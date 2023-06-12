菲律賓馬榮火山活躍程度升級，上萬當地居民強制疏散避難

據《美聯社》與《路透社》報導，菲律賓的馬榮火山自上週一（5日）便開始從山坡上輕輕地流出熔岩，活躍程度在一週內逐漸增加，並發生多起落石事件。

自上週火山活動增加以來，馬榮火山火山口6公里半徑範圍內已疏散1萬2600人，這些被強制疏散的居民大多是貧困的農民，但仍有數千人留在馬榮火山下方的危險區內，該地區長期以來被列為禁區，但因為農民無處可去，因此幾代人一直留在這裡生活和耕種。

上週四（8日），馬榮火山在五級的警戒級別中被提升到第三級，警告表示該火山處於高度動盪狀態，可能在數週或數日內發生危險的噴發；週五，離馬榮火山約14公里的黎牙實比市（Albay）進入緊急狀態。

菲律賓火山學和地震學研究所所長Teresito Bacolcol說，週日（11日）晚上火山開始噴出熔岩，若火山噴發變得猛烈，馬榮周圍的高風險區域可能會擴大。如果發生這種情況，任何擴大的危險區域中的人們都應該準備好撤離到緊急避難所。

「我們現在看到的是一場熱情洋溢的火山噴發，也是我們每天都在關注這個問題。」Bacolcol說。而隨著熔岩從火山緩緩流下，Bacolcol表示警戒級別將保持在三級，除非噴發變得危險，級別才會升高。

黎牙實比市的一名獸醫Manny Victorino告訴美聯社：「不僅是人應該被帶到安全的地方，他們的農場動物也應該被帶到安全的地方。」他也表示政府正在採取措施避免火山爆發對經濟造成更深層的影響。

當局給予經濟動物驅蟲藥和維生素，並在幾頭牛和水牛的耳朵上打上識別標籤，以便在混亂中能更好地監測。

馬榮是菲律賓24座活火山中最活躍的火山之一，在過去四個世紀中噴發了50多次，最具破壞性的一次噴發在1841年2 月，當時熔岩流掩埋一座城鎮並造成1200人死亡。而最近一次猛烈爆發於2018年，該次噴發導致數萬村民流離失所。

然而，黎牙實比市的許多人已經接受了火山在他們生活中佔有一部份。由於馬榮島或火山周圍具有大量的礫石、沙子和裝飾性岩石和巨石，因此一些當地人便靠發展旅遊業致富。

除了菲律賓火山，據《路透社》報導，印尼的Anak Krakatau火山於週五（9日）在一個多小時內噴發了兩次，向空中噴出高達3000公尺的火山灰，且據印尼火山學機構分享的延時圖像顯示，從火山噴湧而出並向西南移動的大雲層正在擴大。

Anak Krakatau erupting seen from Sertung Island yesterday. pic.twitter.com/s4gRlp9ZEf — Krakatau Info (@InfoKrakatau) June 9, 2023

157公尺高的Anak Krakatau火山位於印尼巽他海峽的爪哇島和蘇門答臘島之間，自2023年3 月以來已經噴發了十多次，而附近最近的村莊距離火山大約僅有16.5公里。

印尼火山學和地質機構的Oktory Prambada表示，當局已經發布了四級警報，並補充說雖然沒下達疏散命令，但還是建議居民和遊客不要接近或攀登火山。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