行，任何「企圖阻礙、阻撓或干預」調查的行為都被視為刑事犯罪。
要證明控罪內容，檢方須證明川普的行為是出於蓄意，且他目的是要阻礙調查，無論成功與否。
- 川普可能的答辯
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南投農業──農業再生成果
我們想讓你知道的是
921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。