英媒：COVID-19爆發前武漢科學家與共軍合造病毒，中國隱匿2016年「墨江事件」疑為病毒起源
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但2016年事件有了變化。研究人員在雲南省墨江一處礦井中，發現一種新型冠狀病毒，當地有些人死於跟SARS類似的症狀。中國當局未對全球示警，沒通報這些死亡事件。如今這種病毒被認為是目前已知在疫情爆發前就存在的COVID-19唯一近親。
（中央社）英媒《泰晤士報》報導，武漢科學家多年前即與追求生物武器的共軍合作，在COVID-19疫情爆發前不久藉由結合世上最致命的冠狀病毒，製造出新病毒突變體，後來病毒卻從研究室外洩。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒會出現，究竟是實驗室外洩的結果，抑或是自然產生，是科學界最具爭議的問題之一。調查人員試圖找尋決定性證據，卻因中國行事不透明受阻。
英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）透過消息人士、資訊自由（Freedom of information）提倡者，取得並翻閱了數百份相關文件，並訪問了美國國務院的調查人員，勾勒出事發至今最為清楚的事件樣貌。
這數百份文件包含之前被列為機密的報告、內部備忘錄、科學報告、電子郵件通訊等。受訪的美國國務院調查人員則包括參與美國首場重大疫源調查的中國事務、新興大流行病、生物武器專家。
《泰晤士報》10日報導，武漢病毒研究所早已著手尋找2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）病毒的源頭，吸引美國透過紐約一個慈善機構挹注資金，美國頂尖冠狀病毒科學家還分享了先進的病毒操縱（virus manipulation）技術。
然而武漢病毒研究所從中國南方蝙蝠洞裡蒐集到冠狀病毒後，對病毒所作的實驗風險愈來愈大。一開始，所方還會公開研究結果，並主張這類工作有助於疫苗開發，為實驗相關風險辯護。
但2016年事件有了變化。研究人員在雲南省墨江一處礦井中，發現一種新型冠狀病毒，當地有些人死於跟SARS類似的症狀。
中國當局未對全球示警，沒通報這些死亡事件。如今這種病毒被認為是目前已知在疫情爆發前就存在的COVID-19唯一近親。
墨江發現的病毒被送往武漢病毒研究所，所內科學家的研究成果成為機密。一名美國調查人員說：「報告檔案開始變不透明。機密計畫就是從此刻展開。」
美國國務院調查人員在報告中寫道：「儘管武漢病毒研究所自稱是非軍方機構，美國確信該研究所曾跟中國軍方合作發表和進行秘密計畫。武漢病毒研究所至少從2017年起就代表中國軍方涉入機密研究，包括實驗室動物實驗。」
美國參議院報告稱，中國軍方也被授予武漢病毒研究所內的主管職位。
根據美國調查人員，中方的機密計畫是要讓礦井內發現的病毒對人類更具傳染力。
調查人員相信這項計畫導致COVID-19病毒產生，並在一場實驗室事故後外流到武漢市內。一名調查人員說：「情況愈來愈清楚顯示，武漢病毒研究所涉及製造、傳播和隱匿COVID-19大流行。」
美方人員發現證據，證明2019年11月有從事相關實驗的研究人員被送進醫院時，身上出現類似COVID-19的症狀，其中一名研究人員的家屬死亡。一個月後，武漢得知疫情存在。
一名調查人員說：「我們非常有信心這可能就是COVID-19，因為他們在實驗室中從事尖端冠狀病毒研究，他們是受過訓練的生物學家，年紀30、40多歲，35歲的科學家染上流感不會病得很重。」
另一項分析則顯示，最初的疫源中心靠近武漢病毒研究所的實驗室，而非一直以來大家認為的華南海鮮市場。
美方調查人員也說明自己如何掌握證據，顯示武漢病毒研究所在疫情爆發前就在研發疫苗。
相關消息人士透露：「我訪問了跟武漢病毒研究所關係密切的亞洲科學家。他們跟我說，他們相信2019年秋天就有跟COVID-19相關的疫苗研究在進行。」
《泰晤士報》指出，解放軍自己的疫苗專家周育森（Zhou Yusen）曾跟武漢科學家合作研究MERS（中東呼吸症候群）冠狀病毒，在疫情當下也在跟武漢科學家合作。
周育森遭到懷疑，是因為他在2020年2月就申請COVID-19疫苗專利，距離中國對世界承認爆發疫情才過了一個多月。
今年4月，負責美國疫苗研發計畫的凱雷克（Robert Kadlec）發表一份與人合著的報告，認定周育森的團隊研發疫苗時間應該不晚於2019年11月，當時疫情才剛開始。
周育森似已於2020年5月死亡，享年54歲，中國媒體曾提及他過世，一份研究報告在他的名字後面括號加註已歿字樣。目擊者告訴美國調查人員，周育森是從武漢病毒研究所屋頂跌落，但此說未經證實。
《泰晤士報》指出，如果某個國家能夠讓國民接種疫苗，對抗自己的機密病毒，可能就握有能夠扭轉世界權力平衡的武器。
一名美國調查人員說：「我的看法是，墨江事件被隱匿是因為軍事機密，跟（共軍）追求病毒生物武器和疫苗的軍民兩用能力有關。」
新聞來源
延伸閱讀
- 《紐約時報》：中國嚴控科研改寫COVID-19敘事，妨礙疫情溯源調查
- 德國專家：關於武漢實驗室洩漏COVID-19病毒的討論「純粹出於政治動機」
- 【專訪】前美國副國安顧問博明：中共願意犧牲全球公衛，只為了鞏固自己的政權
- 《華爾街日報》：美國能源部改口推斷COVID-19「最有可能源於中國實驗室洩漏」
- FBI研判COVID-19疫情可能源自中國實驗室外洩，馬斯克轉發遭《環球時報》開嗆：是在砸中國的鍋嗎？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。