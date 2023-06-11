澤倫斯基證實烏克蘭發動反攻，車臣接收中國製裝甲車引發參戰疑慮
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烏克蘭總統澤倫斯基10日證實，對俄羅斯部隊的反攻行動正在進行中。軍事將領亦表示，烏軍已造成俄軍傷亡慘重、摧毀敵方軍事裝備，並向前挺進1400公尺。而車臣總統卡狄羅夫將中國製裝甲車的影片上傳網路，引發中國裝備恐被用於支持俄羅斯軍事行動的疑慮。
烏克蘭反攻俄軍，澤倫斯基：正進行中
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨（10）日表示，對俄羅斯部隊的反攻行動正在進行中。烏克蘭軍事發言人指出，過去1天已在烏東巴赫姆特巿（Bakhmut）附近的前線諸多區段取得斬獲，最多挺進達1400公尺遠。
《法新社》報導，澤倫斯基在烏克蘭首都基輔與來訪的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）召開聯合記者會時指出：「反攻和防衛行動正在烏克蘭發生，但是我不會細談目前處在什麼階段。」
他還說，自己每天都跟烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）在內的軍事指揮官保持聯繫，大家現在都滿懷希望。
《路透社》報導，巴赫姆特攻防戰是俄羅斯去（2022）年2月全面入侵烏克蘭以來，時間最長、最血腥的戰役，莫斯科直到5月才聲稱完全拿下。不過基輔吹響反攻號角後，本週已在巴赫姆特附近接連通報取得斬獲。
烏克蘭東部軍事指揮部發言人切列瓦提（Sergiy Cherevaty）被問到巴赫姆特附近的戰鬥時說：「我們正試圖……對敵人進行打擊，我們正在反攻。我們成功在前線多處區段挺進，最多達1400公尺遠。」
他在電視轉播的發言中指出，俄軍也試圖反攻，不過未竟其功。
切列瓦提表示，烏軍已經造成當地俄軍傷亡慘重，並且摧毀敵方軍事裝備。
《路透社》無法針對相關說法或戰場情勢進行獨立查證。
莫斯科和基輔昨日都通報在烏克蘭發生激戰。有部落客宣稱，德國和美國製裝甲車輛首度現蹤烏克蘭戰場，意味外界期待已久的烏克蘭反攻行動已經在進行中。
車臣接收中國裝甲車，引發恐用於侵略烏克蘭疑慮
車臣總統卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）本週將中國製裝甲車的影片上傳網路，引發中國裝備恐被用於支持俄羅斯軍事行動的疑慮。
《華爾街日報》9日報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）盟友卡狄羅夫的加密通訊軟體Telegram帳號7日出現1支上傳的影片，影片中可見到沒有武裝的8輛裝甲運兵車。卡狄羅夫在烏克蘭戰爭中為俄羅斯提供兵員和裝備，不過這些中國裝甲車的用途仍無法確認。
這些「虎士」（Tiger）裝甲運兵車看起來是設計用於有限軍事作戰和警方鎮暴行動的多用途功能，車頂可以安裝武器，由中國北方軍事合約商陝西寶雞專用汽車廠製造。
中國裝甲車現蹤車臣的影片也引發其他疑慮，包括卡狄羅夫上傳影片的意圖。
陝西寶雞專用汽車廠沒有回應電郵提問。中國外交部則表示不清楚此事，並且強調中方遵守其「不拱火、不澆油」政策。克里姆林宮9日沒有立即答覆置評請求。
分析家認為，相較於戰車，這種輕型裝甲車更類似於悍馬車，加上其來源和各方正緊盯中國在這場俄烏戰爭中的立場，如果它們出現在烏克蘭，其象徵意義可能高於軍事價值。《華爾街日報》無法確認它們於何時及如何進入車臣，以及用途為何。
北京反對西方致力於孤立俄羅斯，還以出口更多汽車等方式加強對莫斯科的貿易關係，並且呼應俄方若干戰時宣傳。不過，中國沒有在烏克蘭戰爭期間對俄羅斯進行武裝，而是擺出區域和事佬的姿態。
卡狄羅夫影片中出現中國裝備在軍事圈引發關注。斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）武器移轉計畫資深研究員魏士曼（Siemon Wezeman）表示：「絕對是、無庸置疑，那是中國製虎士裝甲車。這是毫無疑問的，而且它們肯定是到了車臣。」
據斯德哥爾摩國際和平研究所，裝甲車是去年中國第2大出口軍品，出口金額3億9200萬美元，僅次於飛機的7億300萬美元。數據顯示，中國對諸多國家出口虎士裝甲車，從阿富汗、柬埔寨到巴哈馬、坦尚尼亞等。
加拿大總理造訪基輔，力挺烏克蘭抵禦俄軍
加拿大總理杜魯道10日訪問基輔以表達對於烏克蘭的支持，目前烏克蘭準備對俄羅斯軍隊進行大規模反攻，同時也努力因應俄軍的頻繁空襲。
杜魯道在烏克蘭首都基輔市中心1面紀念牆獻上花圈，致敬在俄烏戰爭中殉職的烏克蘭官兵。
《路透社》報導，杜魯道造訪基輔之行，加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）也陪同訪問。
俄羅斯去年2月對烏克蘭發起全面入侵後，北大西洋公約組織（NATO）成員國加拿大就一直向烏克蘭提供軍事和財政援助。
杜魯道訪問基輔前，俄軍才剛對基輔以外目標發動夜間的飛彈和無人機攻擊，包括奧德薩（Odesa）、波塔瓦（Poltava）和哈爾科夫（Kharkiv）等地方。
蕭茲：計劃很快與普亭通話，呼籲自烏克蘭撤軍
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）10日表示，他計劃很快就會與俄羅斯總統普亭通話，呼籲他自烏克蘭撤軍。
《路透社》等媒體報導，蕭茲在紐倫堡（Nuremberg）舉行的德國新教大會（German Protestant Church Congress）發表談話時指出，他過去曾與普亭通話，而「我計劃很快就會再進行一次」。
蕭茲還說：「強迫烏克蘭同意並接受普亭犯下的侵襲、以及烏克蘭部分地區就這樣成為俄羅斯的並不合理。」蕭茲表示，他將致力確保北大西洋公約組織（NATO）不會被捲入這場戰爭。
新聞來源
- 烏克蘭反攻俄軍 澤倫斯基：正進行中（中央社）
- 車臣接收中國裝甲車 引發恐用於侵略烏克蘭疑慮（中央社）
- 加拿大總理造訪基輔 力挺烏克蘭抵禦俄軍（中央社）
- 蕭茲：計劃很快與蒲亭通話 呼籲自烏克蘭撤軍（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：羅元祺
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。