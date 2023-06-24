2023/06/24,
文學

【小說】劉以鬯《酒徒》選摘：所有的記憶都是潮濕的，現實像膠水般粘在記憶中

【小說】劉以鬯《酒徒》選摘：所有的記憶都是潮濕的，現實像膠水般粘在記憶中
圖為香港知名小說家劉以鬯（1918-2018）。｜Photo Credit: 目宿媒體 ＠Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

我們想讓你知道的是

小說以第一人稱展開，分成四十三章節，最長的約一萬字，最短的僅有十二字。作者描述這是「寫一個因處於苦悶時代而心智不十分平衡的知識分子怎樣用自我虐待的方式去求取繼續生存」的故事，背景是一九五○至一九六○年代的香港。

文：劉以鬯

潮濕的記憶。

現實像膠水般粘在記憶中。母親手裡的芭蕉扇，搧亮了銀河兩旁的牛郎織女星。落雪日，人手竹刀尺圍在爐邊舞蹈。

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