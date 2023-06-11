TNL+ 2023/06/11,
歐洲

波蘭「俄羅斯影響力調查委員會」，恐被執政黨用以剷除異己，歐盟執委會展開調查

波蘭「俄羅斯影響力調查委員會」，恐被執政黨用以剷除異己，歐盟執委會展開調查
6月2日，波蘭總統杜達就成立俄羅斯影響力調查委員會一事發表聲明｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

波蘭國會於5月26日，通過頗具爭議性的法案，核准波蘭政府成立「俄羅斯影響力調查委員會」，用以了解俄羅斯在波蘭境內所造成的影響。反對者認為，該委員會的存在與調查結果，恐會被執政黨用來剷除異己，且有違憲的嫌疑。而歐盟執委會已對波蘭政府提起訴訟、展開侵權調查。

文：Taylor Mei

歐盟執委會於6月8日，對波蘭設立特殊單位，調查俄羅斯對波蘭政治影響力一事提起訴訟。部分人士認為，該調查機構的設立恐違波蘭憲法，因獲得的資訊可能會被拿來恐嚇反對黨，或對其他政治對手不利。歐盟執委會目前已展開相關調查程序，針對波蘭立法成立的「俄羅斯影響力（Russian Infulence）調查委員會」進行了解。

波蘭立法成立調查委員會惹議

波蘭國會於今（2023）年5月26日，通過了1項頗具爭議性的法案，該法案核准波蘭政府成立「俄羅斯影響力調查委員會」，用以了解俄羅斯在波蘭境內所造成的影響。

《歐洲新聞台》（Euronews）報導指出，經該調查委員會認定有損國家利益者，將有可能以執行「補救措施」為名，施行實際罰則。例如禁止持有安全許可證、擔任管理公共資金或核發武器執照的職位等，而罰則相關限制最高可長達10年。

歐盟執委會盯上波蘭，華沙當局處變不驚

歐盟執委會副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）先前在記者會上表示，執委會已同意啟動相關「侵權」程序，透過正式發給華沙當局的「俄羅斯影響力調查委員會」，展開後續調查。執委會發言人史賓南特（Dana Spinant）表示，更詳細的資訊將會在日後例行記者會時宣布。

對此，波蘭歐洲事務部部長韋爾賽克（Szymon Szynkowski vel Sęk）表示，波蘭政府對此有信心，「在了解審查委員的擔憂後，我們會穩穩地傳達法律及事實。」韋爾賽克說。不過，根據《政客》（POLITICO）報導，先前波蘭屢次違反歐盟的法律原則，已讓波蘭政府與歐盟雙方的關係有些緊繃，再加上近期最新的「俄羅斯影響力調查委員會」事件，恐加劇雙方關係的緊張狀態。

執政黨打算盤，在野黨主席恐首當其衝

波蘭目前正在為今年秋天將舉行的選舉做準備，據《政客》收集的民意調查結果顯示，「法律與公正黨」（PiS）目前仍為波蘭最大政黨，但當其他在野黨籌組後，在選舉上將有機會獲得領先。

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