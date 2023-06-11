澤倫斯基證實烏克蘭發動反攻，車臣接收中國製裝甲車引發參戰疑慮

烏克蘭反攻俄軍，澤倫斯基：正進行中

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨（10）日表示，對俄羅斯部隊的反攻行動正在進行中。烏克蘭軍事發言人指出，過去1天已在烏東巴赫姆特巿（Bakhmut）附近的前線諸多區段取得斬獲，最多挺進達1400公尺遠。

《法新社》報導，澤倫斯基在烏克蘭首都基輔與來訪的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）召開聯合記者會時指出：「反攻和防衛行動正在烏克蘭發生，但是我不會細談目前處在什麼階段。」

他還說，自己每天都跟烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）在內的軍事指揮官保持聯繫，大家現在都滿懷希望。

《路透社》報導，巴赫姆特攻防戰是俄羅斯去（2022）年2月全面入侵烏克蘭以來，時間最長、最血腥的戰役，莫斯科直到5月才聲稱完全拿下。不過基輔吹響反攻號角後，本週已在巴赫姆特附近接連通報取得斬獲。

烏克蘭東部軍事指揮部發言人切列瓦提（Sergiy Cherevaty）被問到巴赫姆特附近的戰鬥時說：「我們正試圖……對敵人進行打擊，我們正在反攻。我們成功在前線多處區段挺進，最多達1400公尺遠。」

他在電視轉播的發言中指出，俄軍也試圖反攻，不過未竟其功。

切列瓦提表示，烏軍已經造成當地俄軍傷亡慘重，並且摧毀敵方軍事裝備。

《路透社》無法針對相關說法或戰場情勢進行獨立查證。

莫斯科和基輔昨日都通報在烏克蘭發生激戰。有部落客宣稱，德國和美國製裝甲車輛首度現蹤烏克蘭戰場，意味外界期待已久的烏克蘭反攻行動已經在進行中。

車臣接收中國裝甲車，引發恐用於侵略烏克蘭疑慮

車臣總統卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）本週將中國製裝甲車的影片上傳網路，引發中國裝備恐被用於支持俄羅斯軍事行動的疑慮。

《華爾街日報》9日報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）盟友卡狄羅夫的加密通訊軟體Telegram帳號7日出現1支上傳的影片，影片中可見到沒有武裝的8輛裝甲運兵車。卡狄羅夫在烏克蘭戰爭中為俄羅斯提供兵員和裝備，不過這些中國裝甲車的用途仍無法確認。

這些「虎士」（Tiger）裝甲運兵車看起來是設計用於有限軍事作戰和警方鎮暴行動的多用途功能，車頂可以安裝武器，由中國北方軍事合約商陝西寶雞專用汽車廠製造。

中國裝甲車現蹤車臣的影片也引發其他疑慮，包括卡狄羅夫上傳影片的意圖。

The first Chinese military vehicle in Russian service: Ramzan Kadyrov showed footage of "new vehicles purchased for Chechen units participating in the SMO" at his palace - featuring 8+ brand new Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing Co. "Tiger" armored personnel carriers. pic.twitter.com/yUDREwXVoC — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 7, 2023

陝西寶雞專用汽車廠沒有回應電郵提問。中國外交部則表示不清楚此事，並且強調中方遵守其「不拱火、不澆油」政策。克里姆林宮9日沒有立即答覆置評請求。

分析家認為，相較於戰車，這種輕型裝甲車更類似於悍馬車，加上其來源和各方正緊盯中國在這場俄烏戰爭中的立場，如果它們出現在烏克蘭，其象徵意義可能高於軍事價值。《華爾街日報》無法確認它們於何時及如何進入車臣，以及用途為何。

北京反對西方致力於孤立俄羅斯，還以出口更多汽車等方式加強對莫斯科的貿易關係，並且呼應俄方若干戰時宣傳。不過，中國沒有在烏克蘭戰爭期間對俄羅斯進行武裝，而是擺出區域和事佬的姿態。

卡狄羅夫影片中出現中國裝備在軍事圈引發關注。斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）武器移轉計畫資深研究員魏士曼（Siemon Wezeman）表示：「絕對是、無庸置疑，那是中國製虎士裝甲車。這是毫無疑問的，而且它們肯定是到了車臣。」

據斯德哥爾摩國際和平研究所，裝甲車是去年中國第2大出口軍品，出口金額3億9200萬美元，僅次於飛機的7億300萬美元。數據顯示，中國對諸多國家出口虎士裝甲車，從阿富汗、柬埔寨到巴哈馬、坦尚尼亞等。

加拿大總理造訪基輔，力挺烏克蘭抵禦俄軍

加拿大總理杜魯道10日訪問基輔以表達對於烏克蘭的支持，目前烏克蘭準備對俄羅斯軍隊進行大規模反攻，同時也努力因應俄軍的頻繁空襲。

杜魯道在烏克蘭首都基輔市中心1面紀念牆獻上花圈，致敬在俄烏戰爭中殉職的烏克蘭官兵。

《路透社》報導，杜魯道造訪基輔之行，加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）也陪同訪問。

俄羅斯去年2月對烏克蘭發起全面入侵後，北大西洋公約組織（NATO）成員國加拿大就一直向烏克蘭提供軍事和財政援助。

杜魯道訪問基輔前，俄軍才剛對基輔以外目標發動夜間的飛彈和無人機攻擊，包括奧德薩（Odesa）、波塔瓦（Poltava）和哈爾科夫（Kharkiv）等地方。

蕭茲：計劃很快與普亭通話，呼籲自烏克蘭撤軍

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）10日表示，他計劃很快就會與俄羅斯總統普亭通話，呼籲他自烏克蘭撤軍。

《路透社》等媒體報導，蕭茲在紐倫堡（Nuremberg）舉行的德國新教大會（German Protestant Church Congress）發表談話時指出，他過去曾與普亭通話，而「我計劃很快就會再進行一次」。

蕭茲還說：「強迫烏克蘭同意並接受普亭犯下的侵襲、以及烏克蘭部分地區就這樣成為俄羅斯的並不合理。」蕭茲表示，他將致力確保北大西洋公約組織（NATO）不會被捲入這場戰爭。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：羅元祺