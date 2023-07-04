政府應積極扶助女性單親家庭脫貧，避免落入兩代貧窮的惡性循環

政府應積極扶助女性單親家庭脫貧，避免落入兩代貧窮的惡性循環
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單親家庭的育兒過程會面臨許多不同層面的困難，許多性別角色的代換另單親父母頭痛不已。但回到最基本的經濟層面，傳統的性別壓迫，導致女性單親家庭面臨更大的經濟壓力，難以翻身之下，造成兩代間的貧窮惡性循環。
文：簡錫堦（反貧困聯盟召集人）
依據2018年衛福部統計，低收入戶及中低收入戶15歲以上人口中，離婚或分居者占16.0%，高於全國之8.6%。7成2的低收入戶及中低收入戶家庭對於日常生活開銷感到困難。4成2的低收入戶及中低收入戶家庭有負債，以信用貸款（卡債）最多。
在同一份調查中，台灣低收入戶及中低收入戶的家庭型態，有28.68%為單親家庭，而在低收入戶及中低收入戶中家計負責人為女性的戶數當中，最高比例的申請原因，就是和負擔家計者離婚或分居，顯示台灣「女性單親家庭」的經濟狀況相對脆弱。
「女性單親家庭」，指的是女性因離婚、分居、或喪偶，並至少一個18歲以下未婚子女同住的家戶者。
女性單親的經濟情況，不但比男性單親家長差，更遠不如雙親家庭。資源缺乏下影響子女的發展，社會經濟方面的成就較差，落入兩代貧窮的處境。
體制對女性的壓制是主要的因素
性別壓迫致貧的四個因素：
1. 長期以來女性處於性別歧視的環境
依據勞動部統計，2021年我國女性平均時薪為男性之84.2%，兩性薪資差距為15.8%。違反《國際勞工公約同工同酬》規定，女性勞工要比男性勞工多工作58天，才能達到相同的全年總薪資。
女性非勞動力人口高達501萬人，其中25到44歲女性結婚生子後，照顧小孩兼顧工作似乎很困難，因而有58萬人未參與勞動，而育兒家務幾乎是無償勞動。
2. 被剝奪經濟自足能力
有些因為育兒及家事照料而退出職場，或只能選擇從事較具彈性而低薪的工作。女性一旦中斷就業後，其人力資本會迅速折損；即便具高等教育文憑，再就業也很難找到跟其教育程度相對應的職缺。
其事業資產的累積因而減少，一旦配偶死亡或婚姻中斷，變成單親家庭，其生活水準很快一落千丈。
3. 傳統家庭的女性常被剝奪受教育的機會
研究發現女性單親者學歷較低、缺乏工作經驗、工作技術較受限，是人力資本不如男性的原因。
4. 女兒繼承權也被剝奪，淪為無資產的貧困
傳統觀念重男輕女，俗諺嫁出去的女兒潑出去的水，女兒普遍都沒有得到娘家的財產。
婆家方面也有因婚姻的中斷而被阻絕資產轉移，因循「傳子不傳女」觀念，剝奪其財產繼承的民法權利。這是性別歧視致窮的重傷害。
單親家庭容易造成兩代間的貧窮循環
學者分類，一般單親家庭稱為「核心家庭」，與父母同住的單親家庭稱為「主幹家庭」。主幹家庭中若父母健康且有資產，相對於一般核心家庭可能會得到較多的支持，包括來自原生家庭、婆家在物質和情感方面的協助。
但失利的人力資本和有限的經濟資源，恐怕很難使其脫離貧困，走向經濟自立。
大多女性單親家庭為了工作和小孩，天天為生活搏鬥，陷入養家與照顧孩子兩頭燒處境；而勞動市場也因單親媽媽難專心於職場，而易受排擠，不易找到正職職務，只能流向低薪且不穩定的非典型工作。
例如便利商店採時薪制的店員，雖有勞健保但雇主卻未提撥勞退金，也不會依年資加薪，且非正式員工，被解僱也沒資遣費，因而處於較高的貧窮險境。
某女性嫁了個賭徒丈夫，離婚後因不替丈夫還賭債而遭家暴，攜女兒逃家後，不到一年被丈夫找到，前夫拿女兒當人質要脅，她只好繼續替他還賭債。
身兼三處清潔工作掙錢還債，被鉅債追著跑，飽受摧殘，最後因重病而自殺了結。另一位單親媽媽因為倉皇逃離家暴，只能辦現金卡維生，一張接一張刷而成了卡債族。
每天擔心催債，攜兒女到處躲債，找工作時擔心申報所得被討債公司查獲，只能做較低薪的臨時工，當領現金不報稅的黑工。
曾有社工為單親媽媽介紹工作，卻臨時失約，後來得知因疫情期間採線上教學，家裡僅有一支手機給孩子使用，聯絡不上無法赴約面談，失去就業機會。
疫情期間脆弱單親媽媽每天提心吊膽，自己若確診小孩要怎麼辦？但申請補助須有求職紀錄，得試著去找工作，否則得不到政府補助款，即使確診，也得隱瞞去求職。許多令人心疼的故事，都發生在單親媽媽的日常。
女性單親家庭若因教育水平較低，從事低薪工作且扶養子女較多，很容易落入貧窮困境。貧富差距影響到學齡前的幼兒教育，子女處於相對的劣勢，也因為不利的社經環境，受到歧視與排擠，阻礙未來的發展，承續家庭命運難翻身，造成兩代間的貧窮惡性循環。
日美採行的脫貧對策
日本厚勞省的調查顯示，每7個孩子中就有1個屬貧窮兒童，而120萬戶母子單親家庭，半數以上生活困苦；日本母子單親家庭高達82.7％表示「生活困苦」，37.6％沒有儲蓄。
日本對母子單親家庭以現金補助為主，每個母子單親家庭每月可獲得13到14萬日圓補助，但實不足保障其生活。孩子在保育園及小學階段，為了照顧小孩媽媽無法從事全職工作，即使高學歷媽媽也無著。
在美國，有三分之一的女性單親家庭經濟生活水準在貧窮線以下，是政府社會扶助的主要對象。1995年，一些州實施小規模「社區資產累積計畫」，獲致相當不錯的反貧窮效果，成為一項具有前瞻性的反貧窮策略。
這個由美國學者麥克爾・雪拉頓（Michael Sherraden）提出的「資產累積方案」，主張反貧窮政策應加入「福利資產累積的元素」，致力於投資這一代的資產累積，以資產福利政策優先，解決生活匱乏的恐懼，打破對女性單親家庭不利的經濟惡性循環。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。