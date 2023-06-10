2023/06/10,
拉美

哥倫比亞小飛機墜毀，4孩童困亞馬遜雨林40天後奇蹟倖存獲救

哥倫比亞小飛機墜毀，4孩童困亞馬遜雨林40天後奇蹟倖存獲救
Photo Credit: Fuerzas Militares de Colombia twitter帳戶

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4名獲救孩童是當地原住民，分別為13歲、9歲、4歲、1歲，他們自5月1日所搭乘的單引擎小飛機墜毀後，就在叢林間流浪，他們的母親與機上2人墜機時罹難，但4人活下並在叢林裡待40天。搜救人員當時在墜機地點，發現飛機近乎垂直倒掛樹上。

（中央社）哥倫比亞國防部今天表示，40天前一起小飛機墜毀亞馬遜雨林空難裡失蹤的4名幼童奇蹟般倖存，今天被救援人員尋獲。

「華盛頓郵報」報導，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）9日晚間在推特貼出4個小兄弟姊妹在叢林裡接受急救的照片，發文稱「舉國歡騰！」。

4個孩子的年齡分別為13歲、9歲、4歲、1歲。他們的母親與機上2人墜機時罹難，但4人活下並在叢林裡待40天。

搜救任務現改稱「奇蹟行動」（Operation Miracle）。哥倫比亞國防部長葛梅茲（Ivan Velasquez Gomez）表示這段期間投入112名特戰人員、92名原住民，搜救路線714公里。目前孩子們正接受野戰醫護。

小飛機的駕駛員5月1日時透過無線電求救，但飛機隨後從塔台雷達幕上消失。搜救人員當時在墜機地點找到3具遺體，確認分別為飛行員、孩子母親和另一親屬。

搜救人員5月17日找到一個臨時搭建的遮雨棚，顯然是倖存孩子所搭，發現有剪刀、髮帶和小腳印。

哥倫比亞家福單位發出聲明表示，他們獲報這些孩子們「仍活著且健康情況不錯」，但暫時還無法聯繫上孩子們，軍方稱主要是地形惡劣與天氣條件不佳。

哥倫比亞國防部9日晚間公布的影片顯示，獲救孩童們在暗夜被吊掛登上盤旋於樹梢頂上的直升機。

4名獲救孩童是當地維托托（Huitoto）族原住民。他們自5月1日所搭乘的賽斯納206（Cessna 206）型單引擎小飛機墜毀後，就在叢林間流浪。

當時駕駛員曾向塔台通報，起飛10幾分鐘後引擎就出問題。小飛機是從哥倫比亞東南部名為阿拉拉誇拉（Araracuara）的叢林地帶起飛，往北飛350公里到瓜維亞雷河畔聖荷西鎮（San Jose del Guaviare）。

搜救人員當時在墜機地點發現飛機近乎垂直倒掛樹上。

官員們表示這群人當時搭機是為逃離武裝團體成員的威脅。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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