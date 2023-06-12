喬科維奇法網封王，生涯23座大滿貫超越納達爾史上最多，暗示拚年度全滿貫
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喬科維奇奪下第23座大滿貫，除了超越西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）的22座大滿貫金盃紀錄，他還成為法網最年長冠軍，也是唯一一位至少3度贏得所有4大滿貫賽事的選手。2016年、2021年兩度在法網封王的喬科維奇今天三度奪冠後，世界排名也將重回第一，擠下他在準決賽擊敗的西班牙小將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。
喬科維奇法網封王，生涯23座大滿貫金盃史上最多
（中央社）塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）今（12）日在法國網球公開賽決賽迎戰挪威好手路德，他以7比6（7/1）、6比3、7比5直落三封王，奪下生涯第23座大滿貫冠軍，成為坐擁最多大滿貫的男網選手。
36歲的喬科維奇技壓年僅24歲的路德，比賽全程耗時3小時又13分鐘。
決賽首盤，路德勢如破竹連拿3局，其中第2局鏖戰逼出3個破發點，最後成功破發；喬科維奇在這3局狀況不佳，出現逾10次非受迫性失誤，但他重整旗鼓拿下第4局並一路打成6比6，最終一鼓作氣搶七成功拿下首盤。
到了第2盤，喬科維奇乘勝追擊先連拿3局，其中第2局破發成功，路德雖然重振士氣拿下第4局並一路追成3比5，但喬科維奇仍舊技高一籌以6比3奪下第2盤，此盤僅耗時48分鐘，大約是首盤打了一個半小時的一半時間。
進入第3盤，兩人纏鬥到5比5後，喬科維奇在第11局展現強大壓制力成功破發；反觀路德此局一分未得，氣勢已經轉到喬科維奇身上，最終他就以7比5拿下第3盤，直落三擊敗路德，奪下本屆法網男單冠軍。
喬科維奇奪下第23座大滿貫，除了超越西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）的22座大滿貫金盃紀錄，他還成為法網最年長冠軍，也是唯一一位至少3度贏得所有4大滿貫賽事的選手。
2016年、2021年兩度在法網封王的喬科維奇今天三度奪冠後，世界排名也將重回第一，擠下他在準決賽擊敗的西班牙小將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。
喬科維奇稱再奪金盃難置信，暗示拚年度全滿貫
（中央社）塞爾維亞網球名將喬科維奇今天在法國網球公開賽封王後表示，贏得第23座男子大滿貫冠軍是種「難以置信的感覺」，並且暗示將追逐1969年後第一個男子單打「年度全滿貫」。
《法新社》報導，喬科維奇以7比6（7/1）、6比3、7比5擊敗挪威好手路德，奪下生涯第23座大滿貫，超越西班牙好手納達爾的22座大滿貫金盃紀錄。
他賽後表示：「生命中能夠贏得23座大滿貫，我極其幸運，這是種難以置信的感覺。」
「我在巴黎這裡贏得第23座大滿貫並非巧合，對我而言，這項錦標賽向來最難到手。」
被問到現在是否以再接再厲拿下第24、25個大滿貫金盃頭銜為目標時，他告訴法國第2電視台（France 2）：「是的，為何不。我今年手感很好，贏得參加的兩個大滿貫金盃（澳洲網球公開賽和法國網球公開賽）。所以，為何不？」
「我會希望再拿下溫布頓，我已經贏得過去4屆溫布頓，在草地上我感覺很好。」
今天的勝利讓喬科維奇再次進入具有歷史意義的「年度全滿貫」（calendar Grand Slam）的中途點。
「年度全滿貫」是指在同一年橫掃所有網球4大滿貫賽事，男子單打目前只有美國的巴吉（Don Budge）和澳洲傳奇拉佛（Rod Laver）完成過，且拉佛達成過2次，最後一次是在1969年。
喬科維奇2021年本有機會締造「年度全滿貫」，不過最終在壓力下於美國公開賽決賽輸給俄羅斯的梅迪維夫（Daniil Medvedev），功虧一簣。
他今天說：「我很有動力、很受鼓舞繼續締造這項運動的歷史。我感覺身體狀態很好，打網球的手感很好。」
喬科維奇7度奪年終球王，大滿貫賽23冠超越納達爾可望續寫紀錄
（中央社）身為網壇「三巨頭」一員，塞爾維亞名將喬科維奇總算擠下納達爾超車成功，以23座大滿貫冠軍獨居史上男子球員第一人。相較於費德瑞已退休以及納達爾為傷所困思考高掛球鞋，喬科維奇未來可望創下更多網球歷史紀錄。
- 榮耀無數
喬科維奇1987年5月22日生於塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade），在前南斯拉夫時期就以不到14歲之姿代表國家出賽，2003年正式轉為職業球員。
從2008年澳洲公開賽首次封王後，現年36歲的喬科維奇至今在四大滿貫賽澳網、法網、溫布頓及美網各奪10、3、7、3冠，總計23座金盃，打破他與西班牙「蠻牛」納達爾共同保持的22個大滿貫金盃頭銜外，他還成為法網93年來最年長冠軍，也是唯一一位至少3次贏得所有四大滿貫賽事的人。
他至今贏得38座大師賽冠軍，合計生涯單打冠軍總次數達到93次。
在網球歷史上，只有其他兩人至少23次大滿貫單打摘冠，都是女子球員，一是上季退休的小威廉絲（Serena Williams，23次），另外一位是現年80歲的澳洲傳奇寇特（Margaret Court，24次）。
此外，喬科維奇也是史上球王在位週數最長的紀錄保持人（387週），今天法網掄元後，目前世界排名第3的他下週將重回龍頭寶座，這項紀錄將持續翻新。喬科維奇7度登上年終球王，也是無人能及。
- 三巨頭成就交相輝映
喬科維奇與同時代的另兩位頂尖好手費德瑞（Roger Federer）及納達爾成就旗鼓相當，從2004年至今將近20年，這3位選手之間的較量被譽為網球史上的黃金年代，合在一起享有「三巨頭」（Big Three）美譽，彼此間上演多次經典戰役。喬科維奇、納達爾、費德瑞分別取得23、22、20個大滿貫冠軍，合計65個。
喬科維奇生涯至今與納達爾交手高達59次，以30勝29負略占上風。對上「紅土之王」納達爾，喬科維奇雖以8勝20負落居下風，不過他曾兩度在法網讓蠻牛吞敗仗，5度在紅土賽事擒伏蠻牛也是所有選手之最。
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