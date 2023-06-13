TNL+ 2023/06/13,
國際

WHA公民外交行動：台灣加入國際組織的漫漫長路，年輕世代如何接棒跑下去？

WHA公民外交行動：台灣加入國際組織的漫漫長路，年輕世代如何接棒跑下去？
數位外交協會理事長郭家佑（左）、台大專案助理教授張竹芩（中）、台大助理教授李柏翰（右）｜Photo Credit:台灣數位外交協會

我們想讓你知道的是

即便今年我們依舊被世界衛生組織拒於門外，來自中國的壓力也不曾減緩，但是我們認為公民外交具有高度靈活性，亦可突破國際政治藩籬。全台2350萬人民的想法並不是小聲音，也不應該被世界忽視，因此我們也鼓勵更多年輕人接棒，在未來發起更多為台灣發聲的行動，一同將台灣帶回世界的舞台上。

一年一度的世界衛生大會（World Health Assembly）5月底於瑞士日內瓦召開，今（2023）年統計有12個具有WHO會員國身分的友邦，向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案。此外，貝里斯、諾魯、史瓦帝尼及馬紹爾群島4個友邦衛生部長也在辯論時為台灣仗義執言。

在會場之外，跟據外交部統計，還有超過70國政府部門、醫衛團體、學界抑或是公民社會等，透過多元方式如：公開發表言論、通過國會法案、上街遊行、社群媒體串聯等，為台灣發聲。

除了國際友人的支持，台灣數位外交協會今年也派員前進日內瓦，進行一連串的「WHA公民外交行動」，希望透過我們擅長的社群媒體操作技能，爭取更多台灣要加入WHA這個議題的曝光，進而成為台灣加入WHA的重要力量。

心法一：集結台灣民間團體力量，放大台灣加入WHA聲音

過往因為台灣官方關係敏感，屢屢遭受中國打壓，今年甚至傳出中國施壓大會，拒絕台灣記者進入聯合國場域的新聞，此舉也彰顯中國勢力越加超線，罔顧媒體應有的新聞自由權利。因此，民間團體的行動此時就更顯重要，數位外交協會在前往日內瓦之前，便集結國內醫衛團體的連署書，並遞交給瑞士聯邦國會友台小組共同主席瓦德（Nicolas Walder）。

總共有：台灣護理學會、台灣全球衛生外交計畫、社團法人台灣公衛學生聯合會、台灣聯合國協進會、財團法人台灣醫界聯盟基金會、台灣佇遮計畫、台灣觀光醫療發展協會、中華民國藥師公會全國聯合會、台灣年輕藥師協會、社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會以及數位外交協會，共11間團體共襄盛舉，也創下台灣歷年來，最多民團連署的紀錄。

台灣護理學會理事長陳靜敏（左）為首個參與連署行動的民間團體｜Photo Credit:台灣數位外交協會

而我們的連署書有四點訴求，分別是：提案支持台灣加入WHA及友台法案、 致力影響所在地之國際組織、影響國際組織關鍵人士、增進台灣人才參與國際組織。希望議員可以在國會中，提出支持台灣加入 WHA 法案外，也能在經貿文化或是醫療等領域上，繼續架構出加強台瑞兩國關係的相關法案，未來更希望議員可以引薦台灣人才加入國際組織，進一步強化台灣於各國際組織之影響力。

瓦德主席也向我們再次強調：「我完全支持連署書的訴求！也認為台灣無法加入世界衛生組織，對你們國內2300萬人的健康權益，造成極大影響。同時對全世界來說也是很大的問題，台灣在醫療領域上是相當活躍且有貢獻的，我們需要你們跟大家在同一艘船上。」

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台灣數位外交協會專案經理葉家彥遞交連署書給瑞士議員瓦德（Nicolas Walder）｜Photo Credit:台灣數位外交協會

心法二：用社群媒體操作，打破國界限制

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