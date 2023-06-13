川普再遭刑事起訴：從白宮帶走的機密文件是什麼？他會因此入獄嗎？
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法律教授托拜厄斯認為，這次川普也不太可能被鎖上手銬或拍大頭照。他說：「我認為這不太可能，因為有前總統的地位，而且他逃亡的風險很小。他會出現去談判或抗辯......但我認為他們不需要用到這類程序。」
美國前總統川普兩個月內第二次遭刑事起訴。
這一次關乎他離開白宮後的機密文件處理。去（2022）年，美國聯邦調查局搜查他位於佛羅里達州的私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago），查獲數千份文件，包括約100份機密文件。
根據周五公開的起訴書，他被控37項罪名，指他把有關美國軍事和核計劃等高度敏感文件藏在別墅內，置於舞廳、浴室甚至淋浴間。
法律專家指，對2024年再次競選總統的川普來說，一旦罪成他可能要入獄一段長時間。
川普一再否認有不法行為，並說他「從未想過這種事情會發生在美國前總統身上」。
機密文件有什麼？
《BBC》記者裘德・希林（Jude Sheerin）、麗貝卡・西爾斯（Rebecca Seales）從華盛頓報導說，49頁的起訴書指出，川普存放在箱子裡的機密文件包含以下資料：
- 美國的核計劃
- 美國和外國的國防和武器能力
- 美國及其盟國在軍事攻擊方面的潛在弱點
- 應對外國襲擊的報復計劃
檢察官說川普卸任時，把大約300份機密文件運送到其私人別墅海湖莊園，那裡也是一個大型私人會員俱樂部。數萬名會員及賓客曾到莊園出席活動，包括在發現文件的一個宴會廳。
檢察官說，川普試圖阻撓聯邦調查局的調查，他曾建議律師「隱藏或銷毀」這些文件，或告訴調查人員他並沒有這些文件。
根據起訴書，川普對他的一位律師說：「如果我們直接告訴他們，我們這裡什麼都沒有不是更好嗎？」
川普預料將於下周二、77歲生日前一天首次就該案在佛羅里達州邁阿密出庭應訊。
一經定罪，川普會否入獄？
法庭文件顯示，川普被控37項刑事罪行，包括未經授權擁有機密材料，妨礙司法，以及向執法部門作虛假陳述。
這些指控包括根據《間諜法》故意保留國防訊息的31項罪名。
起訴書指，這些控罪的最高刑期為10年。
其他四項罪名涉及共謀和扣留或隱瞞文件，每項罪名最高刑期為20年。
最後兩項罪名，即計劃隱瞞以及虛假陳述和表述，每項罪名刑期為5年。
「這些指控極其嚴重，」弗吉尼亞州里奇蒙大學（University of Richmond）法律教授卡爾・托拜厄斯（Carl Tobias）說。「文件裡有令人難以置信的大量細節，其中大部分是非常有害的。」
他補充說，關於對敏感國家安全資料處理不當，這些細節和「非常令人不安」的的指控構成了「對政府有力的證據」。
他說：「當然，這一切都必須得到證實，但（起訴書中）有很多資料對我來說是有說服力的，對陪審團來說也很有可能是。顯然，對大陪審團來說已經是這樣了。」
川普何時會被捕？
川普在其社交媒體平台Truth Social上說，他已被要求於6月13日星期二在邁阿密一個聯邦法院出庭。
一名執法官員告訴《BBC》的美國合作伙伴《CBS新聞》，美國特勤局周五已會見這位前總統的工作人員和安排給他的特勤人員。
周五的消息證實，川普將在出庭前一晚前往邁阿密。
他是否會被鎖上手銬和按上指紋？
在起訴消息傳出之前，法律教授托拜厄斯告訴《BBC》，川普這次被捕的形式，可能類似於4月份那次，當時他被指偽造商業記錄，向成人電影女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費遭刑事起訴。
川普4月赴紐約自首並出庭否認控罪。他按了指紋，但沒有被鎖上手銬，也沒有拍下嫌犯大頭照。
托拜厄斯教授認為，這次川普也不太可能被鎖上手銬或拍大頭照。
他說：「我認為這不太可能，因為有前總統的地位，而且他逃亡的風險很小。他會出現去談判或抗辯......但我認為他們不需要用到這類程序。」
一旦川普的逮捕文件完成，他將被視為被捕和被拘留。文件處理好後，他就會被提審，意味著他會在法庭上聽取控罪並答辯。
案情是怎麼回事？
川普2021年1月離任時應交出所有總統文件，這些記錄被視為聯邦財產。
包括前總統在內的聯邦官員，在未經授權地點拿走或保留機密文件是非法的。
但就在川普離開白宮數月後，美國國家檔案局發現一些文件失蹤。
其中包括川普與朝鮮領導人金正恩的通信，以及前總統歐巴馬卸任時留給川普的一封信。
當局要求提供這些記錄，川普交出了其中一些。
2022年8月，聯邦調查局搜查川普的私人別墅海湖莊園，查獲1萬1000份文件，部分是機密或最高機密文件，還有一些標有「TS/SCI」，即可能對美國國家安全造成「特別嚴重」損害的資料。
其他物品包括一個照片夾、一張手寫紙條、關於法國總統的不明訊息，以及川普老友及顧問羅傑・史東寫的特赦申請信。
檢察官認為，川普在知情下保留了其中一些文件，並竭力阻礙調查和阻止文件被取回。
川普有什麼回應？
川普對起訴書作出憤怒的回應，稱這是出於政治動機的「騙局」。他還稱自己「沒有什麼可隱瞞」，並已經「公開地」提供了相關文件。
在一系列Truth Social帖子及一段影片中，川普反覆說自己無辜，並說起訴書是2024年大選前針對他的「政治戰」。
他用各種論據辯護自己處理文件的方式，包括指他在文件被發現之前，就解密了檔案。
儘管過去也有總統直接解密文件，但沒證據顯示川普曾這樣做，或遵循任何現有程序。
川普還稱，部分文件是個人檔案，受到行政特權保護，卸任時不用移交給國家檔案館。這正是本案的前提。
他說：「沒有人說不准我看我從白宮帶來的個人文件，這沒有什麼錯。」
法律專家很大程度上否定了這一論點。
喬治敦大學法律中心（Georgetown University Law Center）教授大衛・斯佩爾（David Super）對《BBC》表示，川普的律師可能會辯稱，這位前總統只是個「非常糟糕的檔案員」。
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南投農業──農業再生成果
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921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
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921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。