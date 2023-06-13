川普再遭刑事起訴：從白宮帶走的機密文件是什麼？他會因此入獄嗎？

美國前總統川普兩個月內第二次遭刑事起訴。

這一次關乎他離開白宮後的機密文件處理。去（2022）年，美國聯邦調查局搜查他位於佛羅里達州的私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago），查獲數千份文件，包括約100份機密文件。

根據周五公開的起訴書，他被控37項罪名，指他把有關美國軍事和核計劃等高度敏感文件藏在別墅內，置於舞廳、浴室甚至淋浴間。

法律專家指，對2024年再次競選總統的川普來說，一旦罪成他可能要入獄一段長時間。

川普一再否認有不法行為，並說他「從未想過這種事情會發生在美國前總統身上」。

機密文件有什麼？

Photo Credit: DoJ / BBC News 根據周五公開的起訴書，他被控37項罪名，指他把有關美國軍事和核計劃等高度敏感文件藏在私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）內，置於舞廳、浴室甚至淋浴間。

《BBC》記者裘德・希林（Jude Sheerin）、麗貝卡・西爾斯（Rebecca Seales）從華盛頓報導說，49頁的起訴書指出，川普存放在箱子裡的機密文件包含以下資料：

美國的核計劃

美國和外國的國防和武器能力

美國及其盟國在軍事攻擊方面的潛在弱點

應對外國襲擊的報復計劃

檢察官說川普卸任時，把大約300份機密文件運送到其私人別墅海湖莊園，那裡也是一個大型私人會員俱樂部。數萬名會員及賓客曾到莊園出席活動，包括在發現文件的一個宴會廳。

檢察官說，川普試圖阻撓聯邦調查局的調查，他曾建議律師「隱藏或銷毀」這些文件，或告訴調查人員他並沒有這些文件。

根據起訴書，川普對他的一位律師說：「如果我們直接告訴他們，我們這裡什麼都沒有不是更好嗎？」

川普預料將於下周二、77歲生日前一天首次就該案在佛羅里達州邁阿密出庭應訊。

一經定罪，川普會否入獄？

Photo Credit: DoJ / BBC News 海湖莊園（Mar-a-Lago）的浴室裡堆放著成箱的文件。

法庭文件顯示，川普被控37項刑事罪行，包括未經授權擁有機密材料，妨礙司法，以及向執法部門作虛假陳述。

這些指控包括根據《間諜法》故意保留國防訊息的31項罪名。

起訴書指，這些控罪的最高刑期為10年。

其他四項罪名涉及共謀和扣留或隱瞞文件，每項罪名最高刑期為20年。

最後兩項罪名，即計劃隱瞞以及虛假陳述和表述，每項罪名刑期為5年。

「這些指控極其嚴重，」弗吉尼亞州里奇蒙大學（University of Richmond）法律教授卡爾・托拜厄斯（Carl Tobias）說。「文件裡有令人難以置信的大量細節，其中大部分是非常有害的。」

他補充說，關於對敏感國家安全資料處理不當，這些細節和「非常令人不安」的的指控構成了「對政府有力的證據」。

他說：「當然，這一切都必須得到證實，但（起訴書中）有很多資料對我來說是有說服力的，對陪審團來說也很有可能是。顯然，對大陪審團來說已經是這樣了。」

川普何時會被捕？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2022年，聯邦調查局在川普的海湖莊園進行搜查時查獲了上千份文件。

川普在其社交媒體平台Truth Social上說，他已被要求於6月13日星期二在邁阿密一個聯邦法院出庭。

一名執法官員告訴《BBC》的美國合作伙伴《CBS新聞》，美國特勤局周五已會見這位前總統的工作人員和安排給他的特勤人員。

周五的消息證實，川普將在出庭前一晚前往邁阿密。

他是否會被鎖上手銬和按上指紋？

在起訴消息傳出之前，法律教授托拜厄斯告訴《BBC》，川普這次被捕的形式，可能類似於4月份那次，當時他被指偽造商業記錄，向成人電影女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費遭刑事起訴。

川普4月赴紐約自首並出庭否認控罪。他按了指紋，但沒有被鎖上手銬，也沒有拍下嫌犯大頭照。

托拜厄斯教授認為，這次川普也不太可能被鎖上手銬或拍大頭照。

他說：「我認為這不太可能，因為有前總統的地位，而且他逃亡的風險很小。他會出現去談判或抗辯......但我認為他們不需要用到這類程序。」

一旦川普的逮捕文件完成，他將被視為被捕和被拘留。文件處理好後，他就會被提審，意味著他會在法庭上聽取控罪並答辯。

案情是怎麼回事？

Photo Credit: Reuters / BBC News 川普4月曾赴紐約自首並出庭否認控罪。他按了指紋，但沒有被鎖上手銬，也沒有拍下嫌犯大頭照。

川普2021年1月離任時應交出所有總統文件，這些記錄被視為聯邦財產。

包括前總統在內的聯邦官員，在未經授權地點拿走或保留機密文件是非法的。

但就在川普離開白宮數月後，美國國家檔案局發現一些文件失蹤。

其中包括川普與朝鮮領導人金正恩的通信，以及前總統歐巴馬卸任時留給川普的一封信。

當局要求提供這些記錄，川普交出了其中一些。

2022年8月，聯邦調查局搜查川普的私人別墅海湖莊園，查獲1萬1000份文件，部分是機密或最高機密文件，還有一些標有「TS/SCI」，即可能對美國國家安全造成「特別嚴重」損害的資料。

其他物品包括一個照片夾、一張手寫紙條、關於法國總統的不明訊息，以及川普老友及顧問羅傑・史東寫的特赦申請信。

檢察官認為，川普在知情下保留了其中一些文件，並竭力阻礙調查和阻止文件被取回。

川普有什麼回應？

川普對起訴書作出憤怒的回應，稱這是出於政治動機的「騙局」。他還稱自己「沒有什麼可隱瞞」，並已經「公開地」提供了相關文件。

在一系列Truth Social帖子及一段影片中，川普反覆說自己無辜，並說起訴書是2024年大選前針對他的「政治戰」。

他用各種論據辯護自己處理文件的方式，包括指他在文件被發現之前，就解密了檔案。

儘管過去也有總統直接解密文件，但沒證據顯示川普曾這樣做，或遵循任何現有程序。

川普還稱，部分文件是個人檔案，受到行政特權保護，卸任時不用移交給國家檔案館。這正是本案的前提。

他說：「沒有人說不准我看我從白宮帶來的個人文件，這沒有什麼錯。」

法律專家很大程度上否定了這一論點。

喬治敦大學法律中心（Georgetown University Law Center）教授大衛・斯佩爾（David Super）對《BBC》表示，川普的律師可能會辯稱，這位前總統只是個「非常糟糕的檔案員」。