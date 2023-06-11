外交界Me Too事件：前波蘭駐台辦事處副處長性侵、我駐菲律賓代表性騷秘書，外交部：積極協助調查

近日台灣社會性騷擾事件頻傳，外交領域也傳出性平相關案件。時任波蘭駐台辦事處副處長李波（Bartosz Ryś），被指控性侵一名女子2次，檢調機關後做出不起訴處分，外交部表示願意積極協助配合；此外，駐菲律賓代表被傳出長期性騷擾女秘書，現已遭解職，外交部表示將進行行政調查，並送交考績會議處。

時任波蘭辦事處副處長性侵案，外交部：積極協助配合

一名賴姓女子於昨（10）日在臉書發文，表示自己在去（2022）年9月遭時任波蘭駐台辦事處副處長李波性侵2次。李波則在自己的推特帳號發文表示，台北地方檢察署與台灣高等檢察署已經對本案作出不起訴處分，而賴姓女子可能是為了索取金錢而提出指控。

賴姓女子昨日在臉書發文，表示自己在去年9月、回國2星期後，在時任波蘭駐台辦事處副處長李波家中，遭其性侵2次。賴姓女子於事發後2週向李波詢問性侵的原因，而李波當時表示「因為那是半夜，有個喝醉的漂亮女生在我的床上，而我性慾高漲。就是這樣。」

賴姓女子後對李波提起告訴，檢方在調查後，做出不起訴處分。

賴姓女子在臉書貼文中引述駁回再議的書狀，上頭寫道賴姓女子「於本件案發時已年滿27歲，教育程度為研究所以上，曾於國內就讀知名大學社會系，且曾旅居德國4年，案發時係在職場工作中，依其學經歷及社會歷練，在遭遇不服己意，強令屈從之涉及性自主之事，甚且就可能涉及對自己性侵害之違法事件之發生，自應有一般健全通常人之認知及反應。」

書狀上也寫道，賴姓女子「既處於可以自由活動之環境下，未採取任何積極作為……其事後之反應，與一般遭到性侵害者之反應炯然有別。」

賴姓女子於臉書表示，在自己提起告訴後，同為波蘭駐台外交官的李波的太太，抱著小孩到其工作場合質問2次。李波太太告訴賴姓女子，案件若鬧上媒體，將會毀了自己兒子的人生，並詢問賴姓女子要多少錢才願意撤告。

賴姓女子發布貼文後，民眾湧入波蘭駐台辦事處的臉書粉絲專頁，在最近的一則貼文下留言，要求辦事處回應此事。

而李波也在貼文留言處，以及其本人的推特帳號上表示，「本件已經經過台北地方檢察署、台灣高等檢察署的檢察官做成決定認定指控不成立。 而我同時也想說明，賴小姐在過程中向我要求250萬元台幣的和解條件以交換其撤回指控。在這樣的脈絡下，我不能排除本件是為了索取金錢而提出的指控，也可能構成對我的誹謗。 最後我再次強調，我並沒有享有外交豁免權，在刑事程序中我跟一般台灣國民適用相同的程序。為了我家庭的和諧，我希望大家能暫時先別轉發這樣的言論。」

關於本人與賴小姐於個人臉書頁面張貼的案件，我想點出本件已經經過台北地方檢察署、台灣高等檢察署的檢察官做成決定認定指控不成立。

而我同時也想說明，賴小姐在過程中向我要求250萬元台幣的和解條件以交換其撤回指控。在這樣的脈絡下，我不能排除本件是為了索取金錢而提出的指控，(1/2) — Bartosz Ryś 🇵🇱 (@rys_bartosz) June 10, 2023

也可能構成對我的誹謗。

最後我再次強調，我並沒有享有外交豁免權，在刑事程序中我跟一般台灣國民適用相同的程序。為了我家庭的和諧，我希望大家能暫時先別轉發這樣的言論。(2/2) — Bartosz Ryś 🇵🇱 (@rys_bartosz) June 10, 2023

根據《聯合新聞網》的報導，外交部對此案表示，去年11月接獲台北市政府警察局婦幼隊通報，有國人報案提告歐洲某駐台人員涉嫌性侵。台北地方檢察署為偵辦本案，曾來函詢問這位人士在台豁免範圍，經查確認僅具執行公務時豁免，台北地檢署認定本案不具外交豁免權。

外交部指出，李波於調查期間，被裁定限制出境，待檢方做出不起訴處分後，於去年12月底解除限制出境。而外交部表示尊重檢方調查結果。外交部亦表示，由於波蘭與台灣簽有刑事司法合作協定，日後如果司法機關有跨國執法的需求，外交部將積極協助配合。

駐菲律賓代表性騷秘書，外交部：提交考績會議處

前駐菲律賓代表徐佩勇遭指控長期性騷擾菲律賓籍女秘書，現已被外交部解除職務，並且進行調查。

有網友於9日在批踢踢實業坊（PTT）發文揭露，菲律賓籍的女秘書於2022年起，任職於台灣駐菲律賓使館。貼文指出，女秘書長期遭徐佩勇性騷擾，包含摟抱、強吻、捏胸、強行脫衣與撫摸私處。女秘書多次檢舉，但案件石沈大海。

外交部於今（11）日發聲明回應表示，外交部在今年4月得知駐菲律賓代表處疑有職場性騷擾事件，已採取因應措施，並於4月30日完成徐前大使解職調部，以保護當事人。

外交部表示，5月初即要求駐處調查並回報事發經過，不過當事人有所顧慮，尚無申訴意願。除透過駐處持續提供申訴管道資訊及關心當事人身心狀況外，並依據當事人需求，提供相關心理輔導諮商及法律等必要協助。此外，外交部也主動電郵聯繫當事人，再次告知申訴程序及表達願意提供協助，但至今仍未獲當事人回應。

外交部在聲明中亦指出，外交部訂有「性騷擾防治申訴及調查處理要點」，且設有「性騷擾申訴評議委員會」，專責處理性騷擾案件。而外交部會於接獲申訴，並且確認受理的3日內，外聘專家及外交部人員組成調查小組。調查結果送交「性騷擾申訴評議委員會」後，外交部「考績委員會」將會作出懲處等相關處理。

外交部表示，雖然本案件當事人尚未提起申訴，不過外交部將主動進行行政調查，且將提交外交部考績會議處，以確保良好的組織工作環境。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：羅元祺