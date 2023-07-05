【大人學】交往請找「自信心強」的另一半！你可以從這個特質觀察
我們想讓你知道的是
如果你碰到一個男生，他覺得「乖巧聽話」是最重要的，那就請務必小心。他要就是有某種自信問題，不然就其實並沒這麼重視你。因為要你聽話，其實就是你怎麼想對他而言並不重要的意思。既然你怎麼想並不重要，那所有的追求與討好都必然只是想你入彀的手段。
文：張國洋
我在【戀愛大人學】上課時會聊到一個概念。就是男生通常都有自信心不足的課題。也因此，我通常都會建議女生在選擇交往對象時，請無論如何都請盡量要找自信強的男生。
你說，我怎麼知道男生自信強？他工作強、社會地位高、手上有錢、開好車就是嗎？不一定。社會地位高，有錢，工作好、開名車的很多自信也很不足。
要看男人的自信心，我建議你觀察他最在意的女性特質是什麼。舉例來說，會覺得美麗、漂亮、身材好的，這多半是正常人。意思就是，這個族群的自信心大概就是平均水準上下。因為他們沒想什麼太複雜的事情，就本能驅動，也沒恐懼害怕什麼事情（當然也可能純粹是沒想太遠，還沒考慮長期關係，只是想找人交往）。
但如果你碰到一個男生，他覺得「乖巧聽話」是最重要的，那就請務必小心。他要就是有某種自信問題，不然就其實並沒這麼重視你。因為要你聽話，其實就是你怎麼想對他而言並不重要的意思。既然你怎麼想並不重要，那所有的追求與討好都必然只是想你入彀的手段。
我不敢說自己沒有自信問題，我覺得自己多半也有。
但隨著自己一路成長，認知提升，多接觸心理學後，多理解自己的心智狀態後，我發現我對於重視的條件確實有不斷轉換。像我學生時代，因為對自己沒自信、覺得自己很差、擔心女生會拋棄自己，當年真的就也是很想找一個好控制的女朋友—她最好能永遠不反駁我，都聽話，很乖順，永遠不會離開我。這想像起來才會讓人覺得安心。
但我後來比較長大了，開始理解長期相處最重要的是「契合度」。但契合度怎麼來？我講座跟課程提的那「關鍵三點」是先決條件外，另一個我主觀覺得很重要的（但未必適用大家就是），是女生要「夠聰明」。
我觀察身邊那些有一定程度自信的男人，他們長期相處的伴侶，一定都是聰明或有智慧的。
可是你或許會疑問，想說聰明的女人不是多半會不聽話？那不就衝突不斷嗎？小時候我也有這樣的疑惑。但隨著我自己自信心慢慢提升，我發現有自信的男人其實真不需要女伴乖巧聽話。因為聰明不聽話、最後卻很契合，這才是「最了不起的契合」。
怎麼說呢？原因大概是這樣。比方說，碰上一個抉擇，有AB兩個選擇，你跟你的情人都在猶豫怎麼選。假設你突然說，不然AB都不要，選C吧。笨的女生就會疑惑，想說「咦？C是什麼？哪裡來的 C？為何你選這個？」然後她疑問半天，你詳細解釋了她還都聽不懂；或是勉強聽話但內心滿是不解與委屈。於是，要就是你一直花力氣解釋、比喻、畫圖、講來龍去脈說服她。不然就是你碾壓，要她閉嘴相信你。讓對方無腦聽話雖然很有效率，但互動上其實是很無聊煩悶的，因為一方總是服從，這其實不是高品質的相處。
但聰明的女生就不同。她們可能一聽你提出C方案也會疑惑，但因為她們聰明，就會瞬間跟你同步。她們會靈光一閃，在腦中思考完你思考的路徑、很快搞懂你思考的脈絡，然後說：「對耶，C其實更好，你說的沒錯。」或是她還可以加成C的好，會說出：「可是這樣就會有XX問題，不如C加上D會更完美。」甚至她根本就是原始提出C方案的那個人，然後你瞬間同步搞懂她的思路。這才是勢均力敵的對等關係。
在這種狀況下，兩人瞬間同步後，你看她、她看你，不用多作解釋、不用說明細節，但彼此瞭然於心，這會很有周瑜跟諸葛亮手心寫火、相識一笑那種互相訝然的情緒。這種與人自然同步的爽快感，你試過一次，你就會發現這比什麼聽話乖巧來的更加重要。
畢竟，真正聰明有實力的人，都喜歡有人能真心理解自己的聰明並被真心讚賞。你知道，高處不勝寒的，當你可以瞬間判斷某些事情，但周圍的人都是「華生」，非要你從頭開始建構式數學般的解釋清楚時，你會很挫折，也不會享受這種相處的。但周圍人若都只是無腦的聽命，你一樣會覺得很孤獨—給你當上大王，但沒人欣賞你的聰明，那這種大王又有什麼好開心的呢？？所以會想在關係中當大王的，要就根本是笨蛋，要就是對於自己能力其實沒什麼自信，要就是根本不在意你只是需要小寵物……。
有能力又有自信的，自然會開始在意身邊的人也要是聰明有自信的。而且兩方都是這樣的人，關係的安全感會更提升，相處也會更融洽的。
簡單講：
人生追求碾壓的，多半自信薄弱，也會很多地雷。
人生追求共感的，多半較有自信，也會更易相處。
（註：因為我是男生，以上文章我用男生當主角來說明，但反過來概念也是成立的）
本文經大人學授權刊登，原文刊載於此
原標：交往請找「自信心強」的另一半！你可以從這個特質觀察
「加入關鍵評論網會員」每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，幫助您預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃，預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
沒有子女後事怎麼辦？人生設計所保單健檢服務，協助你規劃未來每一步
擔心另一半年老時沒有子女後事怎麼辦？或是沒有生育計畫，想透過提前保險和財富規劃，與另一半安心度過兩人退休生活嗎？LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，將有專人根據您提供的資料，提供客觀、專業的分析建議，協助您規劃未來的每一步，包含：夫妻財產保障與資產分配規劃、保單內容健診／需求釐清及商品諮詢等一系列貼心服務。
歡迎預約諮詢，我們提供實體門店及線上諮詢服務，親手掌握自己及另一半的幸福生活。
延伸閱讀：
本文章內容由「新光人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。