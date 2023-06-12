2023/06/12,
歐洲

烏克蘭反攻傳首波捷報，收復東南部3村莊；瓦格納集團首腦：不會與俄羅斯國防部簽約納管

烏克蘭反攻傳首波捷報，收復東南部3村莊；瓦格納集團首腦：不會與俄羅斯國防部簽約納管
烏克蘭第68獵兵旅公布的影像｜Photo Credit: 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша

我們想讓你知道的是

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨天表示「反攻和防衛行動正在烏克蘭發生」，那是基輔當局針對外界期待已久的烏東和烏南反攻行動截至目前為止發出的最強烈信號。

烏克蘭反攻傳首波捷報，收復東南部3村莊

（中央社）烏克蘭今天（當地時間11日）表示，烏軍已經從俄羅斯部隊手中收復東南部3個村莊。這是本週發起反攻以來，基輔首度通報有聚落獲得解放。

《路透社》報導，在烏克蘭第68獵兵旅（68th Jaeger Brigade）發布的一段未經查證的影片中，士兵們在一棟遭到轟炸過的建築升起國旗，並且表示那個聚落是頓內次克州（Donetsk）布拉霍達特內村（Blahodatne）。

烏克蘭塔夫里亞（Tavria）軍事部門發言人舍爾申（Valeryi Shershen）在電視上說：「反攻行動有了首波結果、局部的結果。」

他表示，布拉霍達特內村位於頓內次克州和札波利沙州（Zaporizhzhia）之間，距烏克蘭掌控的大諾沃西爾卡村（Velyka Novosilka）以南僅數公里。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）稍後在聲明中表示，烏軍也已經一併收復下一個村莊馬克耶夫卡（Makiivka），在南部前線沿著兩個不同方向挺進300到1500公尺遠。

與此同時，烏克蘭國土防衛隊的一支部隊也在加密通訊軟體Telegram上傳未經查證影片，內容顯示其士兵在涅斯庫奇涅村（Neskuchne）舉起國旗。那是這個區域最靠近烏軍陣地的村莊。

馬里亞爾指出：「我軍防守的方向沒有失去任何陣地。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨天表示「反攻和防衛行動正在烏克蘭發生」，那是基輔當局針對外界期待已久的烏東和烏南反攻行動截至目前為止發出的最強烈信號。

俄羅斯傭兵首腦：瓦格納不會和俄羅斯國防部簽約

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）今天表示，他的瓦格納戰士不會與俄羅斯國防部長蕭依古簽署任何合約。幾個小時前俄羅斯國防部尋求將瓦格納戰士納入管轄範圍。

《路透社》報導，瓦格納集團首腦普里戈任曾一再抨擊俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的軍方高層，認為他們未能在烏克蘭好好作戰，是一種背叛。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）都沒有公開評論普里戈任的侮辱和批評。

但俄羅斯國防部昨天表示，蕭依古已下令所有「志願分遣隊」在6月底前與俄羅斯國防部簽訂合約，國防部表示此一步驟將提高俄羅斯軍隊的效力。

儘管俄羅斯國防部在公開聲明中沒有提到瓦格納集團，但俄羅斯媒體報導這是蕭依古試圖讓瓦格納集團傭兵組織屈服。

普里戈任在回應對蕭依古的命令時說：「瓦格納不會與蕭依古簽署任何合約。」

普里戈任說，瓦格納已融入整個系統，完全服從俄羅斯的利益，但向蕭依古報告會破壞其高效的指揮結構。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


“2022烏克蘭危機”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。