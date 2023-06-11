臺北的入門級「另類景點」

文：梁啟智

開關之後，臺北處處都見到香港人，弄得我和朋友講廣東話也要小心點。回想以前來臺北旅行，甚麼都不會，就拿着閃卡旅行書跟著走，結果去到的餐廳入面每一個客人都是拿着同一本旅行書的香港遊客，也夠無聊。既然現在人在臺灣，不如就介紹幾個在臺北很容易去到的另類景點給大家，可以多認識臺灣的歷史與文化。放心，都是入門級，不用爬山涉水的。最重要的是：都是免費的！

中正紀念堂

甚麼，第一個介紹的另類景點是中正紀念堂？沒錯。請相信我，這個時候的中正紀念堂是超值得去的。如果你在疫情前有來過臺灣，大概也會來過中正紀念堂，看過「永懷領袖紀念館」中歌頌蔣中正的展覽。疫情期間，這兒被整修了一遍，歌頌蔣中正的部份減少了一半，也加入了一些爭議事件；至於展廳的另一半，則變成了臺灣爭取言論自由歷史的展覽。至於中間那幅孫中山加蔣中正的巨型油畫，則變成臺灣人爭取民主的集會照片。臺灣正值轉型正義當中，中正紀念堂何去何從是一個大題目。現在展覽廳改了一半，保留一半的狀態，很值得遊客前來見證。

位置：捷運中正紀念堂站

開放時間：每天九點至六點

門票：免費

國史館

對臺灣民主化歷史感興趣的朋友，還可以去一敞國史館。地點就在總統府對面，離西門町不遠，是個夏天涼冷氣的好地方。目前國史館有數個展覽，其中介紹臺灣選舉歷史的常設展很值得去看，這個展覽從日治時代的街莊選舉講起，回顧了臺灣民主化的整個過程，可以當作臺灣近代史入門。另一個值得看的是介紹1991年李登輝推動民主化的展覽，在二樓。

位置：台北市中正區長沙街一段2號，捷運西門站3號出口步行4分鐘

開放時間：星期一至五，九點半到四點半

門票：免費

白色恐怖景美紀念園區

想到歷史現場看的話，可以來景美人權園區。這兒還保留了當年關押更治犯的監倉，還有美麗島大審判的法庭，都是臺灣民主進程的第一現場。這兒現在已改建為人權博物館，佩洛西來臺時也指定要加插行程來一來這兒。我也認為這地方是每一位來臺的香港遊客都應該來一次的。

位置：新北市新店區復興路131號，可從捷運大坪林站搭6分鐘的士

開放時間：每天九點至五點，星期一休息

門票：免費

臺大博物館群

除了沉重的歷史，臺北還有其他有趣的博物館可以去看看。臺大博物館群由11個展館組成，大家可以按自己的喜好參觀。規模最大的是校史館，人類學博物館、植物標本館和昆蟲標本館也值得一去。來到臺大，也可以入圖書館總館和社科圖書館看看，校外人士可以登記入內。最後，別忘記到新落成的陳文成事件紀念廣場。

位置：公館捷運站

開放時間：各館時間不一，請參閱網站

門票：免費

殷海光故居

我那一代的香港中學生應該都讀過《人生的意義》這篇文章。後來到我成為老師，帶學生來殷海光故居，才發覺當年完全讀錯了。這篇文章來自殷海光先生最後一次的演說，第一句就是「今天是一九六六年四月八日」，這句話其實無比重要，因為當時在臺灣是戒嚴時期，殷海光是敏感人物，這次演講本來是要被禁止的。這些背景，印象中以前中學老師都沒說。現在大家來臺灣旅行，可以來殷海光故居把這個時代背景補上，重新思考這篇文章的意思。

位置：台北市大安區溫州街18巷16弄1之1號，公館台電大樓站步行9分鐘

開放時間：星期二四六，十一點至五點；星期三五，一點至五點

門票：免費

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex