川普遭起訴後首現身造勢大會，批司法部毫無根據；民調顯示近半美國民眾認有政治動機

川普遭起訴後首度現身造勢大會，批起訴書毫無根據

（中央社）前美國總統川普（Donald Trump）自被起訴多項聯邦罪名後，10日首度向他的支持者發表演說，且稱起訴書毫無根據。對川普的有關指控也將2024年美國總統大選推向了未知且不穩的境地。

根據9日公布的起訴書內容指川普遭起訴38項犯行，並著重於川普涉及不當處理機密文件，這些指控比起過去對他個人、政治和商業不當行為的控訴來得更為嚴重。

總統拜登（Joe Biden）的司法部起訴了共和黨黨內初選提名戰中大幅領先的川普，也前所未見地為角逐白宮大位鋪路。

川普已經堅稱這是出於政治動機的「獵巫」行動，並予以譴責。川普先後造訪喬治亞州和北卡羅來納州參加造勢大會，並抨擊他所謂的對他不公平的法律攻擊。

川普10日在喬治亞州哥倫布市（Columbus）抨擊拜登和司法部，抱怨他所謂的「虛假起訴書」，他告訴民眾說，他因競選下一任總統而在法庭上被追訴。

川普告訴支持者說：「這就是他們這樣做的原因，如果我不選總統，就不會有獵巫式政治迫害，也不會有起訴。」

川普之後在北卡羅來納州的格林斯伯勒（Greensboro）說：「你在和瘋狂的瘋子打交道。拜登政府武器化的『不法部』（Department of Injustice）對我的起訴毫無根據，將成為我國史上最可怕的濫用權力行為之一。」

在這兩場大會過後幾天，川普將在邁阿密聯邦法院出庭，針對爆炸性指控應訊。他被控蓄意持有國防機密、密謀妨礙司法、以腐敗方式隱瞞文件和不實陳述，而陷美國國家安全「於危險之中」。

依司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）所提指控，每項罪名最高可判處20年徒刑。

川普已在自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）透過一連串貼文和影片來回應這份起訴書，他稱史密斯「精神錯亂」、「仇恨川普的人」，並將這項起訴定調為拜登及其競選團隊的精心策畫，以意圖干預選舉。

川普說：「他們找上我，因為目前我們在民調上再次大幅領先拜登。」

到目前為止，許多共和黨人的反應是團結起來支持這位前總統，也將川普的憤怒情緒放大。這些人包括川普的一些黨內提名競爭對手。

與川普關係起伏的聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，起訴書標誌著美國的「黑暗日子」。

麥卡錫說：「我和每一個相信法治的美國人，都和川普總統站在一起。」

佛羅里達州州長尚迪特（Ron DeSantis）也呼應司法部「武器化」的說法。在共和黨提名戰中，尚迪特被視為川普的頭號挑戰者。

川普遭聯邦起訴，近半美國民眾認有政治動機

前美國總統川普遭到聯邦刑事起訴，指控卸任後非法攜出機密文件。民調顯示，47％美國民眾認為這項起訴出於政治動機，且他在遭到起訴後的民調仍居高不下，有61％的共和黨支持者可能會在2024年總統大選時投票給他。

根據9日公布的起訴書，川普遭美國聯邦檢察官指控在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所非法持有美國核子和國防機密文件，遭控38項犯行。美國司法部指出，川普於2021年1月卸任時，帶走國防部、中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）和其他情報機構的高度機密檔案。

川普10日在喬治亞州哥倫布市（Columbus）向支持者公開發表演說時，抨擊美國總統拜登（Joe Biden）與司法部，指稱起訴書毫無根據，堅稱這是出於政治動機的「獵巫」行動，並予以譴責。他告訴民眾，他是因為競選下一任總統才遭到追訴。

國會山莊報（The Hill）引述美國廣播公司新聞網（ABC News）和易普索集團（Ipsos）11日公布的最新民調指出，47％受訪者認為對川普的指控是出於政治動機，37％則不這麼認為，16％民眾表示不確定。其中，8成共和黨支持者認為這項指控是出於政治動機，只有16％的民主黨支持者同意這一觀點。

調查也顯示，48％受訪者認為川普應當被起訴，35％則認為不應該。

哥倫比亞廣播公司新聞網╱輿觀（CBS News / YouGov）11日公布的民調也有同樣的結果。76％共和黨支持者認為川普遭到起訴是出於政治動機。即使川普因此定罪，8成共和黨支持者仍認為川普可以擔任總統。

目前已宣布角逐共和黨總統提名的候選人中，61％的共和黨支持者可能會在2024年總統大選時投票支持川普，川普最主要競爭對手佛州州長迪尚特僅以23％居次；南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）、前美國副總統彭斯（Mike Pence）各獲得4％支持，前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）僅獲3％支持。

若以現在的投票偏好來看，75％共和黨支持者表示會考慮川普，51％傾向迪尚特，21％考慮史考特，彭斯與海利則分別為16％與15％。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航