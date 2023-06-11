新北幼兒園餵藥案：8名學童體內驗出微量巴比妥，國民黨籲勿揣測案情、民進黨侯盼友宜冷靜處理

針對新北市幼兒園餵食兒童管制藥物巴比妥（Barbiturates）一案，新北市政府今（11）日上午召開記者會，說明檢驗結果。《中央社》報導指出，新北市副市長劉和然今日公布檢驗結果，8位幼童血液中皆驗出微量巴比妥。其中6名學童血液中巴比妥的每毫升微克含量，為1至1.5之間，1名學童為1.5至2之間，另1名學童為3至3.5之間。

衛生局副局長高淑真針對檢測結果表示，關於藥物的來源，檢調仍積極偵查釐清；劉和然表示，不管藥物來源是否有人餵食或其他原因造成，檢方會深入了解包括小朋友及家人就醫紀錄進行深入了解。

民進黨：盼侯友宜冷靜處理餵藥案後續，別泛政治操作

（中央社）民進黨發言人林楚茵今日表示，國民黨新北市長侯友宜稍早聯訪時用新北餵藥案攻擊民進黨主席賴清德，賴清德昨（10）日主要是以醫師專業和過去台南市長治理經驗，善意提醒並建議謹慎處理孩子後續健康安全。林楚茵呼籲侯友宜冷靜處理後續問題，不要泛政治操作。

民進黨今日發布新聞稿表示，希望侯友宜冷靜處理後續問題，相信政府也會持續支援協助。

林楚茵表示，賴清德是善意提醒，認為「孩子已經有戒斷的症狀，表示情形已經不是1、2天，也不是只有1個小孩子的事情。在這種狀況之下，他站在醫師的立場，非常希望新北市政府一定要慎重照顧這些孩子」。

林楚茵說，賴清德也以過去擔任台南市長的經驗，建議侯友宜當前處置作為，應該要組1個專業人士醫療小組，跨局處解決問題，小組至少要有小兒神經科醫師，兒少精神科醫師，還有其他必要領域的專業人員，而且要追蹤相當的時間，給予必要的治療或者是協助。

新北市府稱腸胃藥等含巴比妥成分，藥師：非常罕見

（中央社）新北幼兒園餵藥案，新北市府10日表示，某些支氣管藥物、腸胃藥含微量苯巴比妥，會列入檢調參考。但藥師指出，這「非常罕見」，若未經醫師看診就給處方藥恐已違法。

媒體報導，這間幼兒園長與多名教保員供稱是家長同意餵給幼兒感冒藥水，而檢警依查扣監視影像，比對拍到被餵藥學童，家長都有寫填寫餵藥單，但部分監視畫面消失，仍須調查釐清。

新北市衛生局長陳潤秋10日上午在市府記者會表示，幼兒是否被餵藥要由檢方釐清，但某些支氣管藥物、腸胃藥會有微量苯巴比妥，這些會列入檢察官偵辦參考。

對此，中華民國藥師公會全國聯合會副發言人王明媛晚間接受媒體聯訪時表示，巴比妥和苯芭比妥是巴比妥鹽類中，結構類似但不完全相同的2種成分，說穿了是一樣的藥理分屬。

王明媛指出，巴比妥主要作用是舒緩、放鬆，腸胃藥跟感冒藥含有巴比妥成分者「非常罕見、幾乎沒有」，且巴比妥類成分作用於中樞神經，腸胃用藥則作用在周邊神經，位置不同。

王明媛直言，巴比妥是很老舊成分，缺點很多，除容易成癮有依賴性，隨食用時間越長、劑量也跟著增加，現在好的藥越來越多，包括副作用都少很多，因此醫生也不太喜歡使用含有巴比妥成分的藥品。

至於經家長同意餵食感冒藥部分，王明媛表示，若不是家長親自帶小朋友就醫所開立的藥品，園方沒有醫事人員，不可以隨便給藥，尤其巴比妥屬於處方藥，到底從何管道取得，恐已違反醫師法、藥事法。

此外，據了解，10日在藥師間流傳，早在1個多月前，已有與幼兒園相關人士向藥師詢問，感冒藥中是否會含有巴比妥等成分問題。

新北幼兒園疑餵藥案，國民黨團籲勿揣測案情

（中央社）新北市板橋區某私立幼兒園發生幼兒疑遭老師餵食藥物及不當體罰案，引發軒然大波，國民黨立法院黨團10日表示，新北市政府在5月15接獲通報後，同步報請新北地檢署指揮偵辦，呼籲外界不要以訛傳訛。

針對新北某幼兒園疑餵藥案，國民黨團10日召開記者會，還原事發時間、流程，黨團總召曾銘宗指出，新北地檢署襄閱主任檢察官9日對外表示，新北市政府積極配合偵辦，呼籲外界勿妄加揣測；幼兒園案是5月中由新北市政府報請檢方指揮偵辦，籲請外界切勿揣測案情，給予檢警純淨辦案空間。

曾銘宗指出，行政院長陳建仁自1月就任以來，國民黨團幾乎感覺不到陳建仁的存在，9日卻對新北市幼兒園案對媒體發表意見，特別提到「教育部曾5次通知新北市政府，要積極處理相關問題」，但陳建仁說錯了，只有3次。

曾銘宗質疑，陳建仁說此事確實有所延誤，不知道是誰提供給陳建仁訊息，網路上傳說4月就向新北市政府報案，新北市政府清查1999紀錄和市長信箱將近3萬則訊息，都沒有相關內容，5月15日接到報案後，新北市府立即啟動相關機制，並報請檢方指揮偵辦。顯然，陳建仁沒有聽檢方的呼籲，逕自「妄加揣測」。

黨團書記長謝衣鳯則表示，新北幼兒園事件，或許是單一個案，也有可能發生在其他縣市，行政院副院長鄭文燦9日說要啟動行政調查，查明新北市政府是否有行政怠惰的情事，但全民更想知道的是，是哪位幼教老師餵的藥，管制藥品巴比妥又是從何而來，衛福部和食藥署未來要如何截斷管制用藥不當取得的途徑。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：羅元祺