WHA公民外交行動：台灣加入國際組織的漫漫長路，年輕世代如何接棒跑下去？
我們想讓你知道的是
即便今年我們依舊被世界衛生組織拒於門外，來自中國的壓力也不曾減緩，但是我們認為公民外交具有高度靈活性，亦可突破國際政治藩籬。全台2350萬人民的想法並不是小聲音，也不應該被世界忽視，因此我們也鼓勵更多年輕人接棒，在未來發起更多為台灣發聲的行動，一同將台灣帶回世界的舞台上。
一年一度的世界衛生大會（World Health Assembly）5月底於瑞士日內瓦召開，今（2023）年統計有12個具有WHO會員國身分的友邦，向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案。此外，貝里斯、諾魯、史瓦帝尼及馬紹爾群島4個友邦衛生部長也在辯論時為台灣仗義執言。
在會場之外，跟據外交部統計，還有超過70國政府部門、醫衛團體、學界抑或是公民社會等，透過多元方式如：公開發表言論、通過國會法案、上街遊行、社群媒體串聯等，為台灣發聲。
除了國際友人的支持，台灣數位外交協會今年也派員前進日內瓦，進行一連串的「WHA公民外交行動」，希望透過我們擅長的社群媒體操作技能，爭取更多台灣要加入WHA這個議題的曝光，進而成為台灣加入WHA的重要力量。
心法一：集結台灣民間團體力量，放大台灣加入WHA聲音
過往因為台灣官方關係敏感，屢屢遭受中國打壓，今年甚至傳出中國施壓大會，拒絕台灣記者進入聯合國場域的新聞，此舉也彰顯中國勢力越加超線，罔顧媒體應有的新聞自由權利。因此，民間團體的行動此時就更顯重要，數位外交協會在前往日內瓦之前，便集結國內醫衛團體的連署書，並遞交給瑞士聯邦國會友台小組共同主席瓦德（Nicolas Walder）。
總共有：台灣護理學會、台灣全球衛生外交計畫、社團法人台灣公衛學生聯合會、台灣聯合國協進會、財團法人台灣醫界聯盟基金會、台灣佇遮計畫、台灣觀光醫療發展協會、中華民國藥師公會全國聯合會、台灣年輕藥師協會、社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會以及數位外交協會，共11間團體共襄盛舉，也創下台灣歷年來，最多民團連署的紀錄。
而我們的連署書有四點訴求，分別是：提案支持台灣加入WHA及友台法案、 致力影響所在地之國際組織、影響國際組織關鍵人士、增進台灣人才參與國際組織。希望議員可以在國會中，提出支持台灣加入 WHA 法案外，也能在經貿文化或是醫療等領域上，繼續架構出加強台瑞兩國關係的相關法案，未來更希望議員可以引薦台灣人才加入國際組織，進一步強化台灣於各國際組織之影響力。
瓦德主席也向我們再次強調：「我完全支持連署書的訴求！也認為台灣無法加入世界衛生組織，對你們國內2300萬人的健康權益，造成極大影響。同時對全世界來說也是很大的問題，台灣在醫療領域上是相當活躍且有貢獻的，我們需要你們跟大家在同一艘船上。」
心法二：用社群媒體操作，打破國界限制
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企業如何打造現代開發技術？馬上報名「AWS 現代開發技術嘉年華」，開創現代化開發佈局思維
我們想讓你知道的是
AWS 於 2023 年 6 月 30 日 （五）在華南銀行國際會議中心舉辦「AWS 現代開發技術嘉年華」，活動將從全球現代化開發趨勢談起，再到無伺服器與容器應用戰略、服務進階介紹，以及開發最佳實踐等多方面實用教戰守則，讓企業 IT 決策者、業務創新決策者及開發者掌握全面佈局思維。
隨著科技的迅速更新與發展，企業市場充滿了各種可能，也意味著更多的不確定性，這也使得企業組織越來越重視在商業模式上的創新、使用者體驗與滿意度回饋、營運效率提升和成本的優化等。 AWS 向來致力於提供創新、快速、敏捷的解決方案，為企業組織帶來更多的競爭優勢，例如無伺服器（ Serverless ）及容器技術，就是幫助企業大幅提升敏捷性、降低運營及管理壓力，讓企業可以聚焦自身業務，在實現創新同時也能具備降低管理成本等彈性優勢。
2023 年 6 月 30 日 （五）， AWS 將於華南銀行國際會議中心舉辦「 AWS 現代開發技術嘉年華」，活動將從全球現代化開發趨勢談起，再到無伺服器與容器應用戰略、服務進階介紹，以及開發最佳實踐等多方面實用教戰守則，讓企業 IT 決策者、業務創新決策者及開發者掌握全面佈局思維。
活動內容亮點搶先看
當天活動除了許多實際案例分享，更會根據不同主題需求做分場議程，包含產業進階應用場景、無伺服器與容器開發指南、企業現代化遷移。
活動邀請到的講者也都是重量級嘉賓，在產業進階應用的主題裡，樂居的 CTO John Tsai 會跟大家分享樂居如何設計驅動資料設計架構，而在 Track 2 無伺服器與容器開發指南中，則由FunNow 的 Backend Lead Charlie Hsieh 分享 FunNow 如何透過無伺服器現代化架構，讓企業出海走向國際時，發揮關鍵技術應用實力；最後，在 Track 3 企業現代化遷移的主題中，邀請到補教業雲端教學平台 Soarogo 分享如何從單體式現代化到負載百萬流量無伺服器SaaS架構，巨量的資料如何進行遷移？
除此之外，這場免費活動還能讓你：
- 與 AWS 現代開發技術專家面對面交流，獲得實用的技巧和建議。
- 參與多場精彩的技術演講和實戰工作坊，探索無伺服器和容器應用的最佳實踐和案例分享。
- 與來自不同領域和背景的開發者交流，擴展人脈和視野。
有出席有機會！三重好禮免費送
#早鳥禮 : AWS 遮風擋雨自動傘
早鳥報名並出席活動，當天前 100 名至現場報到者即可獲得 AWS 遮風擋雨自動傘 (數量有限，贈完為止)
#問卷禮 : AWS 品牌手提袋
現場參與活動並填寫會後問卷即可獲得 AWS 品牌手提袋 (圖片僅供參考，以實物為準 ; 數量有限，贈完為止)
#現場深度參與禮：AWS 精品咖啡
現場參與並投遞名片乙張及拍照打卡，即可獲得現煮咖啡乙杯 (每人限得一杯，贈送指示以現場公告為準；數量有限，贈完為止)
AWS 現代開發技術嘉年華 活動資訊
活動時間：2023 年 6 月 30 日 | 10:00 AM - 3:15 PM
活動地點：華南銀行國際會議中心 (台北市信義區松仁路 123 號)
立即報名 : 點此填寫資料後即可完成報名