2023/06/13,
印太

印尼盲眼歌手Putri Ariani征服「美國達人秀」，讓「毒蛇評審」西門按下金色按鈕入半準決賽

印尼盲眼歌手Putri Ariani征服「美國達人秀」，讓「毒蛇評審」西門按下金色按鈕入半準決賽
在「美國達人秀」上表現優異的Putri Ariani。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

Putri三個月大時就雙眼失明，成長過程仍學會鋼琴、吉他和長笛等樂器，三歲起開始唱歌，並開始創作歌曲。2014年8歲的她贏得印尼達人秀，當時她演唱碧昂絲的〈Listen〉在YouTube上有超過1400萬的觀看次數，如今她又再次透過歌聲征服「美國達人秀」。

印尼17歲的盲眼歌手Putri Ariani在上週於「美國達人秀」（America's Got Talent）用歌聲征服全場，更讓「毒蛇評審」西門（Simon Cowell）按下金色按鈕，直接獲得進入半準決賽的資格，而不僅是印尼歌迷，Putri Ariani的演出已獲得全球樂迷的關注。

在台上的Putri Ariani，其演唱實力和優異的鋼琴技巧都讓所有人驚嘆不已，高標準的西門甚至請她上台再唱一首歌，而在二次演出中，Putri演唱了英國歌手艾爾頓強（Elton John）的《Sorry Seems to be the Hardest Word》讓觀眾又驚又喜。

當評審們稱她為「天使」時，Putri 非常激動，並透露第一首歌〈孤獨〉是她的原創之作，西門也在徵得評委同意後按下金色按鈕，直接將她送入半準決賽

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Photo Credit: GettyImages
Putri Ariani得知被按下金色按鈕後相當激動。

出生於日惹的Putri三個月大就雙眼失明，不過成長過程仍學會鋼琴、吉他和長笛等樂器，三歲起開始唱歌，並開始創作歌曲。2014年年僅8歲的她贏得印尼達人秀（Indonesia's Got Talent ），當時她演唱了碧昂絲的〈Listen〉，如今這首歌在YouTube上有超過1400萬的觀看次數。10歲時Putri又入圍了印尼兒童之聲決賽，12歲時更在亞殘運會上演唱〈勝利之歌〉（Song Of Victory），11歲時以國家級成就童星的身份獲得了百都裡獎（Baiduri Award ）。

隨著Putri的名聲越來越大，她也在青少年時期於網路上發行了近30首歌曲，其中最成功的單曲〈Tak Mampu Lupa》（譯為「無法忘記」）於2022年發行，迄今為止在Spotify上的播放次數已超過1100萬次，她的個人推特上也擁有160萬粉絲。

（8歲的Putri在印尼達人秀上演唱碧昂絲的〈Listen〉）

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Photo Credit: GettyImages
「美國達人秀」評審西門、Putri Ariani、Putri Ariani父母、評審Terry Crews合照。

Putri在上週四接受《CNN》訪問時，對於在「美國達人秀」的成功她表示：「無法用語言來定義的感受。即使是現在，仍感覺像是在做夢。」她也希望，大家不用再特別強調她的殘疾，希望能成為像惠妮·休斯頓（Whitney Houston）那樣的歌手、想贏得葛萊美獎，也希望「美國達人秀」的經驗能助她進入美國茱莉亞學院就讀。

目前就連印尼總統佐科威也在他個人Instagram上為Putri送上祝賀：「飛得更高，實現妳的目標，並繼續承載印尼的名字。」

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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