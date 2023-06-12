「超級央行日」15日登場，台美利率決策受矚目，Fed升息循環最終章？

升息循環最終章？台美15日利率決策受矚

（中央社）美國與台灣將於15日相繼公布最新利率決策，學者分析，美國景氣比預期好，最新「個人消費支出物價指數」（PCE）漲幅攀升、核心消費者物價指數（CPI）年增率降幅有限，為真正壓制住通膨，不排除繼續升息的可能性；台灣方面，出口跌勢仍重、拖累經濟表現，央行料按兵不動。

「超級央行日」將於台灣時間15日登場，美國聯邦準備理事會（Fed）、台灣央行將接連發布利率決策，投資人屏息以待。

市場多半預測升息循環將落幕，不過，根據最新公布的數據，美國聯準會密切關注的通貨膨脹指標PCE 4月漲幅攀升，一反近期降溫趨勢，使得聯準會6月再度升息的機率增加。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，美國曾在70年代遇過較嚴重的通膨，1979年石油危機時，聯準會採急速升息政策，面對經濟狀況不好的結果，又快速降息；降息後通膨回溫，便再次啟動升息。

吳大任表示，短期不穩定的貨幣政策，多少影響美國後續多年的衰退問題，聯準會應有從歷史事件獲取經驗，2000年後美國貨幣政策是「升息就是一直升上去」；現在要先確定把通膨打下來，若採觀望態度，不排除通膨可能在下半年開始回溫。

吳大任進一步指出，聯準會同樣相當關切的核心CPI（剔除波動較大的食品與能源價格）年增率目前為5.5％，與去年高點相比，僅下降1點多個百分點，降幅可說非常有限。

綜觀上述，吳大任研判，美國6月應該會再升息，因為只有繼續升息，通膨才有可能被真正壓抑住。

中央研究院經濟所研究員周雨田則指出，1個月前，市場大概認定美國升息差不多見頂，但最新數據顯示，美國景氣狀況事實上比預期好，因此6月升息的機率，與先前預估時相比，應有變高，但「不升的可能性還是較大、如果升息也不會太意外」。

台灣方面，吳大任分析，歐美主要國家升息對消費、投資產生一定的影響，其外溢效應進而衝擊台灣出口表現，第3季能否有起色也難說，而出口占台灣GDP比重高，在此之下，台灣經濟可說是相當低迷。

他指出，若央行6月繼續升息，將加重家庭經濟壓力以及企業經營負擔，多方考量下，央行這次應不會調高利率，且「如果積極一點，現在其實應該降息 」。

周雨田則認為，儘管國內5月CPI增幅收斂，台灣央行6月「應該不會升、如果升的話會意外」，但通膨壓力尚未完全解除，核心CPI仍處在相對高的水準，且後續沙烏地阿拉伯減產石油，烏克蘭水壩決堤沖毀農作物、影響全球糧食價格，如果國際油價、糧價回升，將為通膨情況添變數，央行第3、4季仍可能升息。

暫停升息機率高，Fed會前內部看法仍分歧

（中央社）各界普遍預期美國Fed將在14日暫停升息，好讓決策者有更多時間評估既有升息和近期銀行業壓力對經濟的影響。

但制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）成員在6月13日至14日的會議前仍意見分歧，在通貨膨脹仍高於聯準會長期目標2％之際，委員會少數成員仍在推動連續第11次升息以對抗通膨。

包括聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在內的高官表示，可能會在下次開會時投票表決暫停升息，但也不排除必要時在7月升息。

但推動進一步升息者，例如聯準會理事華勒（Christopher Waller），支持對通膨採取更積極的立場。

期貨交易員上月底預期會再度升息，但現在認為，聯準會14日有超過7成機率不會升息。

台股戰萬七，緊盯美國CPI及利率決策

（中央社）台股上週上漲179.49點，週線連4紅，加權指數逼近17000點關卡。新的一週，除美國CPI，Fed利率會議結果及公布代表官員對利率走向看法的點陣圖，都將是市場觀察重點。

台股9日終場收在16886.4點，上漲152.71點，成交值新台幣2868.48億元，加計盤後交易約2913.29億元。

日盛MIT主流基金研究團隊表示，台股盤勢逼近「萬七」之際，大盤近關情怯，指數進入高檔震盪機會較高，市場等待本週美國公布5月CPI以及Fed利率會議會後聲明。此外，時序正值月營收公告的高峰期，可關注營運轉佳個股。

日盛MIT主流基金研究團隊指出，隨著美國通膨逐漸降溫，資金緊縮力道可望減緩，5月外資持續進入新興亞洲股市，合計淨流入高達117.4億美元，遠勝於4月的淨流入8.72億美元，其中台股5月吸引外資流入44億美元，其次為韓股的31億美元，兩者合計占整體淨流入的64％。在資金面優勢挾帶下，股市仍具有上攻力道。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受惠電子權值股回神，加上中小型股以及人工智慧（AI）主題表現強勢，台股盤中一度觸及16900點；就題材面，在盤面資金快速輪動下，則是呈現百花齊放，包括AI、主機板、車電、散熱等族群都有表現。

安聯投信台股團隊認為，美國非農就業數據亮眼，化解原先擔憂的硬著陸風險，市場聚焦美國聯準會本週利率決策會議，一般市場預期6月暫停升息、7月升息1碼（0.25個百分點），市場觀望聯準會態度，科技股短線震盪劇烈。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕說明，台股呈現健康輪動，之前漲勢超前的半導體族群維持上漲格局，惟漲勢放緩，轉而由傳產、金融類股接棒續揚。