印尼盲眼歌手Putri Ariani征服「美國達人秀」，讓「毒蛇評審」西門按下金色按鈕入半準決賽
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Putri三個月大時就雙眼失明，成長過程仍學會鋼琴、吉他和長笛等樂器，三歲起開始唱歌，並開始創作歌曲。2014年8歲的她贏得印尼達人秀，當時她演唱碧昂絲的〈Listen〉在YouTube上有超過1400萬的觀看次數，如今她又再次透過歌聲征服「美國達人秀」。
印尼17歲的盲眼歌手Putri Ariani在上週於「美國達人秀」（America's Got Talent）用歌聲征服全場，更讓「毒蛇評審」西門（Simon Cowell）按下金色按鈕，直接獲得進入半準決賽的資格，而不僅是印尼歌迷，Putri Ariani的演出已獲得全球樂迷的關注。
在台上的Putri Ariani，其演唱實力和優異的鋼琴技巧都讓所有人驚嘆不已，高標準的西門甚至請她上台再唱一首歌，而在二次演出中，Putri演唱了英國歌手艾爾頓強（Elton John）的《Sorry Seems to be the Hardest Word》，讓觀眾又驚又喜。
當評審們稱她為「天使」時，Putri 非常激動，並透露第一首歌〈孤獨〉是她的原創之作，西門也在徵得評委同意後按下金色按鈕，直接將她送入半準決賽。
出生於日惹的Putri三個月大就雙眼失明，不過成長過程仍學會鋼琴、吉他和長笛等樂器，三歲起開始唱歌，並開始創作歌曲。2014年年僅8歲的她贏得印尼達人秀（Indonesia's Got Talent ），當時她演唱了碧昂絲的〈Listen〉，如今這首歌在YouTube上有超過1400萬的觀看次數。10歲時Putri又入圍了印尼兒童之聲決賽，12歲時更在亞殘運會上演唱〈勝利之歌〉（Song Of Victory），11歲時以國家級成就童星的身份獲得了百都裡獎（Baiduri Award ）。
隨著Putri的名聲越來越大，她也在青少年時期於網路上發行了近30首歌曲，其中最成功的單曲〈Tak Mampu Lupa》（譯為「無法忘記」）於2022年發行，迄今為止在Spotify上的播放次數已超過1100萬次，她的個人推特上也擁有160萬粉絲。
（8歲的Putri在印尼達人秀上演唱碧昂絲的〈Listen〉）
Putri在上週四接受《CNN》訪問時，對於在「美國達人秀」的成功她表示：「無法用語言來定義的感受。即使是現在，仍感覺像是在做夢。」她也希望，大家不用再特別強調她的殘疾，希望能成為像惠妮·休斯頓（Whitney Houston）那樣的歌手、想贏得葛萊美獎，也希望「美國達人秀」的經驗能助她進入美國茱莉亞學院就讀。
目前就連印尼總統佐科威也在他個人Instagram上為Putri送上祝賀：「飛得更高，實現妳的目標，並繼續承載印尼的名字。」
延伸閱讀
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新聞來源
- Blind since she was three months old and winning Indonesia's Got Talent aged eight: The incredible story of singing sensation Putri Ariani, 17, revealed after wowing judges on America's Got Talen（Daily Mail）
- "Feels like a dream": Singing sensation Putri Ariani on her global recognition（雅加達郵報）
- Who is Putri Ariani? Blind AGT singer receives Simon Cowell's golden buzzer, leaves internet divided（SK Popkeeda）
- Meet Simon Cowell’s Golden Buzzer 17 Year Old Outstanding Blind Singer Ariana Nisma Putri（Talen Trecap）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。