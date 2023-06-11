新北幼兒園餵藥案：8名學童體內驗出微量巴比妥，國民黨籲勿揣測案情、民進黨侯盼友宜冷靜處理
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新北市副市長劉和然今日公布檢驗結果，8位幼童血液中皆驗出微量巴比妥。新北市府10日表示，某些支氣管藥物、腸胃藥含微量苯巴比妥，會列入檢調參考。但藥師指出，這「非常罕見」，若未經醫師看診就給處方藥恐已違法。
針對新北市幼兒園餵食兒童管制藥物巴比妥（Barbiturates）一案，新北市政府今（11）日上午召開記者會，說明檢驗結果。《中央社》報導指出，新北市副市長劉和然今日公布檢驗結果，8位幼童血液中皆驗出微量巴比妥。其中6名學童血液中巴比妥的每毫升微克含量，為1至1.5之間，1名學童為1.5至2之間，另1名學童為3至3.5之間。
衛生局副局長高淑真針對檢測結果表示，關於藥物的來源，檢調仍積極偵查釐清；劉和然表示，不管藥物來源是否有人餵食或其他原因造成，檢方會深入了解包括小朋友及家人就醫紀錄進行深入了解。
民進黨：盼侯友宜冷靜處理餵藥案後續，別泛政治操作
（中央社）民進黨發言人林楚茵今日表示，國民黨新北市長侯友宜稍早聯訪時用新北餵藥案攻擊民進黨主席賴清德，賴清德昨（10）日主要是以醫師專業和過去台南市長治理經驗，善意提醒並建議謹慎處理孩子後續健康安全。林楚茵呼籲侯友宜冷靜處理後續問題，不要泛政治操作。
民進黨今日發布新聞稿表示，希望侯友宜冷靜處理後續問題，相信政府也會持續支援協助。
林楚茵表示，賴清德是善意提醒，認為「孩子已經有戒斷的症狀，表示情形已經不是1、2天，也不是只有1個小孩子的事情。在這種狀況之下，他站在醫師的立場，非常希望新北市政府一定要慎重照顧這些孩子」。
林楚茵說，賴清德也以過去擔任台南市長的經驗，建議侯友宜當前處置作為，應該要組1個專業人士醫療小組，跨局處解決問題，小組至少要有小兒神經科醫師，兒少精神科醫師，還有其他必要領域的專業人員，而且要追蹤相當的時間，給予必要的治療或者是協助。
新北市府稱腸胃藥等含巴比妥成分，藥師：非常罕見
（中央社）新北幼兒園餵藥案，新北市府10日表示，某些支氣管藥物、腸胃藥含微量苯巴比妥，會列入檢調參考。但藥師指出，這「非常罕見」，若未經醫師看診就給處方藥恐已違法。
媒體報導，這間幼兒園長與多名教保員供稱是家長同意餵給幼兒感冒藥水，而檢警依查扣監視影像，比對拍到被餵藥學童，家長都有寫填寫餵藥單，但部分監視畫面消失，仍須調查釐清。
新北市衛生局長陳潤秋10日上午在市府記者會表示，幼兒是否被餵藥要由檢方釐清，但某些支氣管藥物、腸胃藥會有微量苯巴比妥，這些會列入檢察官偵辦參考。
對此，中華民國藥師公會全國聯合會副發言人王明媛晚間接受媒體聯訪時表示，巴比妥和苯芭比妥是巴比妥鹽類中，結構類似但不完全相同的2種成分，說穿了是一樣的藥理分屬。
王明媛指出，巴比妥主要作用是舒緩、放鬆，腸胃藥跟感冒藥含有巴比妥成分者「非常罕見、幾乎沒有」，且巴比妥類成分作用於中樞神經，腸胃用藥則作用在周邊神經，位置不同。
王明媛直言，巴比妥是很老舊成分，缺點很多，除容易成癮有依賴性，隨食用時間越長、劑量也跟著增加，現在好的藥越來越多，包括副作用都少很多，因此醫生也不太喜歡使用含有巴比妥成分的藥品。
至於經家長同意餵食感冒藥部分，王明媛表示，若不是家長親自帶小朋友就醫所開立的藥品，園方沒有醫事人員，不可以隨便給藥，尤其巴比妥屬於處方藥，到底從何管道取得，恐已違反醫師法、藥事法。
此外，據了解，10日在藥師間流傳，早在1個多月前，已有與幼兒園相關人士向藥師詢問，感冒藥中是否會含有巴比妥等成分問題。
新北幼兒園疑餵藥案，國民黨團籲勿揣測案情
（中央社）新北市板橋區某私立幼兒園發生幼兒疑遭老師餵食藥物及不當體罰案，引發軒然大波，國民黨立法院黨團10日表示，新北市政府在5月15接獲通報後，同步報請新北地檢署指揮偵辦，呼籲外界不要以訛傳訛。
針對新北某幼兒園疑餵藥案，國民黨團10日召開記者會，還原事發時間、流程，黨團總召曾銘宗指出，新北地檢署襄閱主任檢察官9日對外表示，新北市政府積極配合偵辦，呼籲外界勿妄加揣測；幼兒園案是5月中由新北市政府報請檢方指揮偵辦，籲請外界切勿揣測案情，給予檢警純淨辦案空間。
曾銘宗指出，行政院長陳建仁自1月就任以來，國民黨團幾乎感覺不到陳建仁的存在，9日卻對新北市幼兒園案對媒體發表意見，特別提到「教育部曾5次通知新北市政府，要積極處理相關問題」，但陳建仁說錯了，只有3次。
曾銘宗質疑，陳建仁說此事確實有所延誤，不知道是誰提供給陳建仁訊息，網路上傳說4月就向新北市政府報案，新北市政府清查1999紀錄和市長信箱將近3萬則訊息，都沒有相關內容，5月15日接到報案後，新北市府立即啟動相關機制，並報請檢方指揮偵辦。顯然，陳建仁沒有聽檢方的呼籲，逕自「妄加揣測」。
黨團書記長謝衣鳯則表示，新北幼兒園事件，或許是單一個案，也有可能發生在其他縣市，行政院副院長鄭文燦9日說要啟動行政調查，查明新北市政府是否有行政怠惰的情事，但全民更想知道的是，是哪位幼教老師餵的藥，管制藥品巴比妥又是從何而來，衛福部和食藥署未來要如何截斷管制用藥不當取得的途徑。
新聞來源
- 民進黨：盼侯友宜冷靜處理餵藥案後續 別泛政治操作（中央社）
- 新北市府稱腸胃藥等含巴比妥成分 藥師：非常罕見（中央社）
- 新北幼兒園疑餵藥案 國民黨團籲勿揣測案情（中央社）
- 新北幼兒園案8童驗出苯巴比妥 血液檢測屬微量（中央社）
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：羅元祺
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。