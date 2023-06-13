新北幼兒園餵藥案，會成為壓倒侯友宜的最後一根稻草嗎？

文：楚焱堯

侯友宜會選到底嗎？

早在5月17日提名前，筆者就預言侯友宜雖然大概率會被提名，但很可能被取代，甚至是自己退選。

如今鬧出幼兒園用藥這件事，不但重傷侯友宜本人，還可能連帶影響了部分國民黨的民代。

筆者認為，即使沒有因此被取代或退選，侯未來的路都會更難走。

一、簡單回顧幼兒園餵藥案件始末比對

由於各方說法很多，那筆者就先就分為「新北市官方說法」跟非官方的說法，來彼此比對。

新北市說5月15日才接獲通知，立刻就展開處理，之前未接獲1999報案。並且是新北市教育局主動去找檢調單位組成專案小組，於5月18日發動第一波搜索跟約談行動。

非官方說法的整理。家長自言最早在2-4月就陸續發現小孩有奇怪的舉動，4月有多位家長同時發現有這樣的行為，甚至有孩童反應被餵食「彩虹藥水」跟「體罰」。結果詢問園方，園方卻反應監視器「升級」（也有說修理），所以沒有畫面。此時有撥打1999市民專線但未獲回應。

試過跟新北市教育局反應，跟找國民黨民代陳情無果後，家長於5月14日自行帶小孩前往醫院檢查，晚上則到「海山分局」報案。

海山分局於5月15日報請檢察官，同日新北市教育局稱「始」接獲通知，和檢調開始成立專案小組。5月18日進行第一波搜索後，6月8日才進行第二波。相隔了25天？！

最後都是由新北市衛生局長向媒體證實，部分孩童檢驗出有微量「苯巴比妥」（註），於是事件才爆開。

註：這一段很重要，所以寫在文中。衛生局長說的是「苯巴比妥」，跟「巴比妥」都是屬於「巴比妥鹽類」。實際上並不是真的驗出「巴比妥」。而且由於檢驗方法不明，所以實務上，確實有部分「感冒藥成分」是可能會驗出「苯巴比妥」的「偽陽性」。

即使是5月15日才知道，為何卻隔了22天，到了6月5日才到園檢驗？是訊息不對等，還是行政怠惰？

由於身體3天就可能會代謝掉，所以驗尿結果，越晚檢驗越可能檢驗不出。這是不是也很可疑嗎？

案外案是該幼兒園無預警於5月12日公告7月底歇業。這麼巧？是不是已經有人通風報信，也是一個疑點。

以上是筆者質疑的幾個點。不過由於檢驗方法不明，這件事依然可能會出現「翻車」的可能，所以筆者不咬死這件事，而是從時間點跟侯友宜本身的優缺點來討論。

二、關鍵的五月中旬時間點

五月中這個時間點為何非常重要？

因為當時是侯友宜正在進行徵召內參民調的時候！

很多新聞跟評論較少提出這一點，或是還沒把兩件事串連。

侯友宜一直到5月15日左右才大勢底定（當然筆者是認為朱立倫早有定見），因為郭侯的內參民調是做「5月5日-5月13日」。而侯友宜5月17日獲得提名後，也不宜有後方（新北市）失火的情況發生。

所以5月初一直到5月中，這段時間，非常重要。

政治只有一件事情是值得相信，那就是這個世界上沒有巧合，都是安排。

因為這個案子涉及《兒少法》，以及臉書政策，還有一堆自詡正義魔人的兒福團體盯著看，很容易被檢舉。在法規跟政策限制下，包含幼兒園單位，負責人員等等都不能報導，內容受到限制。

對媒體來說，這樣的新聞事件很難討論，弄個不好，還被罰錢。再加上這段期間imB事件延燒讓民進黨立委退選、郭侯金門看海、民進黨性騷壓案引起的全國性「#Me Too」等等。這些都很精采啊！

一直到最近6月初，檢驗結果出來了，發現有兩種用於安眠的藥品，其中一種還是毒品「苯巴比妥」才炸鍋了。由於很多人不明白筆者上述提到的註解內容，而把驗出「苯巴比妥」認為就是驗出「巴比妥」。一些鄉民跟媒體也不在乎是否違反兒少法，直接公布名字。

現在基本上是哪一間幼兒園，園長名字，連鎖集團老闆是誰，只要你願意查，都找得到。

有人交保，雖然交保金額少，但是有人交保，就表示檢察官心證就是覺得可疑，也就是此案應該會有被告。

即使驗出「苯巴比妥」這件事仍存在疑慮，但對比雙方說法可以發現，這中間即使沒有吃案跟壓案，可能也有行政怠惰跟疏失的情況發生，而且還牽涉到敏感的徵召侯友宜時間點，很難讓人不懷疑。

之前的恩恩案，侯友宜不受影響，這次依然能全身而退，繼續「侯侯選總統」嗎？

三、政治上只見其利，未見其害

之前支持侯友宜的人，往往只看到侯友宜的利，而未看到其害。國民黨常常會有這個問題，有機會再另篇討論。

侯友宜當然有優點，他是本省人，任刑警期間抓獲許多重大槍擊犯，新北市選舉連任大勝優勢等等。

這些筆者都同意。但就這三點來說，優勢其實不如想像中大啊！

首先「侯是本省人」。請問另兩黨參選人不是嗎？賴清德號稱台獨金孫，雖然現在是美國人的阿公，但從擔任國大代表開始，就主張台灣獨立的色彩明顯。柯文哲還是228受難者的親屬後代。這兩個人，請問哪一個「本省血統」比侯友宜更淡？當一個問題大家都有加分，就等於大家都沒加分。雖然侯友宜是三人當中唯一南部出生的，賴是新北萬里，柯是新竹。但若以為這樣侯在南部就能獲得比較多的選票，顯然天真。

「刑警期間表現優秀」。這確實是，即使陳進興事件有點疑慮，但抓補過的其他重大嫌犯難道都只是搶功而已？不過問題是年代有點遠啊！侯友宜脫下刑警身分，成為副市長至今也超過十年了。妄想現在民進黨執政治安不好，讓民眾把希望繫於侯友宜身上，也必須要新北市的治安很好，才能達成「強連結」啊！問題就是新北市的治安不好。之前的新北少年早上連開長槍案件，或許還能說是幫派問題，但今天有淡水關渡的攤販被開槍身亡的案件啊。已經出現了平民百姓被「槍殺」。