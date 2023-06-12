從關鍵評論網到TNL Mediagene：10年的多元與陪伴之旅
我們想讓你知道的是
這支關鍵評論網十週年形象影片，將帶您穿越時間長河，探索關鍵評論網成立十年以來的成長與發展。從那個充滿跳動心電圖線條的Logo出發，我們以生動的故事情節展現了關鍵評論網這個獨立媒體蛻變為TNL Mediagene媒體集團的過程。讓我們一同感受這十年的多元與陪伴。
關鍵評論網成立10週年了。為了紀念這個重要的里程碑，我們特別製作了一支形象影片，帶領讀者回顧關鍵評論網的10年成長之旅，進一步跟大眾傳遞我們想要呈現的拍攝理念和價值觀。讓我們一同進入影片世界，感受其中的故事和情感。
關鍵十年 觀見未來
「你，聽見了嗎？」 影片以關鍵評論網的舊Logo為起點，透過跳動的心電圖和心跳聲，開啟了這個動人的旅程。我們從2013年關鍵評論網的成立和發佈第一則新聞開始，逐步展現了關鍵評論網從一個單一品牌發展成為一個擁有多個媒體品牌和子公司的媒體集團的歷程。
「我們堅信，優質的獨立媒體，除了提供事實之外，更要呈現多元觀點。」這句旁白，是關鍵的堅持與初衷。
影片中，我們引入了不同場景和角色，透過不同場景的故事情節展現關鍵評論網一路的成長、以及在不同領域中與讀者們的相互陪伴。畫面中出現了一位女高中生在床上享用早餐並滑手機的畫面，伴隨著旁白的描述：「我們堅信，優質的獨立媒體除了提供事實之外，更要呈現多元觀點。」 這是關鍵成立的初衷，也是我們不變的堅持。
心電圖上的脈搏，見證關鍵評論網10年軌跡
除了主要的故事情節，影片的下方持續出現著帶有年份、品牌和子公司字卡的心電圖畫面。這些字卡呈現了關鍵評論網持續前進的發展軌跡，以及各個品牌和子公司加入的時間軸，是關鍵評論網發展的重要里程碑。
影片中，除了明確點出2013年關鍵評論網成立、2014年關鍵評論網香港版上線、2015年關鍵評論網國際版上線、2015年關鍵評論網東南亞版上線、2016年關鍵評論網藝文版上線，以及2022年關鍵評論網日文版上線之外。我們也藉由影像呈現了關鍵評論網媒體集團在不同領域的發展。
從自製優質YouTube和podcast節目到生活媒體、科技媒體、運動評論媒體，關鍵評論網擁有多個媒體品牌，覆蓋了廣泛的範疇，並持續為讀者提供專業的資訊和觀點。此外，我們還跨足AI數據、數據分析、MarTech和整合行銷領域，進一步拓展了我們的業務範疇。更於2023年6月7日正式以新聞稿宣佈與Mediagene合併。這每一個時間點不只是關鍵成長的一部分， 也在在體現了我們跨足海外，對不同領域的關注、堅持與努力。
關鍵與讀者的相互陪伴與成長：女高中生的象徵意涵
這支形象影片不僅僅是一個紀念，也是關鍵評論網對讀者的感謝和期望的表達。影片最後出現的上班族身影，是於影片一開始時在床邊吃早餐滑手機閱讀關鍵評論網內容的女高中生。我們希望藉此前後呼應，象徵關鍵一路與讀者相互陪伴成長。
共創未來，感動世界的每一個角落
我們希望透過這支形象影片，讓更多人了解關鍵評論網的故事和價值。無論是已經熟悉關鍵評論網的讀者，還是對我們還不太熟悉的讀者，希望透過這支影片都能夠引起他們的興趣和共鳴。我們相信，只有多元的觀點和精彩的故事，才能感動世界的每一個角落。
讓我們一同回顧關鍵評論網的10年成長，這是一段凝聚著心的時光。讓我們一同走過關鍵評論網的10年，觀見未來的精彩。
更多關鍵評論網10週年資訊，請前往10週年特別企劃網頁：Coming Soon
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責任編輯：Joanna
核稿編輯：楊士範
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。