研究：職業足球員罹患失智症機率，幾乎是一般人的3.5倍
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考伊坦言：「這是我們這項運動一塊極度棘手領域。但我們承諾會與我們的利害關係人共同合作，來透過進一步的醫學和專家分析協助我們增加這方面的知識。」英格蘭足球總會則表示，他們已開始實施「領先業界」的腦震盪指導方針，包括限制頭錘練習及禁止12歲以下球員不必要的頭錘。
（中央社）英國的英格蘭足球總會（English Football Association, FA）和職業足球員協會（Professional Footballers' Association, PFA）委託的研究發現，職業足球員退休後診斷出罹患失智症的機率，幾乎是一般人的3.5倍。
《法新社》報導，這項由英國諾丁罕大學（University of Nottingham）進行的研究得出的結果，支持先前研究顯示前足球員可能有較高機率罹患神經認知疾病的發現。
新報告指稱，研究調查的退休職業足球員當中，有2.8％的人通報經醫學診斷出罹患失智症或其他神經認知疾病，相較一般人口當中僅0.9％罹患這類疾病。
英格蘭足球總會醫療長考伊（Charlotte Cowie）表示：「這項『英國退休足球員腳和踝關節退化性關節炎和認知障礙研究』（The FOCUS study）是和參與研究的特定一群前職業足球員合作，能夠檢視他們的腦部健康情況。研究結果支持先前『足球運動對終身健康與失智風險研究』（The FIELD study）結論，也就是前職業足球員罹患神經認知疾病的風險比一般人高。」
考伊坦言：「這是我們這項運動一塊極度棘手領域。但我們承諾會與我們的利害關係人共同合作，來透過進一步的醫學和專家分析協助我們增加這方面的知識。」
英格蘭足球總會過去不斷遭倡議人士批評未採取充分行動，來援助現正承受神經認知疾病之苦的前球員。
英格蘭足球總會則表示，他們已開始實施「領先業界」的腦震盪指導方針，包括限制頭錘練習及禁止12歲以下球員不必要的頭錘。
自從美國職業美式足球聯盟NFL在2015年以10億美元（約新台幣307億元）與數千名出現神經疾病的前球員達成訴訟和解後，運動界對於腦震盪風險的認知已逐漸提高，世界各地包括足球、橄欖球和板球等運動的球隊聯盟和球員工會，紛紛加強各自的腦震盪規範。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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