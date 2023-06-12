從關鍵評論網到TNL Mediagene：10年的多元與陪伴之旅

關鍵評論網成立10週年了。為了紀念這個重要的里程碑，我們特別製作了一支形象影片，帶領讀者回顧關鍵評論網的10年成長之旅，進一步跟大眾傳遞我們想要呈現的拍攝理念和價值觀。讓我們一同進入影片世界，感受其中的故事和情感。

關鍵十年 觀見未來

「你，聽見了嗎？」 影片以關鍵評論網的舊Logo為起點，透過跳動的心電圖和心跳聲，開啟了這個動人的旅程。我們從2013年關鍵評論網的成立和發佈第一則新聞開始，逐步展現了關鍵評論網從一個單一品牌發展成為一個擁有多個媒體品牌和子公司的媒體集團的歷程。

「我們堅信，優質的獨立媒體，除了提供事實之外，更要呈現多元觀點。」這句旁白，是關鍵的堅持與初衷。

影片中，我們引入了不同場景和角色，透過不同場景的故事情節展現關鍵評論網一路的成長、以及在不同領域中與讀者們的相互陪伴。畫面中出現了一位女高中生在床上享用早餐並滑手機的畫面，伴隨著旁白的描述：「我們堅信，優質的獨立媒體除了提供事實之外，更要呈現多元觀點。」 這是關鍵成立的初衷，也是我們不變的堅持。

心電圖上的脈搏，見證關鍵評論網10年軌跡

除了主要的故事情節，影片的下方持續出現著帶有年份、品牌和子公司字卡的心電圖畫面。這些字卡呈現了關鍵評論網持續前進的發展軌跡，以及各個品牌和子公司加入的時間軸，是關鍵評論網發展的重要里程碑。

影片中，除了明確點出2013年關鍵評論網成立、2014年關鍵評論網香港版上線、2015年關鍵評論網國際版上線、2015年關鍵評論網東南亞版上線、2016年關鍵評論網藝文版上線，以及2022年關鍵評論網日文版上線之外。我們也藉由影像呈現了關鍵評論網媒體集團在不同領域的發展。

從自製優質YouTube和podcast節目到生活媒體、科技媒體、運動評論媒體，關鍵評論網擁有多個媒體品牌，覆蓋了廣泛的範疇，並持續為讀者提供專業的資訊和觀點。此外，我們還跨足AI數據、數據分析、MarTech和整合行銷領域，進一步拓展了我們的業務範疇。更於2023年6月7日正式以新聞稿宣佈與Mediagene合併。這每一個時間點不只是關鍵成長的一部分， 也在在體現了我們跨足海外，對不同領域的關注、堅持與努力。

關鍵與讀者的相互陪伴與成長：女高中生的象徵意涵

這支形象影片不僅僅是一個紀念，也是關鍵評論網對讀者的感謝和期望的表達。影片最後出現的上班族身影，是於影片一開始時在床邊吃早餐滑手機閱讀關鍵評論網內容的女高中生。我們希望藉此前後呼應，象徵關鍵一路與讀者相互陪伴成長。

共創未來，感動世界的每一個角落

我們希望透過這支形象影片，讓更多人了解關鍵評論網的故事和價值。無論是已經熟悉關鍵評論網的讀者，還是對我們還不太熟悉的讀者，希望透過這支影片都能夠引起他們的興趣和共鳴。我們相信，只有多元的觀點和精彩的故事，才能感動世界的每一個角落。

讓我們一同回顧關鍵評論網的10年成長，這是一段凝聚著心的時光。讓我們一同走過關鍵評論網的10年，觀見未來的精彩。

更多關鍵評論網10週年資訊，請前往10週年特別企劃網頁：Coming Soon

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責任編輯：Joanna

核稿編輯：楊士範