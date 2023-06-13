在台灣民眾會自行回收餐盤，為何新加坡卻要以懲罰文化推動「餐桌整潔運動」？

在6月的初夏，筆者帶著一顆好奇與探索的心情，出訪了多年沒有入境的鄰國---新加坡。這座小島國家，讓我印象深刻的，還不是它高科技的建設，或打造的智慧城市，而是在這井條有序的管理背後，有著獨特的監控和懲罰文化在運作整個城市。無論你走到哪裡，都可以看到新加坡綿密且周全的規範與警告標語，從日常生活的微小細節，到整個社區的運作，都彰顯著這種深植於懲罰思維的的特質。

在我到達新加坡的第一天清晨，我到了離樟宜機場幾站的勿洛捷運站（Bedok）下車，並光顧當地的美食中心享用早餐。在新加坡，幾乎所有社區都一個這樣的美食中心，提供便宜和簡便的食物給食客享用。已數年沒到訪新加坡的我，第一個令我注意到的，不是小販檔口的菜單，而是牆壁上貼著的各種標語和海報，都是在呼籲人們進餐後回收餐盤。

Photo Credit：巫文濤 圖為新加坡小販中心內提醒食客歸還餐盤的海報。

法律下的整潔文化

這個在新加坡稱之為「餐桌整潔運動」的文化，已經推廣數年，特別是在2020年當新加坡成功將「小販文化」申請列入聯合國教科文組織的「人類非物質文化遺產代表作名錄」後，新加坡政府也更進一步加強並落實小販中心的整潔運動，企圖升級小吃飲食的衛生環境與乾淨形象。

一開始，新加坡國家環境局（NEA）先是在2021年6月1日起施行「餐桌整潔運動」的規定，但有3個月的寬限期，同年9月1日起開始執法。原本是在小販中心先落實，因為那裡人流較大，而且鳥類聚集較多，接著在2022年1月1日起擴大至咖啡廳和美食廣場。如若違反這些規定，官員在評估食客的狀況後，先會給出口頭警告，而針對屢勸不聽者，則會祭出罰款。

這些規範包括食客將用過的餐具、紙巾、飲品瓶罐、食物殘渣等棄置在垃圾桶或專用的垃圾收集區。更嚴苛的是，如果你用了一張紙巾，即使它被風吹到地板上，食客也一定要撿起來丟掉，否則被視為一種違法行為。「沒有人應該在任何公共場所留下任何垃圾，除非是在垃圾桶或其他用於存放垃圾和垃圾的容器中」NEA官員表示。

除了衛生需求，新加坡政府也希望藉此培養民眾的公德心。官方認為這些措施將幫助新加坡過渡到一種「更具社會意識的自助服務概念」，並顯示出對下一位用餐者的顧慮，讓用餐者能在乾淨和衛生的環境中用餐，並防止公共衛生風險。尤其在同一時期，covid-19也在新加坡爆發，維護用膳環境的衛生品質變得刻不容緩，為了避免群聚感染，病毒散播，而自行回收餐具被視為一種阻擋人與人接觸的必要手段。

台灣在餐後回收餐具這一動作應該不感到陌生，而且台灣老百姓也大多會認同自行處理用過的餐具，在衛生以及減輕清潔人員工作負擔所帶來的好處。但對於台新兩地在整潔餐座文化最大的差異，係新加坡不只強制要求食客滿足這一動作，而且還警告不服從者所面臨的法律後果。