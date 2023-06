印尼盲眼歌手Putri Ariani征服「美國達人秀」，讓「毒蛇評審」西門按下金色按鈕入半準決賽

印尼17歲的盲眼歌手Putri Ariani在上週於「美國達人秀」(America's Got Talent)用歌聲征服全場,更讓「毒蛇評審」西門(Simon Cowell)按下金色按鈕,直接獲得進入半準決賽的資格,而不僅是印尼歌迷,Putri Ariani的演出已獲得全球樂迷的關注。

在台上的Putri Ariani,其 演唱實力和優異的鋼琴技巧都讓所有人驚嘆不已,高標準的 西門 甚至請她上台再唱一首歌,而在二次演出中, Putri 演唱了英國歌手艾爾頓強(Elton John)的《Sorry Seems to be the Hardest Word》 , 讓觀眾又驚又喜。

當評審們稱她為「天使」時, Putri 非常激動,並透露第一首歌〈孤獨〉是她的原創之作, 西門也 在徵得評委同意後按下金色按鈕,直接將她送入 半準決賽 。

Photo Credit: GettyImages Putri Ariani得知被按下金色按鈕後相當激動。

出生於日惹的Putri三個月大就雙眼失明,不過成長過程仍學會鋼琴、吉他和長笛等樂器,三歲起開始唱歌,並開始創作歌曲。2014年年僅8歲的她贏得印尼達人秀( Indonesia's Got Talent ),當時她演唱了碧昂絲的〈Listen〉,如今這首歌在YouTube上有超過1400萬的 觀看次數。10歲時Putri又入圍了印尼兒童之聲決賽,12歲時更在亞殘運會上演唱〈勝利之歌〉( Song Of Victory ),11歲時以國家級成就童星的身份獲得了百都裡獎(Baiduri Award )。

隨著Putri的名聲越來越大,她也在青少年時期於網路上發行了近30首歌曲,其中最成功的單曲〈Tak Mampu Lupa》(譯為「無法忘記」)於2022年發行,迄今為止在Spotify上的播放次數已超過1100萬次,她的個人推特上也擁有160萬粉絲。

(8歲的Putri在印尼達人秀上 演唱碧昂絲的〈Listen〉)

Photo Credit: GettyImages 「美國達人秀」評審西門、Putri Ariani、Putri Ariani父母、評審Terry Crews合照。

Putri 在上週四接受《CNN》訪問時,對於在「美國達人秀」的成功她表示:「無法用語言來定義的感受。即使是現在,仍感覺像是在做夢。」她 也希望,大家不用再特別強調她的殘疾,希望能成為像 惠妮·休斯頓(Whitney Houston) 那樣的歌手、想贏得葛萊美獎,也希望 「美國達人秀」 的經驗能助她進入美國茱莉亞學院就讀。

目前就連印尼總統佐科威也在他個人Instagram上為 Putri 送上祝賀:「飛得更高,實現妳的目標,並繼續承載印尼的名字。」

責任編輯:吳象元

核稿編輯:杜晉軒