台積電赴美投資租稅議題急迫，專家分析3大途徑可走；日方允諾努力確保建熊本2廠必要預算
我們想讓你知道的是
先不談高成本人力等因素，光是未來盈餘分配時面臨美國股利扣繳率達30％，赴美投資意願就「冷掉了」，資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人直言，若簽訂租稅協定，扣繳率可望降到10％，固然隱含少收稅的問題，但現在的氛圍是，美國想要台商在美當地投資，那就勢必得給出一點「甜頭」。
台積電等赴美投資增租稅議題急迫，專家分析有3大途徑
（中央社）台美租稅協定醞釀多年，隨台積電等大廠赴美投資增加，企業界盼政府向美洽簽的聲浪高漲。專家分析，除簽署避免雙重課稅協定外，還有兩條路可走，包括美國修國內法，單邊提供台灣稅務優惠或通案性調降扣繳稅率，或是將租稅優惠包含在貿易協定中。
洽簽台美租稅協定討論已超過10年之久，台灣向來是頻頻拋出橄欖枝一方，但由於涉及稅收流失與稅籍資料等議題，美國回應態度一直相當消極。隨近年美中貿易戰開打，美方更重視供應鏈安全，推動「Made in America」政策，除台積電、環球晶等龍頭大廠赴美設廠，美方也很有興趣持續吸引台企投資，對台灣而言，現階段是推動台美簽署避免雙重課稅協定的契機。
目前台灣企業赴美投資美國子公司，獲利除需先繳納美國企業所得稅21％，稅後盈餘匯回台灣前，需再負擔30％的美國股利扣繳；儘管扣繳稅負可抵減台灣營所稅，整體實質稅率仍達44.7％。從個人稅務面來說，目前台籍人士投資美國公司獲配股利時，美國將依當地股利扣繳稅率30％扣繳稅款。
先不談高成本人力等因素，光是未來盈餘分配時面臨美國股利扣繳率達30％，赴美投資意願就「冷掉了」，資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人直言，若簽訂租稅協定，扣繳率可望降到10％，固然隱含少收稅的問題，但現在的氛圍是，美國想要台商在美當地投資，那就勢必得給出一點「甜頭」。
近期不僅美國國會兩黨議員紛紛透過法案或決議案，表達對台美租稅協定的支持，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）也曾在國會聽證會上表示，美國與台灣缺乏租稅協定是重大問題，將研究是否能找到方法因應；對台灣來說，情勢看似比以往樂觀。
然而，美國和其他國家或地區簽訂租稅協定時，雙方立法和行政機構皆須完成相關程序，其中，美方需要經過參議院核准，而核准程序繁瑣、耗時漫長，比如近期美日租稅協定修正條約，雙方2013年初簽訂，卻在美國參議院決議時卡關，直到2019年7月才獲准。
蘇宥人則認為，台美若走租稅協定這條路，為避免大型台商「看得到吃不到」，在這種壓力之下，生效期可望縮短。如果美國採取「非租稅協定」方式減輕台灣投資人在美租稅負擔，蘇宥人指出，美國國會可透過修訂或加訂國內立法，單邊提供台灣投資人或符合特定標準的投資案，在稅務上的好處。
再者，蘇宥人表示，美國也可通案性「一視同仁」、也就是不對特定國家或地區，將30％扣繳稅率調降至20％、而這恰與台灣營所稅和個人基本稅負相同，或調整至其他更合適的課稅水準。
至於是否可能透過簽訂貿易協定，將租稅優惠附加在其中，蘇宥人指出，這種作法很少見，可能性較低。
此外，若台美間成功簽署租稅協定，除稅負優惠，蘇宥人表示，以個人稅務而言，第二個好處在於稅務爭議有解。
對於同時符合台美兩地稅務居民身分、或是同時會在兩地取得收入的人士，簽訂租稅協定後，當遇上可能會被雙重課稅的情況，可透過「相互協議程序」（MAP），以協商方式解決兩地租稅爭議案件。
除兩大好處，蘇宥人提醒，租稅協定簽署後，將更進一步增加稅務資訊透明。
美國租稅協定通常包含雙方可以「例行」和「隨機」進行稅務資訊交換的條文，居住在台的美籍人士，應已習慣美國稅局能透過「肥咖條款」（FATCA，外國帳戶稅收遵從法），取得他們在台銀行帳戶等資訊。
在有租稅協定之下，蘇宥人指出，資訊交換將由單邊變成雙邊，台灣的稅務機關也能向美國要求提供台灣居住者在美國的所得和財產資訊。
台積電擬建熊本2廠，日方允諾努力確保必要預算
（中央社）有關台積電正優先檢討在日本熊本興建第2座工廠，日本經濟產業大臣西村康稔表示，將努力確保必要預算。
日本熊本電視台10日的報導指出，西村說，會在詳查支援內容及金額等後，努力確保必要預算。
台積電董事長劉德音6月6日表明將優先考慮在熊本設立第2座工廠，但也提到「日本政府提供的補助金尚未確定」，希望日本政府提供強力支援。
