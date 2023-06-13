雖然總統一直是藍綠輪流當，但我認為台灣並不存在「兩黨制」
我們想讓你知道的是
雖然傳統意義上台灣像是一個兩黨制國家，然若從更嚴謹的角度思考，台灣的兩黨制並非經濟或意識形態上的左右派，而是以國家興亡為論戰的統獨之爭。造就此況的原因是，在民主化過程中，國民黨轉型不夠徹底，而民進黨也未放棄早年街頭社會運動的歷史經驗，到了當代國際情勢和國內政治侷限下，形成了台灣特色的兩黨制。
文：陳泓璿（目前就讀於台灣師範大學台灣史研究所。研究興趣廣泛，包含了戰後台灣政治史、台灣現代史等，試圖從台灣近現代史中，為當代政治社會議題提出一脈絡性解釋）
2020年民主進步黨蔡英文以八百六十萬高票連任成功，擊敗了兩位候選人中國國民黨韓國瑜和親民黨宋楚瑜，為台灣第三次政黨輪替連續，也創下了史上最高當選票數。
所有的民主體制皆存在著政黨輪替，無論是常人熟知的總統制、內閣制或雙首長制，抑或是李帕特（Arend Lijphart）口中共識民主和多數民主等，所有的民主體制都會隨著定期投票，國家元首和內閣隨之變動。做不好的執政黨和國家元首下台，取而代之的是當時的國內第一大黨或是新組合的聯合政府。
台灣傳統意義上被理解為兩黨制國家，雖存在著國民兩黨以外的各種小黨，目前各黨狀況不一，唯一的共同點即是必須在兩大黨的夾縫下爭取空間，第三大黨尚無法爭奪總統大位，僅能一定程度參與立委、地方首長和縣市議員等職位，或是加入中央地方政府的執政內閣。
因此可以，說目前檯面上能夠角逐總統之位的僅有國民黨、民進黨，第三大黨民眾黨試圖挑戰，目前來看幾乎毫無勝算。
什麼是兩黨制？
一般來說，兩黨制國家的兩黨最大差異在於意識形態與經濟光譜上的左右，意即左右派。
右派強調的是自由經濟市場、保守傳統的國家，政府盡量不介入經濟體系，相信市場機制運作，也相信個人的自由；左派則傾向於大政府的管理，政府作為一人民意志的延伸，能夠集中資源投入於特定經濟領域，國家介入社會，國家帶領社會進步。
兩大黨的左右派並不是「極端」的左右派，為了拉攏中間選民選票，多數左右派大黨立場為中間偏左或偏右，極右派極左派政黨則為小黨。
多數的兩黨制國家即以此為兩黨最大差異，總統選舉投票結果，代表了人民對於左右派價值立場的選擇。也就是說，兩黨制國家固定年限的政黨輪替，就是左右派政黨的上任與下台。美國以民主黨為左，共和黨為右；英國以工黨為左，保守黨（托利黨）為右，是最具代表性的兩黨制國家。
台灣有兩黨制嗎？！
台灣從國會與總統兩方面來說皆是兩黨制國家，國民黨和民進黨總統候選人先後上台，並且掌握了多數的國會席次。如果說兩黨制國家意指兩大黨的國家，那台灣為兩黨制國家。然若從更嚴格的定義討論，國民兩黨似乎無法歸類在傳統政治與經濟光譜的左右派，那台灣還算是一兩黨制國家嗎？
從黨綱、黨員傾向和政見來說，國民兩黨皆無法被清楚定義為左派或右派政黨。
在許多實例中，兩黨會根據目前需求變換光譜。如民進黨蔡英文任內既通過了同性婚姻法案（左）也通過了一例一休（右）、國民黨馬英九任內既開放了美牛（右）也調漲了基本薪資（左），無法輕易定義兩黨的左右。
除了總統執政外，地方行政首長的立場也難以界定，可以說完全無法將國民兩黨清楚定義政治與經濟上的左右派政黨。那麼台灣兩黨制究竟是什麼兩黨制呢？從選舉政見發表與宣傳可見：國民兩黨的選舉宣傳除了吸引眼球的政見以外，最為核心的戰場就是統獨之爭。
兩黨所開出的政見支票暫時無法兌現、一般民眾無法判斷真偽時，選舉的戰場就集中到了統獨。民進黨代表的台灣獨立與國民黨傾向於中國統一，是多數選民投票的終極關懷。
也就是說，在討論政黨、政見與候選人為左右派之前，必須先解決統獨立場問題，而對政黨與人民來說，這也是國家存亡問題。民進黨支持者相信國民黨執政會使台灣被統一，國民黨支持者則認為民進黨執政會讓台灣獨立，形成了另一種「台灣特色」的左右派：右派是強調維持現狀甚至趨向保守統一的國民黨，左派則是改變現狀改國號甚至建國的民進黨。
統獨意義下的左右派不是極端的左右派。台灣的偏右派政黨通常被認為是新黨，除了極端支持統一，也反對同性婚姻等左派思想。相對而言，左派政黨則是基進黨社民黨或綠黨，不一定全力主張台灣獨立，但各自懷抱左派政黨理念和價值。
民主化過程的歷史因素
造就此況的原因很多，筆者認為歷史因素是最大主因。
戰後台灣政壇長期由中國國民黨把持，直到七零八零年代，在黨外運動與國民黨內部改革下等因素下，政府走向民主化。而在威權體制民主化的過程中，並未出現明顯的流血革命，因此此過程也被稱為寧靜革命，代表著傳統的威權體制和政黨並未被完全解體或清算，而是以另一種姿態繼續留存。
不斷分裂整合的黨外人士最後形成了民主進步黨，具備早期在街頭社會運動抗爭的經驗，在民主化時代也必須改變或擴展其性質，在參加選舉的過程能增加更多中間支持。國民黨並未完全離開右派威權體制，欲拉攏左派選民，民進黨持續站在社運街頭的經驗上，試圖往右向中間靠攏。
1911年孫中山創立國民黨時，的確是相較於清政府更貼近於大眾的「國民」黨，然多年來變化多端的民國政局、中日戰爭、國共戰爭乃至於戰後台灣，國民黨似乎不再是那麼「國民」，政黨性質和內涵發生本質上的變化，到了民主化時代更難以從黨名稱判斷性質，同時具備了「國民」之名與保守的傾向。
有趣的是國民黨近年來的親「中」，中華人民共和國是「左派」共產黨國家，那國民黨可以算是「左派」嗎？顯然不是，因為中國「左派」的性質也已經與西方傳統上理解的左派不同了。
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