《BBC》：香港反送中4週年，學生自我言論審查、公務員需表忠誠

香港反送中4週年，《BBC》：學生自我審查嚴重公務員要表忠

（中央社）2019年6月香港開始爆發反送中運動，《BBC中文網》報導，過去4年學生被再教育，老師教學為免被指違法而如履薄冰，公務員要向國家表忠，敢言媒體被迫停運，連電視台政論節目都沒有反對聲音。

2019年香港政府宣布修訂「逃犯條例」引發反送中運動，促使北京中央政府在2020年頒布香港國安法，香港從此不一樣。

《BBC中文網》9日報導，中學老師歐老師（化名）受訪時表示，「現在教書不能講中國、大陸，要講國家。我一開始很不習慣，但現在已經自動改口了。」香港教育局會隨機到學校視察老師教學過程，如果老師被抓到說錯話，會被視為不專業。

香港當局也規定每個科目都要有維護國家安全的元素。歐老師說，體育科老師想了很久才想到怎樣硬加些國安元素。

另一位在傳統名校任教的徐老師（化名）說，學生受社會大環境影響，由下而上的自我審查非常嚴重，2019年還可以在課堂上討論示威的好處和壞處，但現在就算他想展開討論，學生也不太想參與，學術氣氛非常差。

徐老師說，如今（2023）年教中一課程的香港歷史，她在堂上講到1966、67年的「九龍騷亂」和「六七暴動」，港英政府出動軍警武力鎮壓。有學生問，「老師你覺得警察做得對嗎？」有學生再追問，「你覺得2019年香港警察做得對嗎？」

徐老師認為本來這是很好機會帶起理性討論，但他還未回應，就有其他學生大聲說，「這些不要說啦！」

徐老師又說，在另一節課他教香港多元文化和種族，引述「基本法」說所有人不論膚色都有平等權利，包括宗教自由、言論自由等。此時有學生起鬨說，「香港有言論自由的嗎？」其他學生迫不及待制止。

徐老師坦言，「政府的『再教育』很成功，大家都不會暢所欲言表達自己。」

報導指出，反送中運動後，香港政府要求公務員宣誓擁護「基本法」和效忠香港特區，甚至在「公務員守則」刪除「政治中立」，公務員也被要求完成更多「政治任務」。

2022年11月中國前國家主席江澤民逝世，港府之後要求全體公務員收看追悼大會及默哀3分鐘。在港府貿易部門任職中層的靜恩（化名）表示，當時每個部門都騰空了會議室，所有同事都要放下工作進去默哀，每個部門做完要拍照上傳到臉書專頁「交功課」。

靜恩坦言，「這些讓大家反（翻）白眼的事情越來越多，但沒辦法，你也不敢不做，大家心照不宣的無奈。」

報導表示，2019年後《蘋果日報》、《立場新聞》、《眾新聞》等多間傳媒機構被迫停運，多名新聞工作者被檢控。

1年前意興闌珊請辭的前電視台資深記者Maple（化名）表示，現在電視台多個王牌政論節目遭改動，淘汰了本來的主持，改為邀請官員和立法會議員推銷政策，加上香港國安法下公民團體骨牌式解散，民主派代表人物幾乎全被扣押，節目上更沒有反對聲音。

Maple說，「不談政治好了，就算是交通、醫療等民生議題，以前如果政府做錯一定被罵到體無完膚，但現在沒人發聲，什麼都輕輕放過。」

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：羅元祺