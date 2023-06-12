「超級央行日」15日登場，台美利率決策受矚目，Fed升息循環最終章？
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「超級央行日」將於台灣時間15日登場，美國聯邦準備理事會（Fed）、台灣央行將接連發布利率決策，投資人屏息以待。市場多半預測升息循環將落幕，不過，根據最新公布的數據，美國聯準會密切關注的通貨膨脹指標PCE 4月漲幅攀升，一反近期降溫趨勢，使得聯準會6月再度升息的機率增加。
升息循環最終章？台美15日利率決策受矚
（中央社）美國與台灣將於15日相繼公布最新利率決策，學者分析，美國景氣比預期好，最新「個人消費支出物價指數」（PCE）漲幅攀升、核心消費者物價指數（CPI）年增率降幅有限，為真正壓制住通膨，不排除繼續升息的可能性；台灣方面，出口跌勢仍重、拖累經濟表現，央行料按兵不動。
「超級央行日」將於台灣時間15日登場，美國聯邦準備理事會（Fed）、台灣央行將接連發布利率決策，投資人屏息以待。
市場多半預測升息循環將落幕，不過，根據最新公布的數據，美國聯準會密切關注的通貨膨脹指標PCE 4月漲幅攀升，一反近期降溫趨勢，使得聯準會6月再度升息的機率增加。
中央大學台經中心執行長吳大任指出，美國曾在70年代遇過較嚴重的通膨，1979年石油危機時，聯準會採急速升息政策，面對經濟狀況不好的結果，又快速降息；降息後通膨回溫，便再次啟動升息。
吳大任表示，短期不穩定的貨幣政策，多少影響美國後續多年的衰退問題，聯準會應有從歷史事件獲取經驗，2000年後美國貨幣政策是「升息就是一直升上去」；現在要先確定把通膨打下來，若採觀望態度，不排除通膨可能在下半年開始回溫。
吳大任進一步指出，聯準會同樣相當關切的核心CPI（剔除波動較大的食品與能源價格）年增率目前為5.5％，與去年高點相比，僅下降1點多個百分點，降幅可說非常有限。
綜觀上述，吳大任研判，美國6月應該會再升息，因為只有繼續升息，通膨才有可能被真正壓抑住。
中央研究院經濟所研究員周雨田則指出，1個月前，市場大概認定美國升息差不多見頂，但最新數據顯示，美國景氣狀況事實上比預期好，因此6月升息的機率，與先前預估時相比，應有變高，但「不升的可能性還是較大、如果升息也不會太意外」。
台灣方面，吳大任分析，歐美主要國家升息對消費、投資產生一定的影響，其外溢效應進而衝擊台灣出口表現，第3季能否有起色也難說，而出口占台灣GDP比重高，在此之下，台灣經濟可說是相當低迷。
他指出，若央行6月繼續升息，將加重家庭經濟壓力以及企業經營負擔，多方考量下，央行這次應不會調高利率，且「如果積極一點，現在其實應該降息 」。
周雨田則認為，儘管國內5月CPI增幅收斂，台灣央行6月「應該不會升、如果升的話會意外」，但通膨壓力尚未完全解除，核心CPI仍處在相對高的水準，且後續沙烏地阿拉伯減產石油，烏克蘭水壩決堤沖毀農作物、影響全球糧食價格，如果國際油價、糧價回升，將為通膨情況添變數，央行第3、4季仍可能升息。
暫停升息機率高，Fed會前內部看法仍分歧
（中央社）各界普遍預期美國Fed將在14日暫停升息，好讓決策者有更多時間評估既有升息和近期銀行業壓力對經濟的影響。
但制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）成員在6月13日至14日的會議前仍意見分歧，在通貨膨脹仍高於聯準會長期目標2％之際，委員會少數成員仍在推動連續第11次升息以對抗通膨。
包括聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在內的高官表示，可能會在下次開會時投票表決暫停升息，但也不排除必要時在7月升息。
但推動進一步升息者，例如聯準會理事華勒（Christopher Waller），支持對通膨採取更積極的立場。
期貨交易員上月底預期會再度升息，但現在認為，聯準會14日有超過7成機率不會升息。
台股戰萬七，緊盯美國CPI及利率決策
（中央社）台股上週上漲179.49點，週線連4紅，加權指數逼近17000點關卡。新的一週，除美國CPI，Fed利率會議結果及公布代表官員對利率走向看法的點陣圖，都將是市場觀察重點。
台股9日終場收在16886.4點，上漲152.71點，成交值新台幣2868.48億元，加計盤後交易約2913.29億元。
日盛MIT主流基金研究團隊表示，台股盤勢逼近「萬七」之際，大盤近關情怯，指數進入高檔震盪機會較高，市場等待本週美國公布5月CPI以及Fed利率會議會後聲明。此外，時序正值月營收公告的高峰期，可關注營運轉佳個股。
日盛MIT主流基金研究團隊指出，隨著美國通膨逐漸降溫，資金緊縮力道可望減緩，5月外資持續進入新興亞洲股市，合計淨流入高達117.4億美元，遠勝於4月的淨流入8.72億美元，其中台股5月吸引外資流入44億美元，其次為韓股的31億美元，兩者合計占整體淨流入的64％。在資金面優勢挾帶下，股市仍具有上攻力道。
針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受惠電子權值股回神，加上中小型股以及人工智慧（AI）主題表現強勢，台股盤中一度觸及16900點；就題材面，在盤面資金快速輪動下，則是呈現百花齊放，包括AI、主機板、車電、散熱等族群都有表現。
安聯投信台股團隊認為，美國非農就業數據亮眼，化解原先擔憂的硬著陸風險，市場聚焦美國聯準會本週利率決策會議，一般市場預期6月暫停升息、7月升息1碼（0.25個百分點），市場觀望聯準會態度，科技股短線震盪劇烈。
PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕說明，台股呈現健康輪動，之前漲勢超前的半導體族群維持上漲格局，惟漲勢放緩，轉而由傳產、金融類股接棒續揚。
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。