TNL+ 2023/06/14,
中國

中國想「趕英超美」似乎還差得遠，但在航太領域已經迎頭趕上

中國想「趕英超美」似乎還差得遠，但在航太領域已經迎頭趕上
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

不知不覺中，在大家比較陌生的航太領域，有專家認證中國「已經趕上了」。中國宣佈預計2030年登月，而NASA的探月計劃只比中國早5年。或許大家應該思考一下，專制國家常常可以傾國之力去對付某個難題，比起民主國家需要大家舉手表決，專制國家在這種高科技、高難度的議題上，是否是更具有優勢呢？

今年5月底，中國神舟16號成功發射，太空飛船進在入軌道以後，自主、快速地對接於天和核心艙，讓神舟16號的成員可以進入中國的太空站與核心艙，與駐站留的神舟15號成員會師。在交接以後，15號太空人將返回地面，16號則駐留在太空站，等待下一次和神州17號的太空人交接載人飛船對接。5月30日，中國方面宣布佈神舟16號已經成功和神舟15號成員會師，並公布出6名太空人在中國太空站拍下的合影。

但是會師的畫面引來推特上很多中文網友的質疑，畫面中出現了表示歡迎的紙張橫幅，非常正常貼在背景中，有人就質疑這樣真的是對的嗎？然後還列舉出之前的畫面，在神舟13號公布佈的一個影片，影片中有一個水杯，穩穩當當地擺在桌面上，遭人質疑難道沒有引力嗎？水在失重環境下竟然不會灑出來？

當時官方出來闢謠，該畫面出自2021年12月9日，神舟13號空中授課的一幕，水杯是故意固定在桌面上的 ，而水不會溢出來則是因為水的表面張力。如果看了影片後半段，會發現這個水杯是作為道具，太空人用它來講解「浮力消失」。雖然這一次是誤會，但也說明中共口碑很差、謊言太多，讓大家都不信任。

但不得不承認的是，中國的太空發展在近幾年取得超級快速的成果，先來梳理一下中國航太發展史。

1970年，中國「東方紅一號」飛向太空，這是中國發射成功的第一顆人造衛星。但事情走向也不是那麼順利，在90年代，中國的火箭經歷多次發射失敗（1991、1992、1995、1996），最終嚴重的一次失敗是1996年一次發射，火箭向一側傾斜，飛向錯誤的方向，並在發射22秒後爆炸，殘骸和燃燒的燃料四濺，落在了一個村莊，造成至少63人死傷。

2003年，中國的航天事業取得很大成功，中國的神舟5號載人飛船成功飛天，太空人楊利偉成為中國上太空的第一人。

2006年，神舟六號搭載費俊龍、聶海勝兩位太空人升空。2008年，神舟七號搭載翟志剛、景海鵬、劉伯明三名太空人升空。其中神舟七號還進行了出艙活動。與此同時，中國也在進行登月計劃，2007年，中國對月探測器「嫦娥一號」發射成功，開始檢測月球數據。

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