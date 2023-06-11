教育界Me too事件：政大實小教師性騷校友，下週開性平會；台東高商前校長欲返教職，教育部將嚴正處置
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政大實小畢業校友在臉書發文，指控政大實小鄭姓教師在其高一那年，對其進行性騷擾。政大實小校長表示，已收到通報，下週將召開性平會議。而原台東高商校長於2019年遭檢舉騷擾同校女老師，並經法院判定違反性騷擾防治法，處6個月有期徒刑。其原想參加校長遴選，後在多方壓力下退出，但近日卻傳出其將於下學期回任教師。
近期台灣社會多起性騷擾事件被揭露，其中教育界的性平事件也被一一揭發。其中政大實小鄭姓教師，遭指控性騷擾畢業校友，且受害者不止1名，該校校長表示，學校已接獲通報，將會於下週召開性平會議，決定鄭姓教師的去留；而原台東高商校長曹學仁，性騷擾同校女教師，遭法院判刑6個月。退出校長遴選的他，卻欲回任教師，引起全教總的不滿。
政大實小教師性騷校友，下週召開性平會議
國立政治大學附設實驗小學（以下簡稱政大實小）畢業校友王姓女子於6月9日在臉書發文，指控政大實小鄭姓教師在其高一那年，對其進行性騷擾。政大實小校長表示，已收到通報，下週將召開性平會議。
王姓女子表示，自己在國小6年級時認識鄭姓教師，當時是他正式教師的第1年，由於鄭姓教師與學生關係良好，王姓女子將其視為朋友，國小畢業後也時常回政大實小找鄭姓教師。
根據王姓女子的臉書貼文，在其高一那年，有次回政大實小借用錄音軟體時，詢問鄭姓教師如何操作。結果鄭姓教師直接以手覆蓋其右手，後來甚至將王姓女子拉到自己的大腿上坐，並且抱住對方。鄭姓教師表示自己狀態不好、很累，詢問王姓女子能否借他抱一下。並在事後對王姓女子表示，「我真的很喜歡你，我知道我不行，你喜歡我嗎？」
王姓女子大學1年級時參與營隊活動，該活動與政大實小合作，而鄭姓教師是營隊的負責人。王姓女子表示，自己原以為自己與鄭姓教師能夠像過往一樣正常相處。但鄭姓教師將其叫至無人的空教室，說有事情需要討論，並試圖拉著王姓女子的手。
王姓女子表示目前一共有6位學妹受到來自鄭姓教師的騷擾，且有2、3位學弟妹自述被羞辱與不當對待。王姓女子目前已經通報，並正在考慮是否尋求司法救濟，且會詢問其他受害者的通報意願。王姓女子也正在詢問政大實小是否願意成立專案、專線處理，供其他受害者舉報。
《中央社》報導指出，政大實小校長陳金粧表示，學校9日已接獲通知，完成校園安全暨災害防救通報，下週將會招開性平會議，並進入教師評審委員會程序。關於鄭姓教師的去留，陳金粧表示，停職與否，將由性平委員決定。
《中央社》報導也指出，教育部國民及學前教育署已督導政大實小依性平教育法及「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」啟動調查程序，並提供被害人輔導資源及相關協助措施。國教署也要求學校嚴正查處，將持續追蹤學校處置情形。
台東高商前校長性騷定讞，欲回任教師
原台東高商校長曹學仁於2019年遭檢舉騷擾同校女老師，並經法院判定違反性騷擾防治法，處6個月有期徒刑。曹學仁原本想參加校長遴選，後在多方壓力下退出，但近日卻傳出其將於下學期回任教師。
臺東地方法院於2022年6月1日、臺灣高等法院花蓮分院2023年3月31日宣布，判定該名校長違反性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處有期徒刑6個月定讞。
全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）於6月9日開記者會表示，被判性騷擾定讞的曹學仁，欲回任教師一事，凸顯出教育部未能積極處理不適任校長。全教總表示，不適任校長即是不適任教育人員，因此不應回任教師。
立委張其祿表示，許多性騷擾案件這幾週連續曝了光，甚至有案件受害者隱忍長達十幾年以上，代表過去體制不夠健全下，很多的「老師、校長對學生」的權勢性騷擾案件成為黑數、受害者被迫隱忍。相關法制不完備，尤其是教育場域對於不適任教育人員的認定及處理方式必須要趕緊完備。
立委王婉諭也指出，校長的適任與否，對於孩子在校園內的安全，至關重要。然而，在其經手過的案件中，卻看過一些不適任校長所帶來的傷害，而這些校長，並沒有良好的機制能夠適時退場。
全教總表示，教育部應公布歷年不適任校長回任教師人數，並且說明不淘汰這些不適任教育人員的原因。侯俊良理事長並要求立法院朝野黨團盡快研議不適任校長之處理機制，並於下會期完成法制化，以汰除不適任校長、提升教育品質。
《中央社》報導指出，教育部對此性騷擾案表示，教育部在收到一審判決書、尚未定讞（2022年）前，就已依公務員懲戒法移送監察院審查，後續依公務員懲戒法程序，停止其職務，並取消申請參加校長遴選的資格。而目前監察院及懲戒法院仍在審理，在相關判決結果出爐前，「當事人無申請退休等其他逃避制裁機制之可能，亦無回任學校之問題。」教育部後續將依相關程序決議或審判結果嚴正處置。
新聞來源
- 政大實小教師遭指性騷擾 校方啟動性平機制（中央社）
- 教師疑似不適任，嚴懲不貸校長性騷擾判刑定讞卻安排「回任」老師？全教總要求教育部道歉並以更高標準檢驗校長（全國教師工會總聯合會）
- 台東校長性騷恐回任教師 教部：停職並送懲戒法院（中央社）
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：羅元祺
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