西村5月曾陪同日本首相岸田文雄與包括劉德音在內的全球半導體高層會談，有關這次台積電有意在日本興建第2座工廠，曾表示「對（台積電）正在檢討重大追加投資一事表示歡迎」。
新聞來源
延伸閱讀
- 台積電正式啟用先進封測六廠，可望緩解因人工智慧而高漲的晶片需求
- 半導體人才戰：碩士班沒畢業就幾乎被搶光！半導體業已不見得是理工科學子首選？
- 台積電股東會：今年可能負成長、全年表現勝同業，專家：半導體復甦恐不同調
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
看見元宇宙前，先讓我們再次看見真正的台灣——《看見台灣》十週年影響力回顧
我們想讓你知道的是
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、為這個社會、為這個時代，做出更積極的貢獻。
因三年疫情的影響，世界變得更加依賴網路服務與虛擬世界。有不少論述表示，疫情推動了元宇宙產業起飛，種種效應下，即便在解封後的今日，我們似乎只關注著「元宇宙」何時到來，卻忘記抬頭看看真實世界與真實的台灣。
才知道，困住我們的不只是城市生活，更是這個只有螢幕大小的世界。
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、這個社會、這個時代，做出更積極的貢獻。
讓我們一起藉由這篇文章，再次回憶那年的感動。透過政治、經濟與教育等不同面向，回顧這十年來齊柏林導演對台灣的影響。從看見開始，再次踏上保護土地的旅程。
電影形成輿論，民意推動政府解決問題
2013年《看見台灣》上映，電影中赤裸裸呈現台灣國土的16道傷痕，包括日月光工廠在後勁溪排放含有鎳、銅等有害物質的赭紅色廢水；清境農場的山坡地濫墾、違建問題；水泥業者的過度開採，更使花蓮太魯閣國家公園裡的山頭一片光禿；以及花蓮市環保公園的邊坡，因遭海浪沖蝕而垃圾崩落，污染海洋。
以往不發聲的民眾們，在「看見」後紛紛展開抗議與對政府的要求，在政治上帶來壓力，因此內政部旋即在同年年底成立了「國土保育專案小組」，邀請十多位跨部會專家和官員，針對《看見台灣》片中所呈現的各種問題進行檢討與開罰；後續更影響多項法條增修，例如《水污染防治法》、《礦業法》等，甚至間接推動早在2004年即已送審，卻遲未通過的《國土計畫法》（簡稱《國土法》），在2015年正式三讀通過。
現任國立師範大學永續管理與環境教育研究所教授的葉欣誠，曾在2012年至2014年期間，以及2014年至2016年間，先後擔任環保署副署長和政務委員，在「國土保育專案小組」中扮演著極為重要的角色。葉教授認為，《看見台灣》中呈現的問題，雖然在環保人士眼中可能已見怪不怪，卻很少被社會大眾關注；直到齊導將現場事實以影像藝術的方式呈現，把一般人覺得遙遠的問題轉化成「與自己有關」的現實問題，才成功喚起注意，也養成台灣民眾關注環境議題的習慣。
葉欣誠認為，藉由電影藝術在民間形成輿論，就能對政府及企業產生影響力，一如高爾的紀錄片《不願面對的真相》，也對全世界造成影響。「《看見台灣》上映後，跨部會針對每個議題都要提出因應措施，包括何時會改善完畢，每個單位都很積極地在面對這件事。當時政府的態度是認真的，因為社會面於這些事情的期待很高，我認為這對台灣是正面的影響。」
從永續角度重塑企業經營思維
除了推動政策的迭代，在《看見台灣》之後的十年間，台灣企業也更加具備永續意識，可以說是迎來企業關注「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的高峰。也讓我們對於商業、經濟產生了更多的提問：「商業發展與環境保護有機會共存嗎？」
過去，企業講求「企業社會責任（CSR）」，以「回饋社會」為主軸，追求利益的同時，也為社會做出正面貢獻；但時至今日，這套觀念已不再適用，因為永續發展已不再只是一種做善事的回饋，更成為企業是否能保持競爭力、持續生存的新決策點。
葉欣誠教授分享，許多人對於永續發展的理解往往只是表面的，有超過一半的人認為所謂「永續」意味「永遠繼續」，但事實上，永續真正的含義更接近「世代正義」。世代正義的意涵更廣泛，這代表我們若要從永續的角度看待一個事情，必須從經濟、社會、環境等面向共同評估，而不僅關注於環境層面。
例如，在《看見台灣》上映後，台灣兩大水泥企業——亞泥和台泥被要求更重視在地居民的聲音，尤其在取得礦權延長的過程中，他們需要花費比以往更多的心力進行社會溝通。當社會對於這些企業有更多的要求時，他們自然得要將永續納入決策過程，讓這些先天高污染的行業能在經濟效益之外，也將社會、環境影響考慮進去，否則就會引發社會的反彈。
