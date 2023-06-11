臺北的入門級「另類景點」
我們想讓你知道的是
介紹幾個在臺北很容易去到的另類景點給大家，可以多認識臺灣的歷史與文化。放心，都是入門級，不用爬山涉水的。最重要的是：都是免費的！甚麼，第一個介紹的另類景點是中正紀念堂？沒錯。請相信我，這個時候的中正紀念堂是超值得去的。
文：梁啟智
開關之後，臺北處處都見到香港人，弄得我和朋友講廣東話也要小心點。回想以前來臺北旅行，甚麼都不會，就拿着閃卡旅行書跟著走，結果去到的餐廳入面每一個客人都是拿着同一本旅行書的香港遊客，也夠無聊。既然現在人在臺灣，不如就介紹幾個在臺北很容易去到的另類景點給大家，可以多認識臺灣的歷史與文化。放心，都是入門級，不用爬山涉水的。最重要的是：都是免費的！
中正紀念堂
甚麼，第一個介紹的另類景點是中正紀念堂？沒錯。請相信我，這個時候的中正紀念堂是超值得去的。如果你在疫情前有來過臺灣，大概也會來過中正紀念堂，看過「永懷領袖紀念館」中歌頌蔣中正的展覽。疫情期間，這兒被整修了一遍，歌頌蔣中正的部份減少了一半，也加入了一些爭議事件；至於展廳的另一半，則變成了臺灣爭取言論自由歷史的展覽。至於中間那幅孫中山加蔣中正的巨型油畫，則變成臺灣人爭取民主的集會照片。臺灣正值轉型正義當中，中正紀念堂何去何從是一個大題目。現在展覽廳改了一半，保留一半的狀態，很值得遊客前來見證。
位置：捷運中正紀念堂站
開放時間：每天九點至六點
門票：免費
國史館
對臺灣民主化歷史感興趣的朋友，還可以去一敞國史館。地點就在總統府對面，離西門町不遠，是個夏天涼冷氣的好地方。目前國史館有數個展覽，其中介紹臺灣選舉歷史的常設展很值得去看，這個展覽從日治時代的街莊選舉講起，回顧了臺灣民主化的整個過程，可以當作臺灣近代史入門。另一個值得看的是介紹1991年李登輝推動民主化的展覽，在二樓。
位置：台北市中正區長沙街一段2號，捷運西門站3號出口步行4分鐘
開放時間：星期一至五，九點半到四點半
門票：免費
白色恐怖景美紀念園區
想到歷史現場看的話，可以來景美人權園區。這兒還保留了當年關押更治犯的監倉，還有美麗島大審判的法庭，都是臺灣民主進程的第一現場。這兒現在已改建為人權博物館，佩洛西來臺時也指定要加插行程來一來這兒。我也認為這地方是每一位來臺的香港遊客都應該來一次的。
位置：新北市新店區復興路131號，可從捷運大坪林站搭6分鐘的士
開放時間：每天九點至五點，星期一休息
門票：免費
臺大博物館群
除了沉重的歷史，臺北還有其他有趣的博物館可以去看看。臺大博物館群由11個展館組成，大家可以按自己的喜好參觀。規模最大的是校史館，人類學博物館、植物標本館和昆蟲標本館也值得一去。來到臺大，也可以入圖書館總館和社科圖書館看看，校外人士可以登記入內。最後，別忘記到新落成的陳文成事件紀念廣場。
位置：公館捷運站
開放時間：各館時間不一，請參閱網站
門票：免費
殷海光故居
我那一代的香港中學生應該都讀過《人生的意義》這篇文章。後來到我成為老師，帶學生來殷海光故居，才發覺當年完全讀錯了。這篇文章來自殷海光先生最後一次的演說，第一句就是「今天是一九六六年四月八日」，這句話其實無比重要，因為當時在臺灣是戒嚴時期，殷海光是敏感人物，這次演講本來是要被禁止的。這些背景，印象中以前中學老師都沒說。現在大家來臺灣旅行，可以來殷海光故居把這個時代背景補上，重新思考這篇文章的意思。
位置：台北市大安區溫州街18巷16弄1之1號，公館台電大樓站步行9分鐘
開放時間：星期二四六，十一點至五點；星期三五，一點至五點
門票：免費
（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。