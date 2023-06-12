菲律賓馬榮火山活躍程度升級，上萬當地居民強制疏散避難
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菲律賓的馬榮火山於上週一開始流出熔岩，活躍程度在一週內逐漸增加，菲律賓當局不僅提升該火山的危險警戒等級，也強制疏散附近1萬2600名居民。馬榮火山是菲律賓最活躍的火山之一，在過去四個世紀中共爆發50多次。
據《美聯社》與《路透社》報導，菲律賓的馬榮火山自上週一（5日）便開始從山坡上輕輕地流出熔岩，活躍程度在一週內逐漸增加，並發生多起落石事件。
自上週火山活動增加以來，馬榮火山火山口6公里半徑範圍內已疏散1萬2600人，這些被強制疏散的居民大多是貧困的農民，但仍有數千人留在馬榮火山下方的危險區內，該地區長期以來被列為禁區，但因為農民無處可去，因此幾代人一直留在這裡生活和耕種。
上週四（8日），馬榮火山在五級的警戒級別中被提升到第三級，警告表示該火山處於高度動盪狀態，可能在數週或數日內發生危險的噴發；週五，離馬榮火山約14公里的黎牙實比市（Albay）進入緊急狀態。
菲律賓火山學和地震學研究所所長Teresito Bacolcol說，週日（11日）晚上火山開始噴出熔岩，若火山噴發變得猛烈，馬榮周圍的高風險區域可能會擴大。如果發生這種情況，任何擴大的危險區域中的人們都應該準備好撤離到緊急避難所。
「我們現在看到的是一場熱情洋溢的火山噴發，也是我們每天都在關注這個問題。」Bacolcol說。而隨著熔岩從火山緩緩流下，Bacolcol表示警戒級別將保持在三級，除非噴發變得危險，級別才會升高。
黎牙實比市的一名獸醫Manny Victorino告訴美聯社：「不僅是人應該被帶到安全的地方，他們的農場動物也應該被帶到安全的地方。」他也表示政府正在採取措施避免火山爆發對經濟造成更深層的影響。
當局給予經濟動物驅蟲藥和維生素，並在幾頭牛和水牛的耳朵上打上識別標籤，以便在混亂中能更好地監測。
馬榮是菲律賓24座活火山中最活躍的火山之一，在過去四個世紀中噴發了50多次，最具破壞性的一次噴發在1841年2 月，當時熔岩流掩埋一座城鎮並造成1200人死亡。而最近一次猛烈爆發於2018年，該次噴發導致數萬村民流離失所。
然而，黎牙實比市的許多人已經接受了火山在他們生活中佔有一部份。由於馬榮島或火山周圍具有大量的礫石、沙子和裝飾性岩石和巨石，因此一些當地人便靠發展旅遊業致富。
除了菲律賓火山，據《路透社》報導，印尼的Anak Krakatau火山於週五（9日）在一個多小時內噴發了兩次，向空中噴出高達3000公尺的火山灰，且據印尼火山學機構分享的延時圖像顯示，從火山噴湧而出並向西南移動的大雲層正在擴大。
157公尺高的Anak Krakatau火山位於印尼巽他海峽的爪哇島和蘇門答臘島之間，自2023年3 月以來已經噴發了十多次，而附近最近的村莊距離火山大約僅有16.5公里。
印尼火山學和地質機構的Oktory Prambada表示，當局已經發布了四級警報，並補充說雖然沒下達疏散命令，但還是建議居民和遊客不要接近或攀登火山。
新聞來源：
- Philippines raises alert level at rumbling volcano after rockfall, quakes
- Philippines’ Mayon Volcano spews lava down its slopes in gentle eruption putting thousands on alert
- Indonesia's Anak Krakatau volcano erupts twice, spewing big ash cloud
延伸閱讀：
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。