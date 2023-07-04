政府應積極扶助女性單親家庭脫貧，避免落入兩代貧窮的惡性循環

文：簡錫堦（反貧困聯盟召集人）

依據2018年衛福部統計，低收入戶及中低收入戶15歲以上人口中，離婚或分居者占16.0%，高於全國之8.6%。7成2的低收入戶及中低收入戶家庭對於日常生活開銷感到困難。4成2的低收入戶及中低收入戶家庭有負債，以信用貸款（卡債）最多。

在同一份調查中，台灣低收入戶及中低收入戶的家庭型態，有28.68%為單親家庭，而在低收入戶及中低收入戶中家計負責人為女性的戶數當中，最高比例的申請原因，就是和負擔家計者離婚或分居，顯示台灣「女性單親家庭」的經濟狀況相對脆弱。

「女性單親家庭」，指的是女性因離婚、分居、或喪偶，並至少一個18歲以下未婚子女同住的家戶者。

女性單親的經濟情況，不但比男性單親家長差，更遠不如雙親家庭。資源缺乏下影響子女的發展，社會經濟方面的成就較差，落入兩代貧窮的處境。

體制對女性的壓制是主要的因素

性別壓迫致貧的四個因素：

1. 長期以來女性處於性別歧視的環境

依據勞動部統計，2021年我國女性平均時薪為男性之84.2%，兩性薪資差距為15.8%。違反《國際勞工公約同工同酬》規定，女性勞工要比男性勞工多工作58天，才能達到相同的全年總薪資。

女性非勞動力人口高達501萬人，其中25到44歲女性結婚生子後，照顧小孩兼顧工作似乎很困難，因而有58萬人未參與勞動，而育兒家務幾乎是無償勞動。​

2. 被剝奪經濟自足能力

有些因為育兒及家事照料而退出職場，或只能選擇從事較具彈性而低薪的工作。女性一旦中斷就業後，其人力資本會迅速折損；即便具高等教育文憑，再就業也很難找到跟其教育程度相對應的職缺。

其事業資產的累積因而減少，一旦配偶死亡或婚姻中斷，變成單親家庭，其生活水準很快一落千丈。

3. 傳統家庭的女性常被剝奪受教育的機會

研究發現女性單親者學歷較低、缺乏工作經驗、工作技術較受限，是人力資本不如男性的原因。

4. 女兒繼承權也被剝奪，淪為無資產的貧困

傳統觀念重男輕女，俗諺嫁出去的女兒潑出去的水，女兒普遍都沒有得到娘家的財產。

婆家方面也有因婚姻的中斷而被阻絕資產轉移，因循「傳子不傳女」觀念，剝奪其財產繼承的民法權利。這是性別歧視致窮的重傷害。

單親家庭容易造成兩代間的貧窮循環

學者分類，一般單親家庭稱為「核心家庭」，與父母同住的單親家庭稱為「主幹家庭」。主幹家庭中若父母健康且有資產，相對於一般核心家庭可能會得到較多的支持，包括來自原生家庭、婆家在物質和情感方面的協助。

但失利的人力資本和有限的經濟資源，恐怕很難使其脫離貧困，走向經濟自立。

大多女性單親家庭為了工作和小孩，天天為生活搏鬥，陷入養家與照顧孩子兩頭燒處境；而勞動市場也因單親媽媽難專心於職場，而易受排擠，不易找到正職職務，只能流向低薪且不穩定的非典型工作。

例如便利商店採時薪制的店員，雖有勞健保但雇主卻未提撥勞退金，也不會依年資加薪，且非正式員工，被解僱也沒資遣費，因而處於較高的貧窮險境。

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某女性嫁了個賭徒丈夫，離婚後因不替丈夫還賭債而遭家暴，攜女兒逃家後，不到一年被丈夫找到，前夫拿女兒當人質要脅，她只好繼續替他還賭債。

身兼三處清潔工作掙錢還債，被鉅債追著跑，飽受摧殘，最後因重病而自殺了結。另一位單親媽媽因為倉皇逃離家暴，只能辦現金卡維生，一張接一張刷而成了卡債族。

每天擔心催債，攜兒女到處躲債，找工作時擔心申報所得被討債公司查獲，只能做較低薪的臨時工，當領現金不報稅的黑工。

曾有社工為單親媽媽介紹工作，卻臨時失約，後來得知因疫情期間採線上教學，家裡僅有一支手機給孩子使用，聯絡不上無法赴約面談，失去就業機會。

疫情期間脆弱單親媽媽每天提心吊膽，自己若確診小孩要怎麼辦？但申請補助須有求職紀錄，得試著去找工作，否則得不到政府補助款，即使確診，也得隱瞞去求職。許多令人心疼的故事，都發生在單親媽媽的日常。

女性單親家庭若因教育水平較低，從事低薪工作且扶養子女較多，很容易落入貧窮困境。貧富差距影響到學齡前的幼兒教育，子女處於相對的劣勢，也因為不利的社經環境，受到歧視與排擠，阻礙未來的發展，承續家庭命運難翻身，造成兩代間的貧窮惡性循環。

日美採行的脫貧對策

日本厚勞省的調查顯示，每7個孩子中就有1個屬貧窮兒童，而120萬戶母子單親家庭，半數以上生活困苦；日本母子單親家庭高達82.7％表示「生活困苦」，37.6％沒有儲蓄。

日本對母子單親家庭以現金補助為主，每個母子單親家庭每月可獲得13到14萬日圓補助，但實不足保障其生活。孩子在保育園及小學階段，為了照顧小孩媽媽無法從事全職工作，即使高學歷媽媽也無著。

在美國，有三分之一的女性單親家庭經濟生活水準在貧窮線以下，是政府社會扶助的主要對象。1995年，一些州實施小規模「社區資產累積計畫」，獲致相當不錯的反貧窮效果，成為一項具有前瞻性的反貧窮策略。

這個由美國學者麥克爾・雪拉頓（Michael Sherraden）提出的「資產累積方案」，主張反貧窮政策應加入「福利資產累積的元素」，致力於投資這一代的資產累積，以資產福利政策優先，解決生活匱乏的恐懼，打破對女性單親家庭不利的經濟惡性循環。