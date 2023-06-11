越南傳統武術「越武道」：結合傳統拳法和新的武術概念，吸引許多歐美女性學習以防身

越南夯台灣是由John和秋姮夫妻檔一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

在本集中，秋姮來到位於板橋的復興跆拳道館，由道館的彭教練介紹越南武術「越武道」。

越武道（Việt Võ Đạo）是指源於越南的武術流派，是由阮祿（Nguyễn Lộc）在1938年提出的一套武術系統理論，當時希望藉此喚起年輕人的愛國精神。相對於其他武術門派，越武道有更自由開放的攻擊技巧，目前這套武術也流傳在全世界，例如在法國就衍伸出踢腿術（Savate）和越太極（Viet Tai Chi），皆為越武道的分支。

熱愛越南武術的彭教練是台灣人，在2011年因著好奇，他曾從胡志明市一路搭車往北走前往越南的武術發源地歸仁，並沿路尋訪許多武館和道館，體驗到越南不同的武術技藝，彭教練也分享到，越武道最特別之處在於傳統拳法和新的武術概念的結合（例如格鬥），因此吸引很多歐美女性學習這套拳法來防身，另外越武道也會結合「兵器」如越式「斬馬刀」，而在影片中彭教練也示範了幾招「越武道」的防身術。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