從正面的角度來看，未來的企業需要更全面地考慮問題；從負面的角度來看，也增加了企業的風險。尤其台灣是以製造業為主的出口國家，當世界大廠對於供應鏈廠商的SDGs表現有更高的要求時，意味著企業永續等同於企業競爭力，唯有同時考慮經濟、社會和環境，以及所有利害關係人的意見，透過平等溝通達成共識，才是未來提升企業競爭力的積極方法。
培養未來的齊柏林，讓關注延續
一部紀錄片，在台灣不僅刮起一陣又快又急的炫風，更匯集出一道對社會影響深沉而長久的洋流。《看見台灣》影響了政策、改變了企業思維，《看見台灣》更是種下種子，在世代間傳遞看見台灣的價值。
齊柏林導演曾說：「這塊士地發生過美好的、不美好的事跡，都應該被記錄下來；唯有被記錄，我們才有能力去理解人類對環境究竟產生了怎樣的影響。」2018年6月8日，為了繼承齊導遺願，「看見・齊柏林基金會」正式成立，除了典藏齊導演留下的珍貴影像，透過策展倡議與環境教育讓更多人看見，也舉辦「齊柏林環境紀錄獎」，希望挖掘更多引發社會強烈關注的紀錄片，繼續針砭政策，看見那些不為人知的環境問題。
2019年，空拍影像環境教育基地「齊柏林空間」在淡水成立，《見山》、《逐岸》、《映河》與《覓城》共四場影像展覽，吸引超過六萬人次參觀；2020年，基金會也透過超商零錢捐募集款項，預計在2025年前舉辦368場《看見台灣》校園公播，並邀請一萬名學生到齊柏林空間體驗環境教育課程，至今已有超過四萬名師生參與。
2022年，「齊柏林環境紀錄獎」正式開始徵件，第一屆得主張弘榤導演的《鯨之聲》，一舉獲得 2022年新北市紀錄片獎首獎，更在2023年勇奪第45屆金穗獎最佳紀錄片；而今年度第二屆得主廖敬堯導演的《除蛙記》，也同樣令人期待。
此外，基金會更在2022年將「iTaiwan8空中影像資料庫」重新改版上線，集結齊柏林導演未曾曝光的珍貴影像，讓所有人都能在網路上檢索利用，讓這六十萬張照片與近千小時的影片，能持續發揮影響力，讓台灣土地的姿態被更多人記住。
十年之後再次看見台灣，看見彼此
回望這十年，《看見台灣》的影響力不僅僅是一部電影所能承載，更是一股力量，推動著台灣往更好的方向前進。在未來的十年中，我們還需要更多的「看見」，更多的關注、行動、改變，才能保護這片美麗的土地。
那麼，在這十年的影響力高峰後，我們如何可以再創下一個環保輿論的高峰？這座島嶼，還需要更多《看見台灣》系列紀錄片，讓這份力量代代接棒下去。於是，基金會將《看見台灣2》永遠留給齊柏林，並邀請同樣愛護自然不遺餘力的紀錄片導演麥覺明，勇敢踏上續拍《看見台灣3》的艱難之路。麥覺明的《MIT台灣誌》是帶起台灣戶外行腳節目風潮的鼻祖，之後更跨足電影界，耗時11年拍攝紀錄片《黑熊來了》、歷時17年拍攝《山椒魚來了》。此次由他拾起接力棒，透過《看見台灣3》繼續訴說這塊土地的故事
此外，基金會也將在十週年時刻舉辦各式活動，邀請所有民眾參與。包含「看見台灣‧改變10 X 10」永續論壇，將在7月29日於台北市中油大樓舉辦，邀請跨領域重量級講者及年輕世代關鍵意見領袖，共商台灣的永續未來；《看見台灣》十週年攝影巡迴展也將走出「齊柏林空間」，自8月15日起在台北、台中、高雄三地舉辦展覽，邀請全台民眾透過影像，與土地河山對話。
尤其在年末12月3日，更將在台北市市民廣場及大佳河濱公園會盛大舉辦「看見Taiwan路跑」，以最環保健康的方式，號召人們一起用雙腳親近土地。同時，本賽事也將以低碳減廢方式執行，落實友善環境的理念。
在這值得紀念的十週年時刻，希望透過多元的形式接觸更多民眾，再度透過影像的力量，邀請讀者走出手機螢幕的虛擬世界，一起關心真實的生活、真正的台灣。
《看見台灣》十週年系列活動
「看見台灣‧改變10X10」論壇
時間：2023/7/29 (日) 9:00-16:00
地點：中油大樓 國光會議廳（臺北市信義區松仁路3號）
《看見台灣》十週年攝影巡迴展
【台北場】
時間：2023/08/15-09/10
地點：松山文創園區1號倉庫
【高雄場】
時間：2023/09/16-10/03
地點：駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫
【台中場】
時間：2023/11/28-12/17
地點：文化部文化資產局藝文展覽館BCD
看見Taiwan 3K｜10K｜21K路跑
時間：2023/12/3 (日)
地點：台北市市民廣場（10K、21K起跑點）、大佳河濱公園（3K起跑點、主會場）