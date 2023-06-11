韓國駐日記者：若台灣遭美國放棄、中國併吞，緊張的將是日韓兩國

韓媒駐日特派：台遭併吞，中國突破第一島鏈危及日韓

（中央社）韓國《中央東洋廣播》（JTBC）日本特派員孫石熙今（11）日表示，台灣的地理位置在地緣政治上相當重要，若台灣遭併吞，中國海軍與導彈突破第一島鏈，美國退居第二島鏈，將對日本、韓國產生巨大影響。

財團法人卓越新聞獎基金會在台灣大學法學院霖澤國際會議廳舉行「2023亞洲新聞專業論壇」，議程進入第2天，今日上午由孫石熙、《韓半島新聞》創辦人楊虔豪討論「台海緊張將實現『修昔底德陷阱』」議題，台灣智庫副執行長董思齊擔任主持人。

董思齊指出，在美中兩強對抗下，如何維持新聞專業，並保持獨立客觀、避免政治壓力很重要，而如何回應假新聞及假訊息更為重要；他認為，全球已區分為民主與非民主2陣營，中國想侵吞台灣主權，台灣其實已站在另一端（民主陣營），疑美論是個假議題。

孫石熙以1938年美國《CBS電台》播報「火星人入侵地球」假訊息為例指出，此事當年造成美國社會動盪，包括民眾誤以為真、持槍保護家園，為了開車逃離造成大塞車，事後不僅印證大眾媒體的影響力巨大，更是假新聞的真實案例。

孫石熙指出，「中國對台灣來說，是火星人嗎？我想，中國是真實存在的」。若台海爆發戰爭，恐是全球問題而非局部議題，其嚴重性更甚俄烏戰爭，亦有可能讓東北亞地區都捲入戰爭。

孫石熙說明，台灣位處重要貿易通商樞紐，若兩岸發生戰爭，將波及日本、韓國的海上生命線；其次，台灣的地理位置在地緣政治上相當重要，若台灣遭併吞，美國將退居第二島鏈，中國海軍與導彈則突破第一島鏈，對日本、韓國產生巨大影響，「台灣是抑制中國前進的軍事要塞，若美國放棄台灣，最緊張的將是日韓兩國。」

「修昔底德陷阱」一詞，是描述新興強國崛起威脅到現有強國的國際霸主地位時，雙方可能爆發戰爭衝突，國際關係學界用以描述美國與中華人民共和國間的潛在衝突。

孫石熙指出，台灣若要避免落入美中抗衡的陷阱，應建構美國、中國之外的「第三軸心」，例如強化與歐洲的多角化合作，以便削弱中國的影響力、亦或減少對中國的依賴；因此，應以經濟共同體來引導政治共同體，這或許也是未來可研究的課題。

楊虔豪則認為，台灣要發展第三軸心很困難，原因在於台灣長期遭中國打壓，因此台灣與他國的合作都停留在民間或者非官方，這些都是台灣必須突破的面向。

楊虔豪指出，等距外交是知易行難，在中國以統一台灣為目標的狀況下，「等距」無法確保中國不會攻擊台灣，卻可能失去可依賴的美國盟友。以修昔底德陷阱看問題、視野會受侷限，陷入中國正在崛起、美國正在衰退的誤區，畢竟中國正面臨經濟衰退、人口高齡化、國債規模升高與房產泡沫化等多重危機。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴明君

核稿編輯：羅元祺