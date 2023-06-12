烏克蘭反攻傳首波捷報，收復東南部3村莊；瓦格納集團首腦：不會與俄羅斯國防部簽約納管
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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨天表示「反攻和防衛行動正在烏克蘭發生」，那是基輔當局針對外界期待已久的烏東和烏南反攻行動截至目前為止發出的最強烈信號。
烏克蘭反攻傳首波捷報，收復東南部3村莊
（中央社）烏克蘭今天（當地時間11日）表示，烏軍已經從俄羅斯部隊手中收復東南部3個村莊。這是本週發起反攻以來，基輔首度通報有聚落獲得解放。
《路透社》報導，在烏克蘭第68獵兵旅（68th Jaeger Brigade）發布的一段未經查證的影片中，士兵們在一棟遭到轟炸過的建築升起國旗，並且表示那個聚落是頓內次克州（Donetsk）布拉霍達特內村（Blahodatne）。
烏克蘭塔夫里亞（Tavria）軍事部門發言人舍爾申（Valeryi Shershen）在電視上說：「反攻行動有了首波結果、局部的結果。」
他表示，布拉霍達特內村位於頓內次克州和札波利沙州（Zaporizhzhia）之間，距烏克蘭掌控的大諾沃西爾卡村（Velyka Novosilka）以南僅數公里。
烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）稍後在聲明中表示，烏軍也已經一併收復下一個村莊馬克耶夫卡（Makiivka），在南部前線沿著兩個不同方向挺進300到1500公尺遠。
與此同時，烏克蘭國土防衛隊的一支部隊也在加密通訊軟體Telegram上傳未經查證影片，內容顯示其士兵在涅斯庫奇涅村（Neskuchne）舉起國旗。那是這個區域最靠近烏軍陣地的村莊。
馬里亞爾指出：「我軍防守的方向沒有失去任何陣地。」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨天表示「反攻和防衛行動正在烏克蘭發生」，那是基輔當局針對外界期待已久的烏東和烏南反攻行動截至目前為止發出的最強烈信號。
俄羅斯傭兵首腦：瓦格納不會和俄羅斯國防部簽約
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）今天表示，他的瓦格納戰士不會與俄羅斯國防部長蕭依古簽署任何合約。幾個小時前俄羅斯國防部尋求將瓦格納戰士納入管轄範圍。
《路透社》報導，瓦格納集團首腦普里戈任曾一再抨擊俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的軍方高層，認為他們未能在烏克蘭好好作戰，是一種背叛。
俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）都沒有公開評論普里戈任的侮辱和批評。
但俄羅斯國防部昨天表示，蕭依古已下令所有「志願分遣隊」在6月底前與俄羅斯國防部簽訂合約，國防部表示此一步驟將提高俄羅斯軍隊的效力。
儘管俄羅斯國防部在公開聲明中沒有提到瓦格納集團，但俄羅斯媒體報導這是蕭依古試圖讓瓦格納集團傭兵組織屈服。
普里戈任在回應對蕭依古的命令時說：「瓦格納不會與蕭依古簽署任何合約。」
普里戈任說，瓦格納已融入整個系統，完全服從俄羅斯的利益，但向蕭依古報告會破壞其高效的指揮結構。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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